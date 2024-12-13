Torne os vídeos de treinamento mais envolventes e eficazes

Estudos mostram que a aprendizagem baseada em vídeo é muito mais eficaz do que o conteúdo baseado em texto. Os funcionários têm mais probabilidade de reter informações quando estas são apresentadas visual e auditivamente em comparação com a leitura de um documento. Os vídeos de treinamento da HeyGen tornam a aprendizagem mais interativa e envolvente, levando a melhores resultados.