Há mais de quatro décadas, Videoimagem está na vanguarda da produção de vídeos corporativos no Brasil. A agência construiu uma sólida reputação na criação de conteúdo de alta qualidade para treinamentos, comunicações internas, lançamentos de produtos e cúpulas corporativas. À medida que as expectativas dos clientes evoluíram, a Videoimagem reconheceu uma crescente demanda por conteúdo mais personalizado, interativo e escalável.

Inicialmente, a agência utilizava outras ferramentas de vídeo com inteligência artificial para criar conteúdo personalizado, mas enfrentou limitações na qualidade dos avatares, realismo da voz e escalabilidade. Essas restrições prejudicaram a capacidade de fornecer os vídeos envolventes e de alta qualidade que os clientes exigiam.

A Videoimagem precisava produzir conteúdo de vídeo personalizado em larga escala, garantindo uma experiência contínua para seus clientes, então recorreu à HeyGen.

Lançando campanhas de vídeo personalizadas para AB InBev com HeyGen

A Videoimagem utilizou a plataforma da HeyGen para lançar campanhas de vídeo personalizadas para a AB InBev, visando especificamente os clientes nos aplicativos BEES e Zé Delivery. Essas campanhas tinham como objetivo estreitar o relacionamento com os clientes por meio de conteúdo personalizado e envolvente que contava com a participação de celebridades brasileiras.

Para o aplicativo BEES da AB InBev, que conecta a empresa com clientes comerciais como bares e supermercados, a Videoimagem produziu mais de 50.000 vídeos personalizados. Esses vídeos incluíam conteúdo promocional sob medida, com clientes sendo chamados pelo nome e exibindo conteúdo relevante ao seu histórico de compras.

Para a campanha da Zé Delivery, que visava consumidores individuais, a Videoimagem utilizou avatares de ex-jogadores de futebol famosos representando grandes times do Rio de Janeiro. Esses vídeos personalizados celebravam os times esportivos favoritos dos clientes, criando uma conexão emocional. “Nós ouvimos deles... que o engajamento é mais de três vezes maior em comparação com vídeos não personalizados”, compartilhou Mathias. Inicialmente produzindo mais de 3.000 vídeos, a campanha mostrou um imenso potencial para escalabilidade.

Permitindo que a Videoimagem escale a produção de vídeos personalizados

A plataforma avançada de personalização de vídeo da HeyGen ofereceu a solução perfeita. Ao integrar a API da HeyGen, a Videoimagem aprimorou sua produção de vídeos com avatares realistas e capacidades de clonagem de voz verossímeis, que foram essenciais para alcançar os altos níveis de engajamento que seus clientes exigiam. Como explicou Mathias Eichbaum, um dos sócios da Videoimagem, "A qualidade do avatar é muito melhor do que as opções que usamos ou vimos", enfatizando as características superiores da plataforma.

A integração da API da HeyGen com ferramentas como a Eleven Labs permitiu que a Videoimagem agilizasse a clonagem de voz e produzisse milhares de vídeos personalizados sem sacrificar a qualidade, tornando-a uma escolha ideal para campanhas de grande escala. A colaboração entre a Videoimagem e a HeyGen foi marcada por um suporte ágil e prático, o que ajudou a Videoimagem a superar desafios e otimizar a plataforma para suas necessidades específicas.

Aumentando o engajamento e as conexões com clientes

Os resultados das campanhas de vídeo personalizadas foram impressionantes. As taxas de engajamento para os vídeos mais que triplicaram em comparação com campanhas não personalizadas. Os clientes relataram melhorias significativas nas interações dos usuários, provando que o conteúdo personalizado foi mais eficaz em promover conexões mais profundas com os clientes.

Mathias ficou particularmente impressionado com a execução impecável das campanhas, declarando, “Ficamos super impressionados... absolutamente nenhum problema. Tudo estava bom, sem erros ou bugs.” A qualidade dos avatares, as vozes que soam naturais e a confiabilidade geral da plataforma desempenharam um papel chave para garantir que essas campanhas tivessem ressonância com o público.

Os vídeos personalizados foram bem recebidos pelos clientes e pelos clientes da Videoimagem, que elogiaram a capacidade de produzir campanhas em larga escala sem sacrificar a qualidade ou o engajamento. Ao aproveitar a plataforma da HeyGen, a Videoimagem entregou uma experiência de comunicação mais personalizada e impactante, estabelecendo um novo padrão em marketing de vídeo.

O futuro do vídeo personalizado com HeyGen

A avançada tecnologia de IA da HeyGen transformou a abordagem da Videoimagem para a produção de vídeos personalizados, ajudando a entregar conteúdo altamente envolvente em larga escala. Ao superar desafios anteriores relacionados à qualidade dos avatares, realismo da voz e escalabilidade, a Videoimagem conseguiu ajudar seus clientes a se conectarem com os consumidores em um nível mais profundo e pessoal.

Olhando para o futuro, a Videoimagem planeja expandir o uso da plataforma da HeyGen para alcançar públicos ainda mais amplos, consolidando ainda mais sua posição como líder na criação de conteúdo de vídeo personalizado. "A HeyGen nos ajuda a alcançar as pessoas de uma maneira muito mais pessoal, e isso nos ajuda a nos conectar com elas", disse Mathias.

Por meio dessa colaboração, a Videoimagem não apenas melhorou o engajamento com os clientes, mas também desbloqueou novas possibilidades para o marketing de vídeo personalizado, consolidando o papel da HeyGen como um ator chave no futuro das comunicações digitais.