Passo 1 Comece com um prompt Descreva seu produto, público ou objetivo de campanha em algumas frases. A HeyGen usa essas informações para gerar um roteiro personalizado e um storyboard inicial alinhado com seu objetivo de marketing.

Passo 2 Revisar e aprimorar o roteiro Digitalize o roteiro e storyboard gerados, encurte ou expanda as falas para ajustar o ritmo, ajuste o apelo à ação e confirme se o tom e a mensagem estão alinhados com a sua marca antes de prosseguir para os aspectos visuais.

Passo 3 Personalize visuais e voz Escolha um avatar ou apresentador, selecione fundos e imagens, adicione música e legendas, e escolha uma voz ou grave a sua própria. Ajuste o tempo e a ordem das cenas para que o anúncio flua naturalmente.