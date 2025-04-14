Crie um vídeo de save the date impecável a partir de um roteiro, de uma foto ou até de uma ideia simples. Sem câmera, sem equipe e sem precisar de experiência em edição. Escolha um estilo, adicione sua mensagem e a HeyGen transforma seu vídeo em um clipe pronto para compartilhar em poucos minutos.
Por que as marcas escolhem o criador de vídeos Save the Date da HeyGen
Gere vídeos a partir do roteiro do seu evento
Escreva os detalhes do seu evento, escolha um modelo de vídeo de “save the date” e inicie seu projeto de vídeo. A plataforma cria automaticamente uma animação finalizada com narração, transições e tempo de cena. As ferramentas de IA cuidam do ritmo e da sequência para que seu anúncio fique pronto na hora. Seja para anunciar um casamento ou um aniversário marcante, texto para vídeo transforma seu roteiro em um clipe refinado, sem necessidade de edição.
Crie seu modelo de vídeo de Save the Date
Escolha um modelo elegante com tema de casamento ou explore designs para todas as ocasiões. Cada modelo de vídeo de save the date inclui gráficos combinados, transições e opções de layout que você pode ajustar para combinar com o seu tema. O editor intuitivo de arrastar e soltar é fácil de usar para iniciantes e não exige experiência em design. Comece do zero ou personalize um estilo já pronto. O gerador de vídeo com IA oferece acesso instantâneo à biblioteca completa de modelos.
Narração de voz que soa como você
Grave uma breve amostra de voz e a plataforma a clona para entregar uma mensagem emocionante no seu próprio tom. Cada palavra do seu anúncio romântico soa natural porque o áudio combina exatamente com a sua voz e o seu estilo. Seus convidados ouvem você, mesmo que você nunca tenha gravado o roteiro final. Como alternativa, escolha entre dezenas de opções de vozes integradas para encontrar a combinação ideal para o seu evento. Use clonagem de voz com IA para adicionar a sua própria voz a cada save the date.
Transforme fotos e filmagens em vídeo animado
Envie suas próprias filmagens ou use uma biblioteca de vídeos de banco de imagem para criar um anúncio com várias cenas. Anime fotos com transições, corte os visuais para caber em qualquer formato e ajuste a duração das cenas sem precisar de softwares de edição complexos. Ensaios de noivado, fotos do local ou vídeos de banco de imagem se transformam automaticamente em conteúdo de vídeo profissional. A ferramenta de imagem para vídeo cuida da construção das cenas, do tempo visual e da exportação, para que você receba um clipe finalizado sem edição manual.
Edite, legende e compartilhe em qualquer formato
Seu vídeo final é exportado em HD, pronto para qualquer canal: mensagem de texto, e-mail, Instagram, WhatsApp ou download direto. Use as ferramentas essenciais do editor online para ajustar legendas, sincronizar o tempo e colaborar com seu parceiro ou organizador antes de finalizar. As ferramentas de edição geram as legendas automaticamente, para que seu anúncio seja compreensível mesmo sem som. Use o gerador de legendas para adicionar legendas precisas em segundos ou traduzir para convidados em diferentes países.
Casos de uso do criador de vídeos Save the Date
Skip the printed card and create a personalized save the date that arrives as a polished wedding save the date video in every guest's inbox. Write your details, choose a style that fits your wedding theme, and produce an announcement that feels as special as your big day. Guests open it, watch it, and remember the date. The invitation video format drives faster RSVPs than a save the date invitation sent by mail.
Planning an engagement party on a short timeline means every communication counts. Whether you want to start from scratch or build from a template, drop in the event details, add music, and produce a polished clip in minutes. Filming a proper announcement takes too much time for a spontaneous celebration. Use the AI video editor to fine-tune pacing and style before sharing with your guests.
Organizing a 40th, 50th, or 60th birthday means coordinating guests months in advance. Craft a video save the date that sets the tone, makes the event feel unforgettable, and leaves guests counting down to your special day. Add photos, venue details, and a heartfelt note so every guest knows what to expect. The birthday video format turns a simple announcement into something truly memorable.
A calendar invite or PDF flyer for a corporate event gets lost in overloaded inboxes. If you want to create genuine anticipation before launch, a video communicates the event value, agenda highlights, and date in a format that stuns your audience. Produce a branded announcement with your company's tone and messaging in minutes. Use a promo video to build pre-event excitement and drive registrations.
Sharing baby news deserves a gorgeous, timeless moment that feels bigger than a group text. A video announcement created from a single photo delivers the excitement with music, narration, and the parents' voice. Upload your photo and create a talking announcement using AI photo avatar so guests receive something personal without any filming required. Ready in minutes to share with family and friends.
When guests are spread across countries, a destination wedding requires communication that feels exciting and urgent. A video save the date shows the venue, conveys the mood, and makes the trip worth booking. Use our video tools to produce an announcement with endless customization options. For multilingual guest lists, the AI video translator localizes your clip into 175+ languages automatically.
Como funciona um criador de vídeos de Save the Date
Crie seu vídeo de save the date em quatro etapas simples, desde a escolha do estilo até o envio para cada convidado da sua lista.
Navegue pelos modelos de eventos e escolha um estilo que combine com o tom e o tema da sua celebração.
Type your event name, date, location, and any details you want guests to remember.
Adicione sua voz, ajuste os elementos visuais e envie quaisquer fotos para personalizar o vídeo.
Baixe seu vídeo e envie por SMS, e-mail ou redes sociais para sua lista de convidados.
Um criador de vídeo de save the date permite que você faça um vídeo de anúncio sem precisar filmar ou editar. Digite os detalhes do seu evento, escolha um modelo de vídeo de save the date, adicione a narração e a plataforma cria um vídeo finalizado. Use roteiro para vídeo para transformar uma mensagem escrita em um clipe pronto para compartilhar em poucos minutos. Envie por SMS, e-mail ou redes sociais para toda a sua lista de convidados.
Sim. Um vídeo de anúncio que inclui suas fotos, vozes e detalhes do evento é muito mais pessoal do que um convite impresso. Ao criar o seu vídeo de “save the date” de casamento, cada elemento fica sob o seu controle: imagens, narração, música e mensagem. Se você quiser um visual consistente em todas as cenas, troca de rosto com IA coloca suas fotos em qualquer enquadramento. Adicione a sua própria voz para que soe exatamente como você.
Grave uma breve amostra de voz e a plataforma a clonará para narrar seu vídeo com o seu próprio tom. Sua narração é aplicada automaticamente em todas as cenas. Se preferir não gravar, use o gerador de voz com IA para escolher entre opções de vozes com som natural. De qualquer forma, o vídeo final soa pessoal, sem nenhum trabalho de pós-produção.
Seu vídeo deve incluir o nome do evento, data, local e um link para RSVP ou para o site do casamento. Uma breve mensagem pessoal, fotos do casal ou do local e o tema do evento ou o dress code também ajudam. Se você já tiver um slide deck com esses detalhes, use PPT To video para convertê-lo diretamente em vídeo. Mantenha o vídeo final com menos de 60 segundos.
Sim. Seu vídeo final é exportado em formato MP4 padrão, que reproduz em qualquer dispositivo e pode ser enviado pelo WhatsApp, iMessage, e-mail e redes sociais. Você também pode gerar uma versão curta e vertical para Reels ou Stories usando o gerador de reels. Todos os formatos são otimizados para celular, para que os convidados possam abrir e salvar a data sem precisar trocar de dispositivo.
Não há limite de quantas pessoas você pode compartilhar seu vídeo. Quando estiver pronto, baixe o MP4 e envie para toda a sua lista de convidados por SMS, e-mail ou qualquer plataforma de mensagens. Para listas grandes de convidados, cole o link em uma mensagem em grupo ou em um disparo de e-mail. Você também pode usar url to video para criar uma versão hospedada e compartilhar um link em vez de um arquivo.
Um vídeo transmite informações em um formato que as pessoas têm muito mais chance de abrir e lembrar do que um cartão ou uma página da web. Ele combina elementos visuais, narração, música e movimento em uma experiência breve que gera entusiasmo genuíno antes do evento. Diferente de um site, um vídeo é reproduzido em qualquer aplicativo de mensagens.Sincronização labial com IA garante que a narração e o tempo das imagens estejam perfeitamente alinhados para um resultado profissional.
Você pode criar um vídeo de save the date gratuito sem precisar de cartão de crédito. O plano gratuito permite que você faça seu vídeo online sem custo, visualize o resultado e exporte antes de fazer o upgrade. Planos pagos a partir de US$ 24 por mês liberam clonagem de voz, vídeos mais longos e acesso completo à biblioteca de estilos. Comece com um vídeo gratuito e faça o upgrade quando estiver pronto.
Sim. Faça o upload das suas fotos de noivado e a plataforma cria automaticamente um vídeo com várias cenas usando suas imagens, transições, narração e música. Organize as fotos em qualquer ordem e adicione legendas ou detalhes do evento a cada cena. Se você precisar de ajuda com a mensagem, use o gerador de roteiro de vídeo para rascunhar seu anúncio antes de adicioná-lo ao vídeo.
Sim. Um formato de slideshow é uma escolha popular para vídeos de save the date, especialmente quando você está usando fotos de um ensaio de noivado. Cada foto se torna uma cena com transições suaves, narração e música. Use o criador de slideshow para montar uma apresentação de fotos profissional sem precisar de experiência em design. O resultado final é exportado em MP4, pronto para compartilhar por mensagem de texto ou e-mail.
Sim. Exporte seu save the date como um GIF ou como um arquivo de vídeo padrão. GIFs animados funcionam em e-mails e feeds sociais onde a reprodução automática pode não ser acionada. Crie um pequeno loop animado a partir do seu clipe de anúncio usando as ferramentas de edição integradas. Os GIFs são reproduzidos automaticamente na maioria dos clientes de e-mail, tornando-os um formato popular para save the dates. Exporte em GIF ou MP4, dependendo de onde você pretende compartilhar.
Nenhuma habilidade é necessária. A plataforma é fácil de usar desde a primeira sessão, com modelos e ferramentas de edição que cuidam automaticamente do design. Traga a sua criatividade e as ferramentas fazem o resto. Escolha o seu estilo, preencha os detalhes e produza um anúncio refinado ou um simples convite em etapas guiadas. A maioria das pessoas termina seu primeiro vídeo de save the date em menos de dez minutos, mesmo sem nenhuma experiência prévia em edição.
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