Transforme seus dados, gráficos e conteúdos visuais em vídeos de infográfico profissionais em poucos minutos. Com este criador de vídeos de infográfico, você começa com as suas informações e recebe um vídeo totalmente narrado e animado, sem precisar de câmeras, softwares de design ou experiência em edição. Torne ideias complexas claras, fáceis de compartilhar e prontas para qualquer tela.
Por que as marcas escolhem o criador de vídeos infográficos da HeyGen
Anime qualquer dado ou gráfico automaticamente
Pare de enviar slides estáticos que ninguém lê. Cole seus dados, faça upload de um gráfico ou descreva um conceito e veja tudo se transformar em um vídeo infográfico animado, cena por cena, com motion graphics, transições suaves e narração sincronizada. Você recebe um resultado profissional sem precisar mexer em uma linha do tempo. Seja para apresentar pesquisa de mercado, métricas de produto ou um passo a passo, o gerador de vídeo com IA cuida do trabalho pesado para que o seu conteúdo tenha o impacto que merece.
Comece com um modelo personalizável de vídeo infográfico
Você não precisa começar do zero. Escolha em uma ampla biblioteca de modelos profissionais de vídeos infográficos, cada um criado para dar vida aos seus dados com gráficos animados, paletas de cores alinhadas à sua marca e layouts que você pode adaptar à identidade visual da sua empresa em poucos minutos. Envie um PDF, um PowerPoint, uma URL ou um roteiro escrito e a plataforma transforma tudo automaticamente em um vídeo infográfico estruturado. Equipes que trabalham a partir de documentos existentes usam PDF para vídeo e PPT para vídeo para pular a reconstrução manual e ir direto a um resultado final, pronto para compartilhar, em poucos minutos.
Personalize visuais, identidade da marca e layout
Seu vídeo em formato de infográfico deve ter a cara da sua marca, não de um template. Ajuste paletas de cores, estilos de fonte, designs de ícones e temas de fundo diretamente no editor intuitivo. Faça upload do seu logo, altere a ordem das cenas e ajuste o tempo com precisão, sem escrever uma única linha de código. Cada elemento é personalizável para que o resultado final permaneça alinhado à sua marca em todas as campanhas e canais. O editor de vídeo oferece controle criativo total em qualquer etapa, e as alterações são renderizadas instantaneamente, tornando a iteração rápida e sem atritos.
Traduza e localize para mais de 175 idiomas
Um único vídeo em formato de infográfico se torna um ativo global no exato momento em que você precisa. Basta passar qualquer vídeo finalizado pelo mecanismo de tradução da plataforma para obter uma versão dublada com sincronização labial e narração natural em qualquer um dos mais de 175 idiomas, sem precisar recriar cenas ou regravar o áudio. Marcas e equipes que distribuem conteúdo em diferentes regiões usam o tradutor de vídeo com IA para localizar tudo em uma tarde, em vez de levar vários meses.
Narre com narração em voz de IA natural
Cada vídeo infográfico ganha vida com uma narração clara e profissional, produzida a partir do seu roteiro em segundos. Escolha entre centenas de estilos de voz, ajuste o ritmo e combine o tom com o seu público. Sem cabine de gravação, sem microfone, sem regravações. Se o seu público é global, use Clonagem de voz com IA para manter sua voz consistente em todas as versões localizadas que você produzir.
Casos de uso de um criador de vídeos infográficos
Marketing teams spend weeks turning research reports and campaign data into content that actually gets shared. Static infographics rarely captivate the way a moving, narrated video does, and traditional production requires designers, copywriters, and rounds of revision before anything goes live. With an infographic video maker, you write your narrative, drop in your data and statistics, and generate a finished animated video in one session that is genuinely engaging for your audience. Teams use this workflow to produce data-driven content for social media posts, email, and paid channels faster than any agency turnaround, using marketing videos to keep every campaign moving.
Product updates communicated through text-heavy release notes rarely stick. Engineering teams ship features, product managers write announcements, and users still do not understand what changed or why it matters. An infographic video maker lets product teams transform complex data and feature descriptions into clear, visually compelling walkthroughs with animated callouts and step-by-step narration. Use the product demo video workflow to produce polished feature videos the same day the update ships.
Training content that relies on static slides or long documents produces low completion rates and even lower retention. Learning and development teams need content that moves, explains, and reinforces key information visually. With an infographic video maker, you convert process maps, compliance requirements, and onboarding steps into dynamic, narrated infographic videos that employees actually watch. The training video workflow supports SCORM-ready export and can be localized into multiple languages for distributed teams in hours.
Explaining a concept with text and a static graph is one thing. Explaining it with a timed, narrated, animated sequence is something learners actually remember. Educators and e-learning producers use infographic video to turn lesson plans, pie charts, and statistical breakdowns into structured educational content without hiring a motion graphics studio. Making information memorable is the whole point, and the educational video and course builder tools sit inside the same platform so building an entire module from scratch takes hours instead of weeks.
Creative agencies regularly face briefs that require fast turnaround on data visualization and explainer content across multiple clients and campaigns. Traditional production pipelines cannot keep up with the volume. With an infographic video maker, agencies use templates and script to video automation to create infographic videos at pace, keep margins healthy, and meet client deadlines without growing headcount. Localization into additional languages is a single extra step rather than a separate project.
Buyers do not have time to read a 12-page deck. Sales teams that can send a short, animated infographic video showcasing ROI data, comparison stats, or onboarding timelines compel conversations forward faster because the information is easy to digest on the first pass. Video infographic content that puts your numbers in motion is more informative and more impactful than a PDF, and it helps stakeholders make decisions faster. Build prospect-specific content using AI video Ad and promo video templates designed to keep attention and drive the next step in the deal.
Como criar vídeos infográficos usando IA
Transforme dados brutos ou um roteiro escrito em um vídeo infográfico pronto em quatro etapas simples, sem precisar de ferramentas de design ou experiência em edição.
Envie um PDF, cole um roteiro, insira uma URL ou digite um tópico. A plataforma lê o seu material de origem e o organiza automaticamente em um roteiro de vídeo em formato de infográfico, cena por cena.
Escolha um tema visual, ajuste cores e layouts, adicione sua identidade de marca e configure a narração. Cada elemento pode ser editado antes da renderização.
A plataforma produz seu vídeo infográfico completo com narração sincronizada, motion graphics e transições. Veja a prévia de cada cena antes de finalizar.
Baixe seu vídeo no formato que você precisa ou exporte diretamente para o seu canal. Adicione legendas, faça a localização para outros idiomas ou envie para o seu LMS em uma única etapa.
Um criador de vídeos infográficos é uma ferramenta que transforma dados, gráficos, fluxos de processos e conteúdos escritos em vídeos animados e narrados automaticamente. Você fornece o material de origem — seja um roteiro, um PDF, um resumo em planilha ou a descrição de um tópico — e a plataforma organiza tudo em cenas visuais com narração cronometrada e motion graphics. O resultado é um vídeo finalizado, pronto para redes sociais, plataformas de treinamento, sites ou apresentações, sem necessidade de edição manual ou trabalho de design.
Sim. Você pode fazer upload de seus próprios gráficos, imagens e recursos de marca e aplicá-los em todas as cenas. O editor permite definir sua paleta de cores, tipografia e logotipo para que o vídeo final siga as diretrizes da sua marca sem precisar de um designer no processo. Se você estiver começando a partir de um arquivo de apresentação, o PPT To Video puxa os visuais dos seus slides existentes e os reconstrói automaticamente como cenas de vídeo animadas.
A maioria dos vídeos infográficos fica pronta em poucos minutos após o envio do seu material de origem. A plataforma cuida ao mesmo tempo da construção das cenas, da sincronização da narração e dos motion graphics, para que você não precise esperar em uma fila de produção manual. Vídeos mais longos, com muitas cenas de dados, podem levar um pouco mais de tempo, mas o fluxo de trabalho, do input à exportação, é medido em minutos, não em dias.
Nenhuma experiência é necessária. Todo o processo é fácil de usar desde a primeira sessão. Você escreve ou cola suas informações, escolhe um estilo visual e a plataforma produz o vídeo. Equipes sem qualquer formação em design a utilizam para produzir conteúdo com aparência profissional já na primeira tentativa. O editor de vídeo com IA cuida automaticamente do alinhamento, espaçamento e tempo das animações.
Sim. Depois de gerar seu vídeo, você pode traduzi-lo para qualquer um dos mais de 175 idiomas, mantendo a sincronização labial precisa e uma narração natural. Você não precisa reconstruir cenas nem regravar nenhum áudio. O tradutor de vídeo cuida da etapa de localização em um único passo adicional, tornando viável entregar o mesmo conteúdo de infográfico para equipes, mercados ou públicos internacionais sem precisar de um orçamento de produção separado.
Ferramentas de design exigem animação manual, edição em linha do tempo, gravação de narração e formatação de exportação, cada etapa adicionando horas a cada projeto. Esta plataforma substitui todo esse fluxo de trabalho por uma entrada baseada em texto que gera automaticamente um vídeo finalizado. Equipes que usam ferramentas tradicionais relatam gastar dias no que este criador de infográficos animados entrega em minutos. O fluxo de trabalho de explicador de vídeo com IA é desenvolvido especificamente para o tipo de conteúdo estruturado e orientado por dados que leva mais tempo para ser produzido manualmente.
Sim. Edite o roteiro, troque um dado, altere o estilo visual ou ajuste a ordem das cenas pelo editor baseado em texto e, em seguida, renderize novamente. O vídeo atualizado fica pronto em poucos minutos, sem precisar reconstruir nada do zero. Isso torna a criação de um vídeo infográfico viável para conteúdos que mudam com frequência, como métricas trimestrais, sequências de atualizações de produto ou treinamentos de conformidade que precisam refletir a política atual — algo que não é viável com produções filmadas.
Sim. Você pode exportar no formato de proporção que melhor se adapta a cada plataforma, incluindo 16:9 para YouTube e apresentações, 9:16 para formatos sociais verticais e 1:1 para posts no feed. Adicione legendas automaticamente usando o gerador de legendas para que seu conteúdo tenha bom desempenho em ambientes de reprodução automática sem som. Para conteúdo social de formato curto, o gerador de reels e as ferramentas de YouTube Shorts permitem transformar conteúdo infográfico em formatos nativos de cada plataforma em uma única etapa.
Há um plano gratuito disponível, sem necessidade de cartão de crédito, que permite gerar vídeos e explorar as ferramentas principais antes de assumir qualquer compromisso. Os planos pagos começam em US$ 24 por mês e liberam clonagem de voz, vídeos mais longos, acesso completo a modelos e opções avançadas de exportação. Os planos Enterprise incluem acesso à API, integrações personalizadas e recursos de colaboração em equipe para organizações que operam fluxos de produção em grande escala.
Sim. Você pode usar o mesmo documento de origem ou roteiro para produzir várias versões com estilos visuais diferentes, tons de narração distintos ou faixas de idioma variadas. Equipes que trabalham a partir de um único relatório de dados costumam gerar, ao mesmo tempo, versões separadas para briefings internos, distribuição em redes sociais e conteúdos de treinamento. Os fluxos de trabalho de texto para vídeo e vídeo sem rosto tornam simples ramificar um único input em vários outputs distintos, sem repetir o trabalho de produção.
A plataforma inclui uma ampla biblioteca de modelos de infográficos que abrangem cronogramas, fluxos de processos, gráficos comparativos, detalhamento de dados e sequências passo a passo. Cada modelo é profissionalmente elaborado e totalmente personalizável, para que você possa aprimorar o layout, ajustar o esquema de cores e aplicar a identidade visual da sua marca sem mexer na estrutura principal. Navegue por setor, formato ou tipo de conteúdo para encontrar o ponto de partida ideal para o seu vídeo infográfico e, em seguida, substitua o conteúdo de exemplo pelos seus próprios dados em poucos minutos.
É um formato dinâmico criado exatamente para isso. Relatórios estáticos e apresentações em slides informam, mas vídeos infográficos cativam seu público ao combinar movimento, narração e ilustração de uma forma envolvente e fácil de acompanhar. Vídeos que tornam os dados visuais e em constante movimento têm mais chances de serem assistidos até o fim, compartilhados entre equipes e lembrados depois. Se você quer compartilhar descobertas complexas com um grupo de stakeholders ou entreter e informar ao mesmo tempo, o vídeo infográfico é o formato que gera uma impressão duradoura sem exigir conhecimento técnico em produção.
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