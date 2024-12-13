Transforme vídeos de treinamento corporativo com conteúdo envolvente

Faça login no HeyGen e comece a criar conteúdo de treinamento corporativo de alta qualidade em minutos — sem necessidade de equipe de produção ou habilidades de edição.

Escolha entre modelos personalizáveis projetados para treinamento de conformidade, desenvolvimento de liderança, treinamento de software e programas de DEI. Precisa de controle criativo total? Comece com uma tela em branco e aplique seu kit de marca com um clique para uma experiência de vídeo de treinamento corporativo refinado e alinhado à sua marca.

Adicione seu script e selecione um avatar

Faça o upload do seu script de treinamento e escolha entre mais de 726 avatares de IA realistas para transmitir sua mensagem. Prefere uma abordagem mais pessoal? Crie seu próprio gêmeo digital para se conectar com os funcionários de uma maneira familiar nas suas sessões de vídeo treinamento corporativo.