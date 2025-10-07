Comece a partir de textos, slides, PDFs ou um breve resumo e obtenha módulos de curso polidos sem câmeras ou edição. A HeyGen converte seu material de origem em lições em vídeo narradas, questionários, legendas e exportações empacotadas para que equipes e criadores distribuam treinamentos mais rapidamente.
Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo
O processo tradicional de integração exige sessões filmadas, instrutores ao vivo e agendamento. HeyGen transforma políticas, apresentações e tópicos em módulos de integração consistentes e narrados, com questionários para que os novos funcionários possam se adaptar mais rapidamente e o RH possa oferecer experiências repetíveis.
Atualizações de produtos e treinamento de recursos exigem atualizações frequentes. A HeyGen cria vídeos de demonstração curtos, tutoriais passo a passo e verificações de avaliação a partir de notas de lançamento ou URLs para que as equipes de sucesso do cliente mantenham os tutoriais atualizados sem a necessidade de refilmagens.
O conteúdo de conformidade exige precisão e rastreabilidade. A HeyGen produz lições legendadas, questionários cronometrados e registros de conclusão exportáveis que atendem aos requisitos de treinamento formal, ao mesmo tempo em que simplifica atualizações e auditorias por meio de soluções com inteligência artificial.
Criadores de cursos e educadores podem converter ementas ou pesquisas em módulos completos de cursos online com vídeos, questionários e materiais para download usando ferramentas de IA. HeyGen reduz o tempo de produção para que os criadores publiquem mais cursos e diversifiquem as fontes de receita.
Precisa de atualizações pontuais ou explicações rápidas? O gerador de vídeo AI da HeyGen cria clipes de microaprendizagem e guias de referência rápida a partir de documentos-fonte mais extensos para que os aprendizes acessem a ajuda direcionada exatamente quando precisam.
Expandir para novas regiões geralmente requer a regravação de conteúdo. O tradutor de vídeos da HeyGen recria narrações e legendas em vários idiomas, preservando a sincronia e o tom para que o aprendizado pareça nativo para cada público.
Por que Heygen é o Melhor Construtor de Cursos de IA
HeyGen automatiza a produção de cursos de ponta a ponta utilizando rascunho inteligente de scripts, geração de vídeos com IA e localização para que organizações criem treinamentos consistentes em larga escala. Produza aulas conduzidas por instrutores, microaprendizagem e avaliações com menos esforço e custo.
Gere rascunhos completos de cursos a partir de documentos ou links em minutos. HeyGen escreve roteiros, compõe cenas e produz vídeos de aulas narrados para que você dispense filmagens, edições e longos ciclos de produção, aproveitando as capacidades de criação de cursos com IA.
HeyGen combina videoaulas com quizzes, avaliações e elementos interativos para enriquecer a experiência de aprendizado. Legendas geradas automaticamente, rubricas e análises facilitam a publicação e o acompanhamento do progresso dos alunos.
Crie rapidamente várias variantes de cursos. Utilize ferramentas de tradução e tradutor de vídeo para localizar narrações, legendas e visuais, de modo que o treinamento alcance equipes globais sem retrabalho manual, aprimorando a experiência do curso online.
Criação inteligente de cursos e geração de estruturas
HeyGen analisa documentos carregados, apresentações ou um resumo de curso e gera um esboço estruturado do curso com objetivos de aprendizagem e sequenciamento de módulos. A IA sugere durações de aulas, segmentação e pontos de avaliação para que os designers instrucionais comecem com um rascunho completo que é fácil de refinar.
Aulas em vídeo com narração natural a partir de textos
Converta scripts em vídeos de aula com qualidade de estúdio usando o gerador de vídeo AI da HeyGen e modelos de voz. O sistema produz voiceovers com som humano, legendas sincronizadas e apresentadores avatar opcionais com sincronização labial precisa para que os vídeos pareçam polidos e profissionais sem necessidade de tempo de estúdio.
Avaliações interativas e correção automática por IA
Gere automaticamente questionários, múltipla escolha e perguntas dissertativas a partir do conteúdo da lição. O HeyGen pode produzir rubricas e fornecer avaliações e feedbacks instantâneos com assistência de IA, para que os alunos recebam avaliações oportunas e consistentes, permitindo que os instrutores economizem horas em marcações manuais por meio de ferramentas de IA.
Controles de marca, modelos e flexibilidade de exportação
Aplique kits de marca para impor logotipos, fontes, cores e estilos de slides em cursos. Exporte pacotes como SCORM ou LTI, publique em um LMS ou compartilhe através de um link público. A exportação em lote e os fluxos de trabalho com templates facilitam a implementação de bibliotecas de cursos em equipes e plataformas.
Veja como negócios como o seu podem escalar a criação de conteúdo e impulsionar o crescimento com a plataforma de conversão de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.
Como Usar o Construtor de Cursos de IA
Crie cursos completos em quatro etapas simplificadas, do conteúdo original até módulos prontos para os alunos.
Forneça apresentações de slides, PDFs, documentos ou um esboço breve. A HeyGen analisa o material, extrai os pontos principais e recomenda uma estrutura de curso com objetivos.
Selecione a duração da lição, um estilo de apresentador, tom de voz e kit de marca. Escolha modelos para avaliações e elementos interativos para que cada módulo atenda aos seus padrões.
Revise as videoaulas geradas, ajuste os roteiros, reordene as cenas e adicione questionários ou assistentes de chat. O editor da HeyGen permite que você refine o conteúdo sem a necessidade de edição tradicional em linha do tempo.
Exporte como SCORM ou LTI, publique diretamente em um LMS ou compartilhe links. Acompanhe o progresso, a conclusão e os resultados das avaliações com análises integradas para medir os resultados da aprendizagem.
Um construtor de cursos de IA automatiza o processo de transformar material de origem em cursos estruturados. O HeyGen processa documentos, slides ou briefings e gera esboços, scripts de aulas, vídeos narrados, questionários e pacotes de exportação para que você produza treinamentos completos sem filmagens ou edições complexas.
HeyGen utiliza avançadas Texto para vídeo é um recurso do gerador de cursos de IA que simplifica a criação de conteúdo. e imagem para vídeo Pipelines e modelos de voz de alta qualidade são usados para produzir lições polidas e de qualidade de transmissão com componentes gerados por IA. Você pode escolher estilos de apresentador ou apresentadores avatar e o HeyGen aplica sincronização labial, ritmo natural e mixagem de áudio para uma saída profissional.
A HeyGen suporta fluxos de trabalho multilíngues extensivos. Utilize o tradutor de vídeos para converter roteiros e regenerar voiceovers e legendas em diversos idiomas, de modo que os cursos pareçam nativos para o público local, preservando a sincronia e o tom.
Sim, ferramentas alimentadas por IA podem aprimorar a criação de cursos. Rascunhos gerados são totalmente editáveis. Atualize roteiros, troque cenas, altere o tom de voz ou ajuste questionários usando ferramentas de criação de cursos com IA para uma experiência sem emendas. A função de regeneração da HeyGen aplica edições em variantes para que as mudanças sejam escalonadas de forma eficiente.
Faça upload de kits de marca incluindo logotipos, fontes e paletas de cores para impor padrões visuais. HeyGen também sugere objetivos de aprendizagem, pontos de avaliação e melhores práticas de ritmo para que a qualidade do curso seja consistente e alinhada com os princípios de design instrucional.
Exporte como SCORM ou LTI para integração com LMS, baixe vídeos de aulas em MP4 ou compartilhe através de links seguros. HeyGen também suporta a incorporação de cursos, acesso à API para automação e integrações com ferramentas comuns para otimizar a publicação e o rastreamento.
Sim. A HeyGen gera quizzes e avaliações baseadas em rubricas. A plataforma oferece correção automatizada com assistência de IA para respostas objetivas e dissertativas e fornece modelos de feedback para que os alunos recebam orientação oportuna em cursos online.
A HeyGen utiliza segurança de nível empresarial, armazenamento criptografado e controles de acesso para proteger conteúdo e dados de aprendizes em ambientes potencializados por IA. Controles administrativos e opções de auditoria estão disponíveis para necessidades de conformidade e governança.
Comece com objetivos de aprendizado claros, forneça material de fonte conciso, escolha durações de lição apropriadas para a atenção, adicione questionários formativos e localize o conteúdo onde os alunos precisam para criar cursos de maneira eficaz. Gere múltiplas variantes para testar o engajamento e itere com base na análise de dados.
Você mantém a propriedade de todo o conteúdo do curso que criar. A HeyGen fornece ativos licenciados e saídas geradas para uso comercial. Certifique-se de que quaisquer materiais de terceiros que você carregar tenham as devidas permissões antes de publicar.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforme suas ideias em vídeos profissionais com a IA.