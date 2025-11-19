HeyGen logo

Criador de Montagens para Destaques Cinematográficos em Minutos

Crie montagens de vídeo cinematográficas usando o criador de montagens com IA da HeyGen. Combine fotos, clipes, ideias ou roteiros em uma montagem refinada com visuais gerados por IA, transições, legendas e música. Sem linhas do tempo manuais ou edições complexas, apenas histórias de vídeo coesas criadas em minutos com a ajuda de um criador de montagens de vídeo.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de vídeo a partir de imagens

Escolha um avatar
Sincronização labial aplicada após a geração
Digite seu roteiro
Digite em qualquer idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Montagens de memórias pessoais e destaques

Montagens de memórias pessoais e destaques

Editar vídeos de memória manualmente leva tempo e esforço. Montagens geradas por IA transformam fotos e clipes em compilações de destaques significativos que preservam os momentos de forma bela, evidenciando o poder da edição de vídeo.

Montagens de vídeos para redes sociais

Montagens de vídeos para redes sociais

Criar montagens específicas para plataformas pode ser repetitivo. O criador de montagens gera vídeos polidos otimizados para compartilhamento em redes sociais sem a necessidade de redimensionar ou reeditar manualmente.

Vídeos de resumo e celebração do evento

Vídeos de resumo e celebração do evento

Resumos de eventos frequentemente exigem a organização de grandes volumes de filmagem. A inteligência artificial organiza o conteúdo em uma montagem clara e envolvente que captura os melhores momentos automaticamente.

Marketing e narrativas de marca

Marketing e narrativas de marca

Vídeos de montagem ajudam marcas a contar histórias de forma rápida e eficaz, tornando-os uma ferramenta essencial para qualquer editor de vídeo. A geração de vídeo por IA produz montagens de vídeo limpas e profissionais para campanhas, lançamentos e destaques de marca.

Compilações de viagem e estilo de vida

Compilações de viagem e estilo de vida

Imagens de viagem são difíceis de condensar efetivamente. A IA cria montagens suaves que apresentam experiências sem sobrecarregar os espectadores.

Montagens educativas e de apresentação

Montagens educativas e de apresentação

Crie clipes de montagem atrativos para Reels, Shorts e TikTok, otimizados para captar atenção e compartilhamento.

Por que o HeyGen é o Melhor Criador de Montagens

A HeyGen repensa a criação de montagens por meio da geração de vídeos com IA. Em vez de organizar manualmente clipes e transições, o criador de montagens de vídeo com IA constrói automaticamente montagens estruturadas, emocionalmente envolventes e que parecem intencionais, suaves e prontas para serem compartilhadas em qualquer canal.

Fluxo de narrativa impulsionado por IA

A IA analisa seu conteúdo e gera uma estrutura narrativa clara. Cenas, transições e ritmo são alinhados automaticamente para que a montagem pareça coesa em vez de costurada, graças à tecnologia avançada de IA.

Projetado para velocidade e escalabilidade

Crie vídeos de montagem em minutos, não horas. A geração de vídeo com IA elimina tarefas de edição repetitivas para que você possa produzir múltiplas montagens sem perder velocidade.

Entradas criativas flexíveis

Comece a partir de imagens, clipes de vídeo ou prompts de texto. O criador de montagens se adapta a diferentes entradas, facilitando a criação de destaques, resumos e compilações sem modelos rígidos, perfeito para qualquer montagem de vídeo.

Sequenciamento inteligente de momentos

O criador de montagens da HeyGen utiliza IA para analisar suas fotos, clipes e entradas, e então sequencia os momentos em um fluxo narrativo natural. Os destaques são organizados para construir emoção, evitar repetição e criar um começo, meio e fim claros, em vez de uma compilação aleatória.

Uma cascata diagonal de fotos triangulares apresentando uma mulher sorridente em vários papéis, com bordas coloridas e luminosas.

Controle do ritmo e cadência emocional

O criador de montagens equilibra automaticamente momentos rápidos e lentos, ajustando a duração das cenas e as transições para que os picos emocionais se destaquem. Seja a montagem comemorativa, nostálgica ou reflexiva, o ritmo é otimizado para manter os espectadores envolvidos sem se sentirem apressados ou que a experiência se prolongue demais.

Um smartphone exibindo a interface escura do aplicativo TikTok contra um fundo vibrante de luzes neon rosa e azul irradiando.

Integração perfeita de fotos e vídeos

O criador de montagens da HeyGen mescla imagens estáticas e filmagens com movimento de maneira suave, adicionando movimento sutil às fotos e transições naturais entre os formatos. Isso cria uma experiência de visualização coesa, onde as fotos parecem vivas e os vídeos parecem conectados, em vez de simplesmente costurados um ao outro.

Clonagem de voz

Alinhamento da narrativa impulsionada pela música

O criador de montagens alinha mudanças de cena, transições e momentos-chave ao ritmo e estrutura da música selecionada. Batidas emocionais são reforçadas visualmente, ajudando a montagem a parecer intencional e cinematográfica sem necessidade de sincronização manual ou edição de áudio.

fotos de gráficos em movimento para vídeo

Utilizado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso deu aos nossos escritores o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que eu não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Como funciona

Como usar o Criador de Montagens

Crie vídeos de montagem gerados por IA em quatro passos simples.

Passo 1

Adicione seu conteúdo

Faça upload de fotos, clipes ou forneça uma ideia em texto. Defina o objetivo e o tom do seu vídeo de montagem.

Passo 2

Personalize estilo e música

Escolha o estilo visual, preferências musicais, legendas e proporção de tela para combinar com seu público.

Passo 3

Gerar com IA

O gerador de vídeo AI da HeyGen constrói a montagem com visuais sincronizados, transições e áudio.

Passo 4

Exportar e compartilhar

Baixe seu vídeo de montagem ou publique-o instantaneamente em redes sociais, na web ou em canais internos usando nosso criador de vídeos.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um criador de montagens e como ele funciona?

Um criador de montagens combina várias fotos, clipes de vídeo ou ideias em um único vídeo coeso. O HeyGen utiliza uma abordagem de gerador de vídeo AI para estruturar automaticamente as cenas, aplicar transições, sincronizar música e equilibrar o ritmo, eliminando a necessidade de linhas do tempo manuais ou habilidades detalhadas de edição de vídeo.

Como um criador de montagens de IA se difere dos editores tradicionais?

Editores de vídeo tradicionais exigem que você organize manualmente clipes, transições e áudio. Um criador de montagens com IA cuida da sequência, do tempo e do fluxo automaticamente, gerando uma montagem cinematográfica com base nas suas entradas para que você possa se concentrar no conteúdo em vez do trabalho técnico de edição de vídeo.

Posso criar uma montagem usando apenas fotos?

Sim. Usando a conversão de imagem em vídeo, o HeyGen anima fotos estáticas com movimentos suaves, transições e temporização. Isso permite que você crie vídeos montagens dinâmicos apenas a partir de imagens, sem a necessidade de filmagens gravadas ou habilidades de animação.

O criador de montagens adiciona música e temporização automaticamente?

Sim. A IA seleciona e sincroniza a música de fundo com o ritmo visual. Mudanças de cena, transições e momentos emocionais são alinhados automaticamente ao áudio, criando uma experiência de visualização suave sem necessidade de cortes manuais ou edição de áudio.

Posso editar ou atualizar um montagem depois de criada?

Sim. Você pode substituir imagens, reordenar clipes ou ajustar entradas e regenerar a montagem instantaneamente. A IA preserva a estrutura geral e o tempo, então as atualizações não exigem a reconstrução do vídeo do zero.

Quais tipos de vídeos de montagem posso criar?

Você pode criar montagens de memórias pessoais, destaques de viagens, resumos de eventos, vídeos de narrativas de marcas, compilações para redes sociais e resumos educacionais. O criador de montagens adapta visuais e ritmo para se adequar a diferentes casos de uso e públicos, melhorando a experiência geral do vídeo montagem.

Preciso ter experiência com edição de vídeo para usar isso?

Não. O criador de montagens é projetado para usuários de todos os níveis de habilidade. A geração de vídeo por IA cuida das transições, do tempo e da estrutura automaticamente, permitindo que iniciantes produzam vídeos de montagem de qualidade profissional sem treinamento.

Em quais formatos posso exportar vídeos de montagem?

Vídeos de montagem podem ser exportados em formatos padrão adequados para redes sociais, sites, apresentações e compartilhamento interno. Proporções e resoluções são otimizadas para plataformas comuns sem etapas adicionais de formatação.

Quem é o proprietário dos vídeos de montagem criados com o HeyGen?

Você mantém a propriedade integral de todos os vídeos de montagem que gerar. Seu conteúdo, entradas e vídeos finais permanecem privados e podem ser compartilhados ou publicados livremente sem restrições de propriedade.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Comece a criar com HeyGen

Transforme suas ideias em vídeos profissionais com IA.

CTA background