Reúna de 25 a 40 fotos favoritas e alguns clipes curtos, depois faça o upload na ordem que você quiser. Escolha um modelo, adicione uma música e cartões de título com nomes e datas, grave ou gere a narração e exporte o vídeo para o serviço ou para compartilhar online. Você não precisa ter experiência em edição de vídeo para terminar tudo em uma tarde.