Treinamento de Habilidades - Caso de Uso
Aumente o engajamento e a retenção no treinamento com IA
O treinamento só é eficaz se as pessoas o concluírem. Apresentações longas e manuais repletos de texto podem rapidamente diminuir o engajamento. Com o HeyGen, equipes de treinamento e desenvolvimento podem criar facilmente vídeos de treinamento com IA que melhoram as taxas de conclusão, aumentam a retenção de conhecimento e impulsionam o desempenho.
Benefícios e valor
Transforme o aprendizado com treinamentos envolventes em vídeo
Torne os vídeos de treinamento mais envolventes e eficazes
Estudos mostram que a aprendizagem baseada em vídeo é muito mais eficaz do que o conteúdo baseado em texto. Os funcionários têm mais probabilidade de reter informações quando estas são apresentadas visual e auditivamente em comparação com a leitura de um documento. Os vídeos de treinamento da HeyGen tornam a aprendizagem mais interativa e envolvente, levando a melhores resultados.
Crie vídeos de treinamento envolventes com IA em minutos
Filmagem, edição e contratação de dubladores podem ser custosas e demoradas. HeyGen simplifica a criação de vídeos com avatares impulsionados por IA, dublagens e modelos fáceis de usar, permitindo que empresas, educadores e criadores de conteúdo produzam vídeos de treinamento de alta qualidade em minutos sem equipamentos de produção caros.
Entregue vídeos de treinamento consistentes em todas as regiões
Precisa treinar funcionários em múltiplos locais? Expandir o alcance do seu curso online? A tradução e sincronização labial com IA da HeyGen facilitam a localização de vídeos de treinamento em mais de 170 idiomas e dialetos para equipes corporativas, alunos online e públicos de mídias sociais sem o transtorno de regravar conteúdos.
Histórias de clientes
Descubra como equipes de T&D escalam conteúdo de treinamento
“Com o HeyGen, as coisas se tornam menos complexas e mais intuitivas. Embora usar a IA possa ser intimidador, o fluxo com o HeyGen facilita a navegação, e permite que nossa equipe economize tempo e dinheiro, mantendo os funcionários da Sibelco em segurança.”
Como criar
vídeos de treinamento com o HeyGen
Comece a criar vídeos de treinamento de qualidade profissional em minutos — sem necessidade de equipe de produção ou habilidades de edição.
Escolha entre modelos personalizáveis projetados para vendas, marketing, TI e treinamento de RH. Precisa de controle total? Comece com uma tela em branco e aplique seu kit de marca para uma experiência contínua e alinhada à sua marca.
Faça o upload do seu script de treinamento e escolha entre mais de 700 avatares de IA realistas para narrar seu conteúdo. Deseja um toque pessoal? Crie seu próprio gêmeo digital para uma experiência mais familiar e envolvente.
Use o editor de arrastar e soltar do HeyGen para ajustar texto, fontes e cores. Adicione logotipos, demonstrações de produtos ou fluxos de trabalho da equipe para reforçar o aprendizado e garantir a consistência da marca.
Traduza e sincronize facilmente vídeos de treinamento em vários idiomas com localização potencializada por IA, garantindo que cada indivíduo tenha a mesma experiência de aprendizado de alta qualidade.
Uma vez que seu vídeo estiver finalizado, exporte-o no formato de sua preferência e compartilhe-o em suas contas sociais, comunidade, portais de treinamento internos, e-mail ou intranet da empresa - onde quer que seu público aprenda melhor.
FAQ
Vídeos de treinamento em IA são vídeos curtos e envolventes criados para ensinar habilidades específicas, fluxos de trabalho ou melhores práticas. Eles ajudam as empresas a comunicar conhecimentos essenciais, estimular o engajamento e escalar o aprendizado entre as equipes.
Vídeos são uma forma eficaz de aumentar o engajamento e a clareza dos aprendizes em comparação com conteúdos estáticos. HeyGen facilita a criação de vídeos de treinamento com IA de alta qualidade sem a necessidade de uma equipe de produção completa, possibilitando o desenvolvimento de habilidades mais rápido e o compartilhamento de conhecimento de forma consistente.
A HeyGen utiliza ferramentas de criação de vídeo com inteligência artificial, incluindo avatares realistas, voiceovers automatizados e modelos pré-construídos. Profissionais de marketing, especialistas em L&D ou qualquer criador de conteúdo podem produzir vídeos de treinamento com IA de forma rápida e polida sem necessidade de habilidades técnicas avançadas.
Sim. O HeyGen permite que você aplique as cores da sua marca, fontes, logotipos e outros elementos visuais, de modo que seus vídeos de treinamento de IA reflitam uma identidade de marca unificada. Você também pode adaptar o tom e o estilo com base no seu público.
Com certeza. O HeyGen suporta tradução por IA e sincronização labial em vários idiomas, permitindo que você amplie o conteúdo de treinamento globalmente sem custos adicionais de produção.
Não. O HeyGen é desenvolvido para usuários de todos os níveis de habilidade. Suas ferramentas intuitivas de arrastar e soltar e interface amigável ajudam você a criar vídeos refinados sem a necessidade de ter experiência prévia em edição de vídeo.
Você pode criar vídeos de integração de funcionários, treinamentos de conformidade, módulos de desenvolvimento de liderança, tutoriais de produtos ou quaisquer outros materiais de treinamento. Simplesmente personalize seu vídeo para atender às necessidades dos seus aprendizes.
Normalmente, 2 a 5 minutos é o ideal para um conteúdo de treinamento focado. No entanto, você pode criar vídeos mais longos ou mais curtos dependendo do seu assunto e da plataforma onde você vai compartilhá-los.
Você pode distribuir os vídeos do HeyGen em vários canais: plataformas LMS, campanhas de e-mail, a base de conhecimento interna da sua empresa ou redes sociais. Forneça fácil acesso para que os aprendizes possam assistir de acordo com seus próprios horários.
Com os recursos de IA da HeyGen, você pode produzir um vídeo de treinamento profissional em minutos. Esse processo otimizado permite que você mantenha seus materiais de treinamento atualizados e atenda a prazos apertados com facilidade.