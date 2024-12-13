Quer que seus vídeos tenham sincronização labial realista e sem emendas sem gastar horas editando?

Com a sincronização labial AI da HeyGen, você pode fazer qualquer avatar ou pessoa real no seu vídeo falar fluentemente e naturalmente em múltiplos idiomas.

A avançada tecnologia de IA da HeyGen garante que os movimentos labiais combinem perfeitamente com a fala, criando avatares falantes ultra-realistas ou dublando sobre filmagens reais com sincronização precisa. Seja você um criador de conteúdo, educador, profissional de marketing ou cineasta, a sincronização labial por IA ajuda você a trazer sincronização de voz automatizada e impecável para seus vídeos.