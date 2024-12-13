Apresentações de Vendas - Caso de Uso
Crie apresentações de vendas envolventes com vídeos de IA que vendem 24 horas por dia, 7 dias por semana
Demonstrações de vendas não devem parecer uma tarefa árdua para você ou seus compradores. Padronize sua apresentação, garanta a consistência entre os representantes e envolva os potenciais clientes com demonstrações em vídeo sempre disponíveis. HeyGen permite que você crie apresentações de vendas escaláveis e de alto impacto que educam os compradores e avançam as negociações antes mesmo de você entrar na chamada.
Benefícios e valor
Venda de maneira mais inteligente com apresentações de vendas sempre ativas
Eduque os compradores com antecedência e otimize as chamadas
Muitas ligações de vendas começam com perguntas repetitivas que poderiam ter sido resolvidas antecipadamente. Ao utilizar o HeyGen, você pode criar um avatar de si mesmo e fornecer vídeos pré-chamada 24 horas por dia, 7 dias por semana, que guiam os potenciais clientes através da sua apresentação ou demonstração, garantindo que eles estejam totalmente informados e preparados para avançar.
Escale o contato personalizado sem se repetir
Representantes frequentemente gastam horas repetindo a mesma apresentação de descoberta. Com HeyGen, você pode criar uma apresentação em vídeo envolvente e reutilizá-la para cada potencial cliente, preservando a personalização e o impacto sem trabalho repetitivo.
Acelere conversas e mantenha negociações em andamento
Compradores frequentemente se sentem sobrecarregados por e-mails cheios de texto e apresentações tradicionais em slides. HeyGen pode transformar suas apresentações de vendas em um vídeo conciso e cativante que capta a atenção, mantém o interesse e acelera o progresso das negociações. Use como material de apoio para os stakeholders e os grupos de compra revisarem.
Histórias de clientes
Descubra como as empresas ampliam as apresentações de vendas
Como
criar apresentações de vendas com HeyGen
Comece a criar apresentações de vendas e demonstrações em vídeo de alto impacto em minutos—não é necessário ter equipe de produção de vídeo ou habilidades de edição.
Escolha entre modelos de vendas personalizáveis projetados para apresentações de vendas, demonstrações e acompanhamento. Precisa de controle total? Comece com um quadro em branco e aplique seu kit de marca para uma experiência consistente e alinhada à sua marca.
Faça o upload do seu roteiro de vendas e escolha entre mais de 700 avatares de IA realistas para apresentar sua proposta ou demonstração. Deseja um toque mais pessoal? Use seu próprio gêmeo digital para entregar sua mensagem de uma maneira que seja familiar e cativante.
Use o editor de arrastar e soltar do HeyGen para ajustar texto, fontes e cores. Adicione logotipos, capturas de tela de produtos, apresentações de vendas e estatísticas chave para reforçar sua proposta de valor e manter a mensagem clara e atraente.
Traduza e localize facilmente sua apresentação de vendas para vários idiomas com voz e sincronização labial potencializadas por IA, garantindo que sua proposta tenha ressonância com compradores globais.
Assim que seu vídeo estiver finalizado, exporte-o no formato de sua preferência e envie-o por e-mail, LinkedIn ou plataformas de CRM para educar os potenciais clientes antes da ligação — assim seus representantes de vendas podem passar mais tempo vendendo, não explicando.
Perguntas Frequentes
HeyGen é uma plataforma de criação de vídeos alimentada por IA que permite que equipes de vendas e receita criem apresentações e demonstrações de vendas envolventes e sempre disponíveis em minutos. Em vez de repetir o mesmo discurso em cada ligação, os representantes de vendas podem enviar uma apresentação em vídeo de alta qualidade com antecedência, para que os potenciais clientes já estejam informados antes do encontro.
A HeyGen ajuda a padronizar e escalar suas apresentações de vendas transformando pitches e demonstrações em vídeos profissionais. Isso permite que sua equipe de vendas possa:
- Economize tempo automatizando apresentações repetitivas
- Garanta a consistência em todos os representantes e regiões
- Envolver os potenciais clientes antes da ligação para focar no fechamento, não na educação
HeyGen é ideal para criar:
- Apresentações de vendas – Vídeos de abordagem personalizados para novos prospects
- Demonstrações do produto – Passeios envolventes pelas funcionalidades e benefícios
- Apresentações de acompanhamento – Resumo e reforço dos principais pontos após uma ligação
- Diferenciação competitiva – Mostre por que sua solução é melhor do que a concorrência
HeyGen permite que representantes criem apresentações de vídeo personalizadas que parecem pessoais — sem a necessidade de regravar todas as vezes. Os representantes podem ajustar rapidamente as mensagens, trocar imagens ou traduzir o vídeo para diferentes idiomas para atender às necessidades de cada prospecto.
Sim! O HeyGen permite que você personalize vídeos com as cores da sua marca, fontes, logotipos e visuais para que cada apresentação de vendas esteja alinhada com a identidade da sua empresa.
Os vídeos do HeyGen podem ser incorporados em e-mails, compartilhados no LinkedIn, adicionados a plataformas de CRM ou enviados via link direto. Isso garante que sua proposta alcance os potenciais clientes antes da ligação de vendas, para que eles cheguem informados e prontos para prosseguir.
Com certeza. A HeyGen oferece tradução e sincronização labial com o poder da IA, permitindo que você crie instantaneamente vídeos de vendas em vários idiomas — sem a necessidade de regravar ou contratar tradutores.
Com o HeyGen, você pode criar um vídeo de vendas totalmente produzido e de alta qualidade em minutos. Basta escolher um modelo, adicionar seu roteiro, selecionar um avatar AI e personalizar sua marca — sem a necessidade de uma produção cara.
A produção de vídeo tradicional é cara, demorada e difícil de atualizar. HeyGen elimina a necessidade de filmagens, narrações e pós-produção, permitindo que equipes de vendas criem e atualizem rapidamente apresentações em vídeo por uma fração do custo.
Atualizar conteúdo é simples com o HeyGen—basta editar o roteiro, atualizar os visuais e regenerar o vídeo em minutos. Sem regravações, sem atrasos, sem edições custosas.
Tipos de Avatar
Infinitas Maneiras de Personalizar Seu Avatar.
Clone-se, Gere com IA ou Escolha da Nossa Biblioteca de Avatares.
Clone-se para criar um gêmeo digital. Gere um avatar que não existe com a IA. Encontre um avatar da comunidade. Ou escolha de nossa biblioteca de imagens. Temos mais de 500 avatares para você escolher.
Avatar IV
Avatar IV é o nosso modelo mais avançado até agora. Transforme uma única foto e um roteiro em um avatar realista falando, seja de humanos, animais de estimação, alienígenas ou qualquer coisa que você possa imaginar.
Avatar de Vídeo
Um avatar em vídeo permite que você esteja em dois lugares ao mesmo tempo, perfeito para criadores de conteúdo, profissionais de negócios e influenciadores digitais.
Foto de Perfil
Seu avatar fotográfico pode se transformar em uma versão animada de você mesmo, proporcionando movimentos e expressões realistas enquanto mantém uma aparência natural.
Avatar Generativo
Gere avatares de IA, fotos e vídeos a partir de prompts de texto, perfeitos para empresas, mídias sociais e muito mais.
Avatar Interativo
Leve o engajamento para o próximo nível com um avatar interativo que responde em tempo real, tornando as interações virtuais mais autênticas.