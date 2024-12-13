HeyGen é uma plataforma de criação de vídeos alimentada por IA que permite que equipes de vendas e receita criem apresentações e demonstrações de vendas envolventes e sempre disponíveis em minutos. Em vez de repetir o mesmo discurso em cada ligação, os representantes de vendas podem enviar uma apresentação em vídeo de alta qualidade com antecedência, para que os potenciais clientes já estejam informados antes do encontro.