Adicione uma narração calorosa e com som natural a qualquer vídeo de fim de ano sem precisar gravar uma única frase. Clone a sua própria voz a partir de um breve trecho de áudio e aplique-a em todas as mensagens sazonais que você criar. Envie a mesma mensagem de boas festas para equipes, clientes e parceiros em mais de 40 países, no idioma de preferência deles, sem precisar recriar o vídeo toda vez. O gerador de voz com IA produz áudio em qualidade de transmissão a partir de texto em poucos minutos, preservando o tom e o calor humano em cada versão de idioma.