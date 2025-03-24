HeyGen logo

Criador de Slideshows com IA para Vídeos de Apresentação Polidos em Minutos

Converta contornos, slides ou artigos em vídeos de apresentação profissionais com o HeyGen. Nosso criador de apresentações com IA combina layouts de slides limpos, narrações realistas e legendas automáticas para que você possa publicar conteúdos de treinamento, vendas e cursos sem a necessidade de filmar ou editar complexamente. Produza vídeos que estejam de acordo com a marca e que informem, persuadam e escalem.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Apresentações de vendas transformadas em vídeos compartilháveis

Converta apresentações de vendas em vídeos curtos que explicam o valor, recursos e próximos passos para que os potenciais clientes assistam sob demanda.

Módulos de treinamento e integração

Transforme procedimentos operacionais padrão e slides de treinamento em lições narradas que os novos contratados podem assistir e reassistir, melhorando a retenção e a consistência.

Anúncios de produtos e demonstrações de recursos

Publique demonstrações rápidas de recursos com chamadas de atenção, capturas de tela e narração para reduzir perguntas de suporte e acelerar a adoção.

Palestras de conferência e prévias dos palestrantes

Crie vídeos promocionais ou palestras gravadas a partir de apresentações de slides para alcançar os participantes antes, durante e após os eventos.

Conteúdo do curso e resumos das lições

Reaproveite slides de aulas em módulos de vídeo concisos ideais para plataformas LMS, microaprendizagem e salas de aula invertidas.

Atualizações internas e mensagens executivas

Compartilhe atualizações de liderança como apresentações narradas que sejam pessoais, claras e fáceis de distribuir entre as equipes.

Por que o HeyGen é o Melhor Criador de Apresentações de Slides com IA

HeyGen transforma slides estáticos em apresentações de vídeo envolventes que mantêm a atenção e comunicam claramente. Comece com um PPT, um esboço ou uma postagem de blog, e depois deixe a IA construir cenas, adicionar narração e aplicar uma marca consistente para que sua mensagem seja transmitida todas as vezes.

Produção mais rápida, qualidade consistente

Gaste minutos em uma apresentação de slides em vez de dias. O HeyGen automatiza o tempo de cena, transições e legendas enquanto preserva seu conteúdo principal.

Apresentador promove clareza, configuração mínima

Escolha um apresentador realista ou uma voz off que combine com o seu tom, adicione notas ou roteiros para o narrador e gere uma apresentação falada pronta para compartilhar.

Reutilize e localize em escala

Duplicar projetos, traduzir locuções e legendas, ou substituir visuais para criar versões localizadas sem começar do zero.

Importe slides, estruturas ou URLs

Comece a partir de arquivos PPTX existentes, Google Slides, esboços escritos ou até mesmo uma URL de blog ao vivo. O HeyGen extrai automaticamente títulos, estrutura e pontos-chave, mapeando-os em cenas visuais prontas para narração.

Interface de aprendizado online com um homem sorridente, upload de conteúdo e capítulos do curso.

Geração de script de IA e sugestões de cronometragem

Transforme o conteúdo dos slides em roteiros amigáveis para narração com resumos automáticos e sugestões de ritmo. A IA recomenda durações de cena e transições para que cada ideia tenha tempo suficiente para ser compreendida. Você pode editar facilmente as falas, ajustar o tom ou colar suas próprias anotações do palestrante para ter controle criativo completo.

Um aplicativo de criação de conteúdo exibindo uma visão geral dos resultados do Q3 com texto, um resumo gerado e uma foto de um homem.

Apresentadores realistas e dublagens multilíngues

Escolha entre avatares apresentadores com aparência natural ou gere voiceovers em múltiplos idiomas e sotaques. O ritmo da fala, ênfase e pausas são otimizados para clareza, tornando tópicos complexos mais fáceis de acompanhar.

Três indivíduos diversos com bocas abertas em quadros de vídeo arredondados separados sobre um fundo azul.

Modelos de marca, legendas e chamadas visuais

Aplique as cores da marca, fontes, logotipos e estilos de layout para manter cada apresentação de slides consistente e profissional. Adicione legendas, terços inferiores e chamadas animadas para destacar pontos ou dados importantes. Esses sinais visuais direcionam a atenção e facilitam a absorção das informações.

Um homem negro sorridente com sobreposições gráficas para fontes da marca, cores e uma caixa de texto interativa exibindo "Ei, Maya! Temos uma oferta especial apenas para você!"

Utilizado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso capacitou nossos escritores a terem o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Como funciona

Como usar o Criador de Apresentações de Slides com IA

Crie um vídeo de apresentação de slides finalizado em quatro passos simples, com controles que tornam o processo rápido e previsível.

Passo 1

Faça upload ou cole seu conteúdo

Importe uma apresentação de slides, faça upload de um documento ou cole a URL de um blog ou um esboço para iniciar a conversão.

Passo 2

Revisar roteiro e ritmo

A HeyGen propõe um roteiro curto e durações de cena, edite falas ou anotações do orador para combinar com sua voz e público.

Passo 3

Escolha o apresentador, os visuais e a marca

Escolha um apresentador ou voz, aplique seu kit de marca e adicione capturas de tela, ícones ou imagens de estoque onde necessário.

Passo 4

Gerar e exportar

Renderize seu vídeo de apresentação de slides, baixe arquivos prontos para a plataforma ou crie versões localizadas com voiceovers e legendas traduzidas.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um criador de apresentações de slides de IA?

Um criador de apresentações de slides AI é um gerador de vídeos AI que converte conjuntos de slides, esboços ou artigos em apresentações de vídeo narradas, combinando roteiro falado, visuais e legendas em um único vídeo exportável.

Preciso saber usar PowerPoint ou ter habilidades de design para utilizar isso?

Não. O HeyGen automatiza o layout, o tempo e a narração. Você pode fazer upload de um PPTX existente ou colar texto e deixar a IA criar uma apresentação de slides estruturada.

Posso usar meus ativos de marca existentes?

Sim. Aplique sua logomarca, cores, fontes e modelos para que todos os vídeos gerados estejam de acordo com as diretrizes da sua marca.

Quais formatos de entrada são suportados?

Entradas comuns incluem PPTX, Google Slides, DOCX, PDF, e texto simples ou URLs. Você também pode fazer upload de imagens e capturas de tela para visuais de apoio.

Posso editar o roteiro gerado pela IA antes de criar o vídeo?

Sim. A HeyGen fornece scripts editáveis e cartões de cena para que você possa refinar a redação, ênfase e chamadas para ação antes da renderização.

Quais idiomas estão disponíveis para locução?

O HeyGen suporta muitos idiomas para narração e legendas. Você pode criar versões localizadas alterando as configurações de idioma e regerando as vozes através do uso da funcionalidade de tradutor de vídeo.

As legendas são geradas automaticamente?

Sim. As legendas são criadas automaticamente a partir do roteiro e alinhadas com o tempo de fala, e você pode exportar arquivos SRT para outras ferramentas.

Posso incluir o vídeo do apresentador ao lado dos slides?

Sim. Escolha um avatar para o apresentador ou faça upload de um pequeno vídeo do apresentador para aparecer ao lado do conteúdo dos slides, criando uma experiência híbrida de cabeça falante e apresentação de slides.

Qual deve ser a duração de um vídeo de apresentação de slides?

A maioria dos vídeos de apresentação de slides tem melhor desempenho entre 1 e 10 minutos, dependendo da profundidade do tópico. HeyGen ajuda você a segmentar conteúdos mais longos em módulos mais curtos.

Posso atualizar um vídeo após a publicação?

Sim. Reabra o projeto, edite o script ou os slides e gere um novo vídeo. Mantenha as versões para que as atualizações sejam rápidas e controladas.

Quais formatos de exportação estão disponíveis?

Exporte arquivos MP4 otimizados para web e redes sociais, com proporções verticais ou horizontais, e arquivos de legendas como SRT para acessibilidade e distribuição.

Meu conteúdo está seguro durante o processamento?

Sim. Arquivos carregados, scripts gerados e vídeos renderizados são processados de forma segura, e você mantém o controle sobre o compartilhamento e armazenamento.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

