Transforme cada vídeo em uma experiência imperdível com legendas em IA que sincronizam perfeitamente com o áudio. O HeyGen transcreve, sincroniza e estiliza automaticamente suas legendas para que mais espectadores possam acompanhar, mesmo com o som desligado. Sem digitação manual, sem ferramentas complicadas, apenas legendas claras e envolventes que combinam com a sua marca.
Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo
Transforme clipes rápidos em conteúdos que fazem você parar para ver com legendas grandes e animadas, otimizadas para dispositivos móveis. Destaque frases-chave para que sua mensagem seja compreendida mesmo quando o som está desligado.
Gere automaticamente legendas para conteúdos longos e corte-os em clipes legendados em um único processo. Aumente a retenção, o tempo de visualização e a possibilidade de busca com textos claros e pesquisáveis na tela.
Torne os vídeos internos mais fáceis de acompanhar para equipes globais e ambientes barulhentos. Adicione legendas em múltiplos idiomas para que todos possam aprender no seu próprio ritmo e no idioma de sua preferência.
Combine visuais impactantes com legendas cinéticas de alto impacto para seus vídeos no TikTok. Use fontes em negrito, blocos de cores e revelações animadas palavra por palavra para enfatizar ganchos, ofertas e chamadas para ação.
Faça upload de gravações e gere legendas com apenas alguns cliques. Exporte versões legendadas ou baixe arquivos de legendas para incorporar em seu site, sistema de gestão de aprendizado ou plataforma de vídeo.
Transforme lições e vídeos explicativos em experiências de aprendizado altamente digeríveis, com legendas. As legendas ajudam os estudantes a manterem o foco, fazerem anotações e revisarem conceitos importantes rapidamente.
Por que escolher o Gerador de Legendas AI da HeyGen
Faça cada segundo do seu vídeo valer a pena com legendas precisas, alinhadas à sua marca e prontas para qualquer canal. A HeyGen cuida da transcrição, temporização, tradução e formatação em um fluxo de trabalho simples.
Seja reaproveitando conteúdo existente ou criando novos vídeos no HeyGen, legendas são geradas e alinhadas com um único clique. Dedique seu tempo à história e estratégia, não a edições quadro a quadro, com nosso gerador de legendas AI gratuito.
Faça o upload do seu vídeo ou crie-o, clique em gerar e deixe a IA gerar automaticamente a transcrição e a temporização. Verifique rapidamente e ajuste qualquer linha em um editor limpo para que você mantenha o controle total sobre o resultado final.
Aplique legendas ousadas com foco nas redes sociais, subtítulos corporativos limpos ou destaques de palavras ao estilo karaokê em segundos. Salve seus presets de legendas favoritos para que cada vídeo tenha uma aparência e sensação consistentes em todo o seu conteúdo de vídeo.
Gere legendas e traduções para múltiplos idiomas em um único espaço de trabalho usando nosso gerador automático de legendas. Torne seu conteúdo acessível para espectadores surdos e com dificuldade de audição, falantes não nativos e qualquer pessoa que assista no modo mudo.
Legendas automáticas com um clique
Detecte fala, transcreva áudio e sincronize automaticamente legendas em cada cena. Sem codificação manual de tempo ou cópia e colagem de ferramentas de transcrição separadas.
Estilização avançada & animação
Escolha entre legendas discretas de terço inferior, legendas ousadas ao estilo das redes sociais, formatos de 'cabeça falante' e destaques de palavras ao estilo karaokê. Ajuste fontes, tamanhos, cores, fundos e temporização com apenas alguns cliques.
Tradução multilíngue
Gere legendas no seu idioma principal usando nosso gerador automático de legendas, e então traduza instantaneamente para mais de 50 idiomas. Perfeito para marcas globais, equipes internacionais e criadores que localizam conteúdo em grande escala.
Opções flexíveis de exportação
Grave legendas diretamente em seu vídeo para plataformas sociais ou baixe arquivos de legendas (como SRT) para enviar onde quer que você hospede. Crie versões em diferentes idiomas sem precisar reeditar o vídeo.
Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.
Como usar o Gerador de Legendas AI
Você não precisa ser um engenheiro de som ou um legendador profissional para obter legendas de alta qualidade. O HeyGen automatiza o trabalho pesado enquanto oferece controles simples para refinar os detalhes.
Comece com qualquer vídeo: grave no HeyGen, faça upload de um arquivo existente ou importe um vídeo que você já criou. Nosso motor detecta a fala e prepara a faixa para legendagem.
Abra o painel de Legendas e clique para gerar automaticamente. O HeyGen transcreve o áudio, divide as frases faladas em pedaços legíveis e alinha as legendas com a sua linha do tempo.
Revise a transcrição, ajuste qualquer formulação e escolha o estilo da legenda. Ajuste fontes, cores e efeitos, ou aplique um preset salvo para que suas legendas combinem com o restante da sua marca.
Adicione faixas de legendas traduzidas se necessário, depois exporte seu vídeo com legendas fixas ou baixe os arquivos de legendas. Publique nas suas plataformas favoritas e mantenha seu público engajado onde quer que assistam.
Um gerador de legendas AI transcreve automaticamente o áudio do seu vídeo, converte-o em legendas legíveis e sincroniza o texto com os carimbos de tempo corretos. Em vez de digitar cada linha manualmente, você pode gerar automaticamente uma faixa de legendas completa em minutos.
O HeyGen utiliza reconhecimento de fala avançado para produzir transcrições altamente precisas em uma ampla variedade de configurações de gravação. Você pode rapidamente verificar e editar qualquer linha dentro do editor de legendas, para que as legendas finais correspondam à voz e terminologia da sua marca.
Sim, você pode personalizar completamente o estilo das suas legendas. Escolha fontes, tamanhos, cores, fundos e animações, depois salve suas combinações favoritas como predefinições para reutilizar em todo o seu conteúdo de vídeo para um visual consistente.
O gerador pode trabalhar com muitos idiomas principais tanto para transcrição quanto para tradução por meio do video translator. Você pode criar legendas em um idioma e, em seguida, traduzi-las para vários outros, de modo que seu conteúdo se conecte com públicos ao redor do mundo.
Você pode gravar legendas diretamente em seu vídeo ou exportá-las como arquivos de legenda, como SRT, dependendo de como planeja publicar. Isso oferece flexibilidade para usar as mesmas legendas em plataformas que suportam legendas ocultas.
Legendas normalmente aumentam o tempo de visualização e as taxas de conclusão, especialmente em dispositivos móveis onde muitos espectadores assistem no mudo. Legendas claras e legíveis tornam mais fácil para as pessoas acompanharem, o que pode melhorar o engajamento e o desempenho geral do conteúdo.
Sim, o Gerador de Legendas IA é ideal para conteúdos longos como webinars, sessões de treinamento e apresentações. Você pode legendar sessões inteiras automaticamente e depois reutilizar momentos chave em clipes mais curtos, totalmente legendados, usando formatos vtt ou txt.
Não é necessária experiência com edição. As ferramentas de legendagem são projetadas para usuários não técnicos, apresentando uma interface simples e um editor de texto intuitivo para a criação fácil de conteúdo em vídeo. Se você consegue editar um documento, pode gerar e refinar legendas no HeyGen.
Você pode ajustar o tempo das legendas individuais diretamente do painel de legendas. Desloque, una ou divida as linhas para que apareçam exatamente quando você desejar, sem lidar com interfaces de código de tempo complicadas.
O gerador de legendas faz parte da experiência de criação de vídeos HeyGen, permitindo que você passe da escrita e gravação para a exportação de vídeos legendados em um único local. Verifique os detalhes do seu plano para ver quais opções de legendas e tradução estão disponíveis para a sua conta.
