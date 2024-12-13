Treinamento Corporativo - Caso de Uso
Transforme vídeos de treinamento corporativo com conteúdo envolvente
Manter os funcionários engajados em treinamentos corporativos em vídeo é desafiador. PDFs, slides estáticos e vídeos desatualizados não mantêm a atenção. A HeyGen facilita a criação de vídeos de treinamento corporativo envolventes e alinhados à marca. Desde conformidade até desenvolvimento de liderança, você pode oferecer treinamentos eficazes sem o transtorno da produção.
Benefícios e valor
Crie conteúdo para treinamento corporativo sem recursos extras
Produza vídeos de treinamento profissional instantaneamente
Os funcionários retêm informações melhor quando o treinamento corporativo é visual e interativo. O recurso de ativo para vídeo da HeyGen permite que você transforme quaisquer cursos ou slides baseados em texto em vídeos de treinamento corporativo de alta qualidade que melhoram a compreensão e a retenção do conhecimento sem a necessidade de equipes de produção caras.
Melhore a retenção do treinamento com vídeos envolventes
Pare de esperar semanas para que conteúdos de treinamento corporativo em vídeo sejam produzidos. Com os avatares de IA da HeyGen e modelos personalizáveis, instrutores corporativos podem criar, atualizar e escalar vídeos de treinamento de qualidade profissional rapidamente, sem necessidade de habilidades de edição de vídeo ou de um estúdio.
Entregar vídeos de treinamento corporativo em qualquer idioma
Precisa treinar funcionários em múltiplos escritórios ou em diferentes idiomas? A HeyGen possibilita a localização instantânea de vídeos com traduções e sincronização labial potencializadas por IA, garantindo que cada funcionário, independentemente do local, possa acessar treinamentos corporativos em vídeo consistentes e eficazes.
Histórias de clientes
Descubra como equipes ampliam o treinamento corporativo
“A HeyGen revolucionou a maneira como criamos conteúdo em vídeo e ajudou a usar o vídeo como uma forma de comunicação. Isso tornou a comunicação muito mais acessível e muito mais pessoal.”
Como criar
vídeos de treinamento corporativo com HeyGen
Faça login no HeyGen e comece a criar conteúdo de treinamento corporativo de alta qualidade em minutos — sem necessidade de equipe de produção ou habilidades de edição.
Escolha entre modelos personalizáveis projetados para treinamento de conformidade, desenvolvimento de liderança, treinamento de software e programas de DEI. Precisa de controle criativo total? Comece com uma tela em branco e aplique seu kit de marca com um clique para uma experiência de vídeo de treinamento corporativo refinado e alinhado à sua marca.
Faça o upload do seu script de treinamento e escolha entre mais de 726 avatares de IA realistas para transmitir sua mensagem. Prefere uma abordagem mais pessoal? Crie seu próprio gêmeo digital para se conectar com os funcionários de uma maneira familiar nas suas sessões de vídeo treinamento corporativo.
Use o editor de arrastar e soltar do HeyGen para ajustar texto, fontes e cores. Adicione seu logotipo, capturas de tela do produto ou visuais do local de trabalho para reforçar mensagens-chave e alinhar com os padrões de treinamento em vídeo corporativo da sua empresa.
Crie facilmente vídeos de treinamento corporativo multilíngues com tradução e sincronização labial potencializadas por IA. Ofereça experiências de treinamento consistentes em diferentes regiões sem o transtorno de regravar conteúdos.
Uma vez que seu vídeo estiver finalizado, exporte-o no formato de sua preferência e compartilhe-o através do seu LMS, intranet da empresa, e-mail ou outros canais de comunicação interna — onde quer que seus funcionários acessem mais facilmente o treinamento em vídeo corporativo.
Perguntas Frequentes
HeyGen é uma plataforma de criação de vídeos com inteligência artificial que auxilia empresas a produzir treinamentos corporativos envolventes e escaláveis sem a necessidade de uma equipe de produção. Ela permite que você crie treinamentos de conformidade, desenvolvimento de liderança, tutoriais de software e programas de DEI de maneira rápida e eficiente.
A interface de arrastar e soltar da HeyGen e os avatares com IA facilitam a criação de vídeos de treinamento corporativo profissionais — sem necessidade de habilidades de edição. Basta escolher um modelo, adicionar seu roteiro, selecionar um avatar e personalizar seu vídeo com marca e elementos visuais.
Com certeza. A tradução e sincronização labial impulsionadas pela IA da HeyGen permitem que você crie vídeos de treinamento corporativo multilíngues em minutos, garantindo uma comunicação consistente em diferentes regiões e idiomas sem a necessidade de regravar o conteúdo.
Sim! A HeyGen permite que você personalize vídeos com as cores da sua marca, fontes, logotipos e visuais, garantindo que todo o conteúdo de treinamento em vídeo corporativo esteja alinhado com a sua identidade.
HeyGen é ideal para:
- Treinamento de conformidade e segurança
- Treinamento em diversidade, equidade e inclusão (DEI)
- Liderança e desenvolvimento profissional
- Treinamento de software e produto
Com o HeyGen, você pode criar vídeos de treinamento de alta qualidade em minutos, não semanas. Avatares de IA eliminam a necessidade de produção cara, filmagem e edição, facilitando a atualização ou criação de novo conteúdo sob demanda.
Sim! Os vídeos do HeyGen podem ser exportados em múltiplos formatos e facilmente carregados para o seu LMS, intranet da empresa ou outras plataformas de treinamento, garantindo a entrega de treinamento em vídeo corporativo de forma integrada.
HeyGen elimina a necessidade de produção de vídeo cara, locuções profissionais e traduções manuais. Empregadores que usam HeyGen observaram até 80% de economia nos custos de produção de treinamento em vídeo corporativo e tradução.
Com o HeyGen, atualizar vídeos é fácil — basta editar o roteiro e regenerar o vídeo. Sem regravações, sem pós-produção cara e sem desperdício de tempo.