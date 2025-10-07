HeyGen logo

Criador de Anúncios em Vídeo: Faça Anúncios Criativos em Minutos

Crie anúncios em vídeo com qualidade de estúdio sem câmeras, equipes ou ferramentas de edição complexas. Com o HeyGen, você pode transformar suas ideias simples em peças publicitárias refinadas e de alto impacto que capturam a atenção e geram resultados comerciais reais. Construa mais anúncios, teste mais rápido e escale campanhas com facilidade.

Anúncios de Lançamento de Produto

Anúncios de Lançamento de Produto

Destaque as características do seu produto com visuais claros e mensagens que ajudem o público a entender por que ele se destaca e por que eles devem agir.

Anúncios em Vídeo Estilo UGC

Anúncios em Vídeo Estilo UGC

Crie vídeos autênticos e relacionáveis usando avatares e narrações naturais. Perfeito para marcas focadas em confiança, credibilidade e conversão impulsionada por prova social através de anúncios de inteligência artificial.

Campanhas de Conscientização de Marca

Campanhas de Conscientização de Marca

Conte sua história com anúncios que destacam sua missão e personalidade. Crie conteúdo memorável que aumenta a visibilidade e fortalece a lembrança da marca.

Anúncios de Marketing de Performance

Anúncios de Marketing de Performance

Crie anúncios otimizados para conversões com ganchos fortes, visuais limpos e mensagens construídas para melhorar o ROAS em canais pagos.

Promoções de E-commerce

Promoções de E-commerce

Promova vendas, pacotes ou ofertas sazonais com vídeos que destacam os benefícios dos produtos e tornam a decisão de compra sem esforço usando um criador de anúncios em vídeo online.

Anúncios de Cursos e Serviços

Anúncios de Cursos e Serviços

Eduque e inspire seu público com anúncios criados para explicar seu programa, destacar os principais benefícios e incentivar inscrições ou reservas.

Por que usar o HeyGen para anúncios em vídeo

HeyGen oferece um fluxo de trabalho completo de produção de vídeo com o poder da IA, tornando simples criar anúncios que convertem em todos os canais. Desde roteiros até visuais e avatares, tudo é gerenciado em uma experiência contínua com nosso gerador de anúncios em vídeo. Lance campanhas mais rapidamente e maximize seu alcance.

Produção rápida para crescimento acelerado

Gere anúncios envolventes em minutos com roteiros, visuais e mensagens produzidos por IA, personalizados para desempenho em todas as plataformas.

Projetado para desempenho

Cada anúncio é projetado para aumentar o engajamento e melhorar as taxas de cliques para que você possa obter mais valor de cada campanha com nossas ferramentas de vídeo com inteligência artificial.

Criar em escala

Produza variantes, localizações e novos conceitos de anúncios instantaneamente, ajudando sua equipe a manter uma produção consistente sem recursos extras.

Geração de Script de IA

Transforme comandos simples em roteiros publicitários envolventes e persuasivos que destacam o valor do seu produto. Nossa IA estrutura cada mensagem para capturar rapidamente a atenção dos espectadores e conduzi-los à ação.

Uma mulher está sentada em um sofá ao lado de uma interface de chat de 'Diane' descrevendo um sofá.

Avatares de IA e Dublagens

Dê vida à sua mensagem com avatares de aparência natural e narrações expressivas em vários idiomas. Crie vídeos polidos sem gravar imagens ou contratar apresentadores com nosso criador de anúncios em vídeo gratuito.

Mulher profissional segurando um telefone e apontando, ao lado do texto "Crie uma demonstração do produto de 1 minuto" e um telefone exibindo "Adicionar produto".

Exportação em Múltiplos Formatos

Exporte seu anúncio em formatos verticais, quadrados ou paisagem para plataformas como TikTok, Instagram, YouTube e outras usando nosso criador de anúncios em vídeo online. Entregue criativos consistentemente de acordo com a sua marca onde quer que seu público esteja.

Um homem sorridente com uma camisa azul ao lado de uma interface de usuário mostrando as opções 'Exportar como SCORM' com SCORM 1.2 selecionado.

Ferramentas de Melhoria Visual

Melhore a aparência do seu anúncio com iluminação automatizada, ritmo e aprimoramentos de design para criar um vídeo publicitário eficaz. Produza visuais limpos e profissionais mesmo que você nunca tenha editado um vídeo antes.

Uma fileira de cinco indivíduos diversos em quadros arredondados separados de chamada de vídeo.

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso deu aos nossos escritores o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Como funciona

Como usar o Criador de Anúncios em Vídeo

A HeyGen facilita para qualquer pessoa produzir anúncios em vídeo prontos para lançamento. Não é necessário ter equipamentos, habilidades de edição ou experiência de produção para criar seu anúncio em vídeo em minutos.

Passo 1

Comece com um prompt

Descreva seu produto, público ou objetivo de campanha em algumas frases. A HeyGen usa essas informações para gerar um roteiro personalizado e um storyboard inicial alinhado com seu objetivo de marketing.

Passo 2

Revisar e aprimorar o roteiro

Digitalize o roteiro e storyboard gerados, encurte ou expanda as falas para ajustar o ritmo, ajuste o apelo à ação e confirme se o tom e a mensagem estão alinhados com a sua marca antes de prosseguir para os aspectos visuais.

Passo 3

Personalize visuais e voz

Escolha um avatar ou apresentador, selecione fundos e imagens, adicione música e legendas, e escolha uma voz ou grave a sua própria. Ajuste o tempo e a ordem das cenas para que o anúncio flua naturalmente.

Passo 4

Exportar e iniciar

Crie versões prontas para a plataforma usando predefinições para redes sociais, web ou transmissão ao vivo, ou baixe arquivos MP4. Crie múltiplas variações para testes, depois faça o upload e inicie sua campanha.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um criador de anúncios em vídeo?

Um criador de anúncios em vídeo é uma ferramenta que ajuda você a fazer vídeos promocionais rapidamente usando scripts de IA, avatares, modelos e melhorias visuais. Ele simplifica todo o processo de criação de anúncios.

Preciso de experiência em edição para usar o HeyGen?

Não é necessário ter experiência para usar o gerador de vídeo ai e as ferramentas. O HeyGen cuida do roteiro, dos visuais, das narrações e da formatação automaticamente, para que qualquer pessoa possa produzir anúncios refinados e eficazes.

Posso personalizar os anúncios que o HeyGen gera?

Sim, nossos anúncios em vídeo gratuitos são fáceis de usar. Você pode personalizar seu roteiro, visuais, avatar, idioma, ritmo e estilo para alinhar com sua marca e objetivos de campanha.

Quais tipos de anúncios posso criar com o HeyGen?

Você pode criar promoções de produtos, anúncios no estilo UGC, vídeos de marca, explicativos, anúncios de desempenho, depoimentos e mais para qualquer canal de marketing.

Posso criar anúncios em diferentes idiomas?

Com certeza. A HeyGen suporta voiceovers e avatares multilíngues, permitindo que você localize anúncios para públicos globais em segundos.

O HeyGen suporta formatos específicos de plataforma?

Sim. Exporte vídeos em todos os principais tamanhos, incluindo 9:16, 1:1 e 16:9, garantindo que seus anúncios se ajustem ao TikTok, Instagram, YouTube, Facebook e outras plataformas.

Posso usar esses anúncios para fins comerciais?

Sim. Todo conteúdo gerado pelo HeyGen pode ser usado para publicidade comercial em canais pagos e orgânicos.

Quanto tempo leva para fazer um anúncio em vídeo?

A maioria dos usuários cria um anúncio em vídeo polido e pronto para lançamento em apenas alguns minutos. A IA cuida do trabalho pesado para que você possa trabalhar mais rápido e com confiança.

Posso testar várias variações de anúncios?

Sim. Você pode gerar novos ganchos, scripts, estilos e formatos instantaneamente com nosso gerador de anúncios para realizar testes A/B e otimizar seu desempenho de marketing.

Preciso baixar algum software para usar o HeyGen?

Não é necessário fazer downloads. O HeyGen funciona totalmente online, permitindo que você crie anúncios em vídeo de qualquer dispositivo com conexão à internet.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

