Criador de Vídeos de Homenagem para Honrar um Ente Querido

HeyGen's free tribute video maker turns your pictures, clips, and music into a finished tribute video in minutes. Add photos and short clips, layer in narration and captions, then share a memorial video to commemorate a loved one with family anywhere.

HeyGen tribute video maker interface with a memorial slideshow on screen.
147.834.977Vídeos gerados
122.976.124Avatares gerados
20.452.404Vídeos traduzidos
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Milhões de pessoas em todo o mundo confiam em nós para dar vida às suas histórias.
Stylized white car icon on a blue background.Key Features

Features of the Tribute Video Maker

Animate Cherished Photos Into Motion

Imagens estáticas só conseguem dizer até certo ponto. A ferramenta de imagem para vídeo adiciona um movimento suave e realista a um retrato favorito, fazendo com que a foto de uma pessoa querida que já se foi pareça respirar, virar o rosto e olhar de volta para a sala durante a cerimônia ou na tela em casa.

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A treasured framed portrait gently animating into subtle motion on a laptop screen.

Elegant Memorial Video Templates

Explore modelos personalizáveis feitos para funerais, celebrações de vida, aniversários ou aposentadorias. Selecione um modelo e o layout organizará as cenas, o tempo e os cartões de título para você. Arraste e solte suas fotos e clipes, depois personalize uma bela homenagem sem precisar de nenhuma habilidade em design.

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A gallery of elegant memorial and celebration video templates in soft, tasteful colors.

Narração por IA na voz que você escolher

Digite seu elogio fúnebre ou um breve prompt e deixe o gerador de voz com IA transformar suas palavras escritas em uma narração calorosa e natural. Escolha um tom que combine com a pessoa, depois adicione texto na tela e coloque a narração sobre as fotos para que a história seja ouvida, não apenas vista.

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A eulogy being turned into warm AI narration with a voice selection panel and waveform.

Crie o Clima com Música e Títulos

Escolha uma música da biblioteca de mídia ou adicione seus próprios clipes de áudio, depois defina os títulos com a fonte que combine com a pessoa. Corte o áudio de banco de dados no comprimento certo, aplique fade in e fade out e mantenha cada foto na tela tempo suficiente para que o público tenha espaço para refletir e lembrar.

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A music library and title-card editor setting a gentle mood for a tribute video.

Legendas e legendas ocultas em qualquer idioma

Personalize as legendas na tela com o gerador de legendas, ajustando a fonte para que citações, poemas e palavras faladas sejam fáceis de acompanhar. O editor é simples de usar, e as legendas tornam a homenagem acessível para parentes mais velhos e para qualquer pessoa que assista com o som desligado durante o serviço memorial.

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On-screen captions and subtitle options in multiple languages over a tribute clip.
Ícone de caixa de presente verde.Casos de uso

Use cases

Uma apresentação de slides de memorial fúnebre elegante, com fotografias suaves exibidas durante a cerimônia.

Apresentações de Fotos para Funerais e Memoriais

Families once needed video editing software or an editor for a funeral slideshow. Build your own with the slideshow maker, compile photos in order, add music, and have the video ready to play at the service.

Explorar ferramenta
Convidados em uma acolhedora recepção de celebração da vida assistindo a um alegre vídeo de homenagem.

Celebration of Life Tribute Videos

Uma celebração da vida é calorosa, não sombria. Reúna fotos alegres, vídeos caseiros e mensagens em vídeo de amigos em um tributo que faça as pessoas sorrirem e chorarem, e exiba-o na recepção para homenagear a pessoa querida que se foi.

Uma montagem alegre em homenagem a um marco de aniversário passando na tela durante uma comemoração.

Homenagens de Aniversário e Marcos Especiais

Grandes aniversários e marcos importantes merecem mais do que um cartão. Reúna fotos e mensagens emocionantes de amigos e familiares em um dos presentes em vídeo em grupo mais pessoais e, depois, surpreenda o(a) homenageado(a) com uma homenagem personalizada que é o presente perfeito.

Colegas em um escritório assistem a um caloroso vídeo de despedida de aposentadoria.

Vídeos de Aposentadoria e Despedida

Quando um colega se aposenta ou segue para uma nova etapa, criar uma homenagem permite registrar anos de memórias em poucos minutos. Reúna mensagens, fotos e piadas internas da equipe e exiba a despedida especial no encontro de adeus.

Uma linha do tempo elegante de fotos de casamento e aniversário sendo organizada em um editor de vídeo.

Homenagens de Casamento e Aniversário

Aniversários e casamentos pedem uma retrospectiva da história. Coloque as fotos no editor de vídeo com IA, use as ferramentas de edição para reorganizar as cenas em uma linha do tempo, adicione a música da primeira dança, veja a prévia do resultado e exiba a homenagem durante o brinde.

Explorar ferramenta
Uma suave montagem de memorial para pets, com luz delicada, em homenagem a um amado animal de estimação.

Vídeos de Memorial e Homenagem a Pets

Perder um animal de estimação é uma perda real que merece sua própria homenagem. Transforme fotos e pequenos vídeos do seu companheiro em um vídeo comovente, com música suave ao fundo, adicione um título “in memoriam” e guarde-o como uma lembrança duradoura da alegria que ele trouxe.

Ícone de documento branco desfocado com um botão de play sobre um fundo azul-claro.Como funciona

Como funciona o criador de vídeos de homenagem

Crie um vídeo de homenagem online em quatro etapas. Este criador de vídeos de homenagem funciona diretamente no seu navegador, então não é necessário baixar nenhum software para desktop.

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Passo 1: Envie suas fotos

Adicione suas fotos e clipes de vídeo ou grave uma nova mensagem com o gravador integrado.

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Etapa 2: Escolha um modelo

Escolha um modelo de memorial ou de celebração, ou comece a partir de uma linha do tempo em branco e organize cada cena.

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Etapa 3: Adicione música e texto

Corte uma música e depois adicione narração falada, legendas, datas e citações para contar a história completa.

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Etapa 4: Exportar e compartilhar

Visualize o vídeo final, exporte um MP4 ou MOV no formato que você precisar e compartilhe sua homenagem como um link de vídeo online com a família em qualquer lugar.

Perguntas frequentes sobre o criador de vídeos de homenagem (FAQs)

O que é um vídeo de homenagem e como funciona um criador de vídeos de homenagem?

Um vídeo de tributo é um filme curto que homenageia uma pessoa usando suas fotos, clipes de vídeo, música e palavras. Um criador de vídeos de tributo permite que você faça vídeos comoventes em homenagem a alguém, enviando essas lembranças, inserindo-as em um modelo, adicionando narração e legendas e, por fim, exportando o vídeo pronto para compartilhar.

Como faço um vídeo de homenagem usando fotos e música?

Reúna de 25 a 40 fotos favoritas e alguns clipes curtos, depois faça o upload na ordem que você quiser. Escolha um modelo, adicione uma música e cartões de título com nomes e datas, grave ou gere a narração e exporte o vídeo para o serviço ou para compartilhar online. Você não precisa ter experiência em edição de vídeo para terminar tudo em uma tarde.

Qual deve ser a duração de um vídeo de homenagem para um funeral?

Para um funeral ou cerimônia de memorial, procure fazer um vídeo de cinco a dez minutos, para que as pessoas tenham tempo de refletir sem perder o foco. Para redes sociais ou um grupo de conversa, algo mais próximo de um a três minutos costuma prender melhor a atenção.

Posso recriar a voz de um ente querido para a narração?

Com consentimento e uma amostra de áudio limpa, Clonagem de voz com IA pode recriar uma voz para ler uma mensagem ou poema na homenagem. Use esse recurso com cuidado e somente quando a família concordar que é apropriado e respeitoso.

Posso fazer uma foto antiga se mexer ou ganhar vida na tela?

Sim. Avatar IV anima um retrato estático com movimentos sutis e realistas, para que uma única foto especial possa se mover suavemente na tela. Funciona muito bem como tomada de encerramento ou como imagem de título que prende a atenção da sala.

Por que escolher a HeyGen em vez de outros criadores de vídeos de homenagem?

Muitas ferramentas apenas juntam fotos em um slideshow. A HeyGen também anima fotos estáticas, adiciona uma narração natural na voz que você escolher e pode recriar toda a homenagem em outro idioma, para que parentes em qualquer lugar possam assisti-la no idioma em que falam. A mesma qualidade se mantém em todos os vídeos que você criar.

Posso compartilhar o vídeo de homenagem com familiares que falam outros idiomas?

Sim. O tradutor de vídeo com IA pode recriar sua homenagem em mais de 175 idiomas com legendas e voz traduzidas, para que avós e parentes no exterior possam assistir no próprio idioma, sem precisar de uma edição separada.

Posso adicionar minha própria música ou uma música favorita ao vídeo de tributo?

Você pode fazer upload de uma música significativa ou escolher na biblioteca de músicas integrada. Se você pretende publicar o vídeo publicamente em redes sociais, verifique se você tem os direitos sobre a música, pois faixas protegidas por direitos autorais podem ser silenciadas ou bloqueadas em alguns sites.

Uma pessoa sozinha consegue criar um vídeo de homenagem profissional sem precisar de um editor?

Sim, e por uma fração do custo de um estúdio. O educador Anton Voroniuk relatou uma produção até 40 vezes mais barata e uma economia de 15,5 horas por semana usando HeyGen, o que mostra até onde uma única pessoa pode chegar sem uma equipe completa de criação de conteúdo.

O criador de vídeos de homenagem é gratuito? O que os planos pagos oferecem a mais?

Sim, é gratuito para começar, então você pode criar um vídeo de homenagem sem custo inicial. Planos pagos, a partir de cerca de US$ 24 por mês, oferecem exportações mais longas, downloads em 4K e mais opções criativas, o que ajuda a criar uma lembrança que você queira projetar ou guardar.

Explore mais ferramentas com tecnologia de IA ferramentas

Dê vida a qualquer foto com voz e movimentos hiper-realistas usando o Avatar IV.

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