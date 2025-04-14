Você não precisa começar do zero. Escolha em uma ampla biblioteca de modelos profissionais de vídeos infográficos, cada um criado para dar vida aos seus dados com gráficos animados, paletas de cores alinhadas à sua marca e layouts que você pode adaptar à identidade visual da sua empresa em poucos minutos. Envie um PDF, um PowerPoint, uma URL ou um roteiro escrito e a plataforma transforma tudo automaticamente em um vídeo infográfico estruturado. Equipes que trabalham a partir de documentos existentes usam PDF para vídeo e PPT para vídeo para pular a reconstrução manual e ir direto a um resultado final, pronto para compartilhar, em poucos minutos.