Gerador de Legendas IA: Crie Legendas Instantâneas

Transforme cada vídeo em uma experiência imperdível com legendas em IA que sincronizam perfeitamente com o áudio. O HeyGen transcreve, sincroniza e estiliza automaticamente suas legendas para que mais espectadores possam acompanhar, mesmo com o som desligado. Sem digitação manual, sem ferramentas complicadas, apenas legendas claras e envolventes que combinam com a sua marca.

Shorts e Reels para redes sociais

Shorts e Reels para redes sociais

Transforme clipes rápidos em conteúdos que fazem você parar para ver com legendas grandes e animadas, otimizadas para dispositivos móveis. Destaque frases-chave para que sua mensagem seja compreendida mesmo quando o som está desligado.

Vídeos do YouTube & trechos de podcasts

Vídeos do YouTube & trechos de podcasts

Gere automaticamente legendas para conteúdos longos e corte-os em clipes legendados em um único processo. Aumente a retenção, o tempo de visualização e a possibilidade de busca com textos claros e pesquisáveis na tela.

Treinamento, integração e desenvolvimento & aprendizado

Treinamento, integração e desenvolvimento & aprendizado

Torne os vídeos internos mais fáceis de acompanhar para equipes globais e ambientes barulhentos. Adicione legendas em múltiplos idiomas para que todos possam aprender no seu próprio ritmo e no idioma de sua preferência.

Marketing, anúncios e promoções

Marketing, anúncios e promoções

Combine visuais impactantes com legendas cinéticas de alto impacto para seus vídeos no TikTok. Use fontes em negrito, blocos de cores e revelações animadas palavra por palavra para enfatizar ganchos, ofertas e chamadas para ação.

Seminários online, eventos e demonstrações de produtos

Seminários online, eventos e demonstrações de produtos

Faça upload de gravações e gere legendas com apenas alguns cliques. Exporte versões legendadas ou baixe arquivos de legendas para incorporar em seu site, sistema de gestão de aprendizado ou plataforma de vídeo.

Criadores de cursos e educadores

Criadores de cursos e educadores

Transforme lições e vídeos explicativos em experiências de aprendizado altamente digeríveis, com legendas. As legendas ajudam os estudantes a manterem o foco, fazerem anotações e revisarem conceitos importantes rapidamente.

Por que escolher o Gerador de Legendas AI da HeyGen

Faça cada segundo do seu vídeo valer a pena com legendas precisas, alinhadas à sua marca e prontas para qualquer canal. A HeyGen cuida da transcrição, temporização, tradução e formatação em um fluxo de trabalho simples.


Seja reaproveitando conteúdo existente ou criando novos vídeos no HeyGen, legendas são geradas e alinhadas com um único clique. Dedique seu tempo à história e estratégia, não a edições quadro a quadro, com nosso gerador de legendas AI gratuito.

Legendas precisas em minutos, não horas

Faça o upload do seu vídeo ou crie-o, clique em gerar e deixe a IA gerar automaticamente a transcrição e a temporização. Verifique rapidamente e ajuste qualquer linha em um editor limpo para que você mantenha o controle total sobre o resultado final.

Estilos que combinam com o seu conteúdo e estão alinhados à sua marca

Aplique legendas ousadas com foco nas redes sociais, subtítulos corporativos limpos ou destaques de palavras ao estilo karaokê em segundos. Salve seus presets de legendas favoritos para que cada vídeo tenha uma aparência e sensação consistentes em todo o seu conteúdo de vídeo.

Desenvolvido para vídeo global e acessível

Gere legendas e traduções para múltiplos idiomas em um único espaço de trabalho usando nosso gerador automático de legendas. Torne seu conteúdo acessível para espectadores surdos e com dificuldade de audição, falantes não nativos e qualquer pessoa que assista no modo mudo.

Legendas automáticas com um clique

Detecte fala, transcreva áudio e sincronize automaticamente legendas em cada cena. Sem codificação manual de tempo ou cópia e colagem de ferramentas de transcrição separadas.

Interface de software de criação de vídeo AI exibindo um slide intitulado 'Cena de Bilhar de Nova York' com um avatar feminino e um botão 'Bem-vindo'.

Estilização avançada & animação

Escolha entre legendas discretas de terço inferior, legendas ousadas ao estilo das redes sociais, formatos de 'cabeça falante' e destaques de palavras ao estilo karaokê. Ajuste fontes, tamanhos, cores, fundos e temporização com apenas alguns cliques.

Homem sorridente com óculos em um fundo verde, com uma sobreposição mostrando "Introdução" concluída.

Tradução multilíngue

Gere legendas no seu idioma principal usando nosso gerador automático de legendas, e então traduza instantaneamente para mais de 50 idiomas. Perfeito para marcas globais, equipes internacionais e criadores que localizam conteúdo em grande escala.

Clonagem de voz

Opções flexíveis de exportação

Grave legendas diretamente em seu vídeo para plataformas sociais ou baixe arquivos de legendas (como SRT) para enviar onde quer que você hospede. Crie versões em diferentes idiomas sem precisar reeditar o vídeo.

Interface exibindo opções de exportação SCORM com SCORM 1.2 selecionado, e um homem sorridente ao fundo.

Miro
"Isso deu aos nossos escritores o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que eu não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Como funciona

Como usar o Gerador de Legendas AI

Você não precisa ser um engenheiro de som ou um legendador profissional para obter legendas de alta qualidade. O HeyGen automatiza o trabalho pesado enquanto oferece controles simples para refinar os detalhes.

Passo 1

Faça upload ou crie seu vídeo

Comece com qualquer vídeo: grave no HeyGen, faça upload de um arquivo existente ou importe um vídeo que você já criou. Nosso motor detecta a fala e prepara a faixa para legendagem.

Passo 2

Gerar legendas automaticamente com IA

Abra o painel de Legendas e clique para gerar automaticamente. O HeyGen transcreve o áudio, divide as frases faladas em pedaços legíveis e alinha as legendas com a sua linha do tempo.

Passo 3

Edite e estilize suas legendas

Revise a transcrição, ajuste qualquer formulação e escolha o estilo da legenda. Ajuste fontes, cores e efeitos, ou aplique um preset salvo para que suas legendas combinem com o restante da sua marca.

Passo 4

Traduzir, exportar e publicar

Adicione faixas de legendas traduzidas se necessário, depois exporte seu vídeo com legendas fixas ou baixe os arquivos de legendas. Publique nas suas plataformas favoritas e mantenha seu público engajado onde quer que assistam.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um gerador de legendas de IA?

Um gerador de legendas AI transcreve automaticamente o áudio do seu vídeo, converte-o em legendas legíveis e sincroniza o texto com os carimbos de tempo corretos. Em vez de digitar cada linha manualmente, você pode gerar automaticamente uma faixa de legendas completa em minutos.

Quão precisas são as legendas da HeyGen?

O HeyGen utiliza reconhecimento de fala avançado para produzir transcrições altamente precisas em uma ampla variedade de configurações de gravação. Você pode rapidamente verificar e editar qualquer linha dentro do editor de legendas, para que as legendas finais correspondam à voz e terminologia da sua marca.

Posso personalizar a aparência das minhas legendas?

Sim, você pode personalizar completamente o estilo das suas legendas. Escolha fontes, tamanhos, cores, fundos e animações, depois salve suas combinações favoritas como predefinições para reutilizar em todo o seu conteúdo de vídeo para um visual consistente.

O Gerador de Legendas AI suporta múltiplos idiomas?

O gerador pode trabalhar com muitos idiomas principais tanto para transcrição quanto para tradução por meio do video translator. Você pode criar legendas em um idioma e, em seguida, traduzi-las para vários outros, de modo que seu conteúdo se conecte com públicos ao redor do mundo.

Posso exportar arquivos de legendas como SRT?

Você pode gravar legendas diretamente em seu vídeo ou exportá-las como arquivos de legenda, como SRT, dependendo de como planeja publicar. Isso oferece flexibilidade para usar as mesmas legendas em plataformas que suportam legendas ocultas.

Legendas ajudarão no desempenho das minhas mídias sociais?

Legendas normalmente aumentam o tempo de visualização e as taxas de conclusão, especialmente em dispositivos móveis onde muitos espectadores assistem no mudo. Legendas claras e legíveis tornam mais fácil para as pessoas acompanharem, o que pode melhorar o engajamento e o desempenho geral do conteúdo.

Posso usar legendas de IA para vídeos longos como webinários?

Sim, o Gerador de Legendas IA é ideal para conteúdos longos como webinars, sessões de treinamento e apresentações. Você pode legendar sessões inteiras automaticamente e depois reutilizar momentos chave em clipes mais curtos, totalmente legendados, usando formatos vtt ou txt.

Preciso de experiência em edição para usar as legendas do HeyGen?

Não é necessária experiência com edição. As ferramentas de legendagem são projetadas para usuários não técnicos, apresentando uma interface simples e um editor de texto intuitivo para a criação fácil de conteúdo em vídeo. Se você consegue editar um documento, pode gerar e refinar legendas no HeyGen.

Posso ajustar o tempo se as legendas precisarem de pequenos ajustes?

Você pode ajustar o tempo das legendas individuais diretamente do painel de legendas. Desloque, una ou divida as linhas para que apareçam exatamente quando você desejar, sem lidar com interfaces de código de tempo complicadas.

O Gerador de Legendas IA está incluso nas ferramentas de vídeo do HeyGen?

O gerador de legendas faz parte da experiência de criação de vídeos HeyGen, permitindo que você passe da escrita e gravação para a exportação de vídeos legendados em um único local. Verifique os detalhes do seu plano para ver quais opções de legendas e tradução estão disponíveis para a sua conta.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

