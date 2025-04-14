Crie vídeos de fim de ano profissionais e bem produzidos a partir de um simples roteiro em texto usando o criador de vídeos de fim de ano integrado ao HeyGen. Produza saudações sazonais, campanhas festivas e conteúdos de celebração para qualquer ocasião, sem precisar de câmeras, softwares de edição ou experiência em produção.
Por que as marcas escolhem o criador de vídeos HeyGen
Crie qualquer vídeo de feriado a partir de texto
Pule completamente a câmera e a equipe. Escreva seu roteiro ou saudação, escolha um estilo visual de temporada e o criador de vídeos de fim de ano gera automaticamente um vídeo completo. Seja para criar uma mensagem de Natal, uma saudação de Diwali, uma campanha de Ano Novo ou um agradecimento de Ação de Graças, você começa com palavras e termina com um vídeo profissional. Todo o fluxo de trabalho leva minutos, não dias, e você não precisa ter experiência em edição. Use o recurso de texto para vídeo para ir do roteiro ao conteúdo de fim de ano finalizado em uma única sessão.
Milhares de modelos de vídeo para as festas de fim de ano
Explore uma incrível variedade de modelos de vídeo para feriados, criados para todas as principais celebrações em diferentes culturas e estações. Planos de fundo festivos, motion graphics e paletas de cores sazonais já vêm prontos, deixando seu vídeo com aparência profissional desde o primeiro frame. Inclua figurinhas, ícones e animações temáticas de feriado para dar a cada vídeo um toque único que combine com a sua marca e com a ocasião. O gerador de vídeo com IA cuida automaticamente de todas as camadas visuais, para que sua equipe possa se concentrar na mensagem em vez da produção.
Ferramentas de edição com arrastar e soltar
Personalize seu vídeo de fim de ano sem precisar de nenhuma habilidade técnica. Uma interface de arrastar e soltar permite decorar seu vídeo com sobreposições temáticas, ajustar a música de fundo e os efeitos sonoros e aplicar filtros para criar o clima perfeito das festas. Adicione fotos de banco de imagens, troque os cenários ou insira um visual de árvore de Natal para completar o look. Todas as edições acontecem no navegador, então não há nada para instalar nem software complexo para aprender. O editor de vídeo com IA mantém o fluxo de trabalho simples do começo ao fim.
Narrações naturais em mais de 175 idiomas
Adicione uma narração calorosa e com som natural a qualquer vídeo de fim de ano sem precisar gravar uma única frase. Clone a sua própria voz a partir de um breve trecho de áudio e aplique-a em todas as mensagens sazonais que você criar. Envie a mesma mensagem de boas festas para equipes, clientes e parceiros em mais de 40 países, no idioma de preferência deles, sem precisar recriar o vídeo toda vez. O gerador de voz com IA produz áudio em qualidade de transmissão a partir de texto em poucos minutos, preservando o tom e o calor humano em cada versão de idioma.
Personalize vídeos de fim de ano em escala
Enviar uma mensagem genérica de fim de ano para toda a sua lista de contatos é fácil. Enviar um vídeo personalizado para milhares de destinatários é onde a maioria das equipes trava. Com a personalização em lote, você pode trocar nomes, referências de empresas e detalhes personalizados em centenas de versões do vídeo de fim de ano automaticamente. Cada destinatário recebe uma saudação que parece feita especialmente para ele, tornando muito simples criar conteúdo de fim de ano personalizado em grande escala. Combine isso com troca de rosto por IA para apresentar diferentes porta-vozes em várias regiões ou campanhas sem precisar de novas filmagens.
Traduza qualquer vídeo de feriado instantaneamente
Um único vídeo de fim de ano pode alcançar públicos no mundo todo quando a tradução já faz parte do fluxo de produção. Localize seu conteúdo sazonal em mais de 175 idiomas com sincronização labial precisa e preservação da qualidade da voz, para que cada versão soe tão natural quanto o original. Compartilhe uma única campanha em todos os mercados em uma tarde, em vez de gerenciar cronogramas de produção separados por região. Use o tradutor de vídeo com IA para localizar conteúdos de fim de ano para qualquer mercado sem precisar recriar seu vídeo do zero.
Casos de uso do criador de vídeos de feriados
Running a major campaign for Christmas, Lunar New Year, or any global holiday requires consistent, high-quality video across every channel and market. Traditional production means multiple shoots, rounds of editing, and agency fees that slow down your timeline. A holiday video is a great way to convey your brand's warmth and leave a lasting impression on customers during the festive season. With a holiday video maker, your team writes the script, selects the seasonal look, and generates campaign-ready videos the same day. Use marketing videos to build full seasonal campaigns from a single workflow.
Recording a personal holiday message from a CEO or department head usually means scheduling time, finding a quiet space, and editing the footage afterward. That process takes days for one video and falls apart at scale when you need different messages for different regions or teams. With the holiday video maker, leadership writes their message, approves the script, and gets a finished video without stepping in front of a camera. The result looks polished and personal. The faceless video workflow means no camera is ever required.
Sometimes the most impactful holiday message is the personal one. Sending a heartwarming video to loved ones, close friends, or a small team captures the joy of the season in a way a text message never can. A heartfelt holiday video is a great way to build stronger connections and show people they matter. Produce a professional-looking video in minutes, add a personal voiceover, and share it across any social media platform or messaging app. Use the invitation video tool to create moments people will cherish long after the holidays.
Social feeds fill up with generic holiday posts every year. Standing out requires video content that is on-trend, on-brand, and published at the right moment. Most teams do not have the bandwidth to produce fresh holiday videos for TikTok, Instagram Reels, and YouTube Shorts simultaneously. With the holiday video maker, you generate platform-optimized seasonal clips in minutes and schedule them before the rush. The reel generator and tiktok video tools produce vertical, short-form holiday content built for each platform.
Internal holiday communications break down when your workforce spans multiple countries and languages. A single English-language video leaves non-native speakers feeling excluded and reduces the impact of the message. Produce one holiday greeting and localize it into every language your teams speak, with natural narration and accurate timing in each version. Würth Group cut translation costs by 80% and delivered a 65-minute presentation across 8 languages in four days using this approach. Use AI dubbing to make every internal holiday message feel local.
Time-sensitive holiday promotions need to go live fast. Waiting on a production team or agency to deliver a finished video ad means missing peak buying windows. With the holiday video maker, your marketing team writes the offer, selects a seasonal style, and publishes a finished promo video the same day. Making holiday videos for limited-time offers is something any team can do without video editing experience. Pair with the AI ad maker to turn holiday promos into ready-to-run video ads.
Como Funciona um Criador de Vídeos de Feriado
Passe do roteiro de fim de ano ao vídeo finalizado e pronto para compartilhar em quatro etapas que levam apenas alguns minutos, do início à publicação.
Explore modelos sazonais e temas visuais para qualquer celebração. Selecione fundos, paletas de cores e formatos de layout que combinem com a ocasião e com a sua marca. O sistema prepara todos os elementos visuais, transições e configurações de narração antes mesmo de você escrever uma única palavra.
Insira seu roteiro de fim de ano diretamente ou cole um texto já existente. Ajuste o tom, o comprimento e o ritmo para combinar com a ocasião. A plataforma analisa seu texto quanto à estrutura das cenas e ao tempo de duração para prepará-lo para a renderização do vídeo.
Adicione seu logo, ajuste o estilo da narração, aplique legendas ou troque o apresentador visual. Em campanhas em lote, faça o upload da sua lista de destinatários e o sistema personaliza automaticamente cada versão do vídeo. Todas as edições são feitas em uma interface baseada em texto, sem necessidade de habilidades em edição de vídeo.
Renderize o vídeo final e faça o download ou publique diretamente no seu canal preferido. Os vídeos de fim de ano ficam prontos em poucos minutos, já formatados para redes sociais, e-mail ou plataformas internas, sem necessidade de pós-produção.
Um criador de vídeos de feriados é uma ferramenta que transforma um roteiro ou mensagem escrita em um vídeo sazonal pronto, com visuais, narração e motion graphics. Com HeyGen, você pode produzir saudações de Natal, campanhas de Ano Novo, mensagens de Diwali, agradecimentos de Ação de Graças, cartões de Hanukkah, promoções de Ano Novo Lunar e conteúdos de celebração para qualquer ocasião. O fluxo de trabalho de roteiro para vídeo cuida automaticamente da produção visual, para que você vá do texto a um vídeo refinado e pronto para compartilhar, sem precisar filmar ou editar.
Sim. A personalização faz parte do fluxo de produção. Você pode clonar a sua própria voz para que a narração soe como você, e a personalização em lote permite trocar nomes, saudações e referências em centenas de versões de vídeo a partir de um único modelo. Cada destinatário recebe um vídeo gerado especificamente para ele. A sensação de proximidade é real porque a entrega é personalizada, não genérica. O recurso de clonagem de voz com IA preserva o seu tom natural em todas as versões.
A maioria dos vídeos de fim de ano fica pronta em menos de cinco minutos após você enviar o seu roteiro. O mecanismo de renderização processa narração, seleção de cenas e sincronização visual ao mesmo tempo, então não há fila de edição manual. Se você estiver produzindo um lote de vídeos de fim de ano personalizados para uma grande lista de contatos, o sistema gera todas as versões em paralelo, o que significa que você não espera mais tempo por 500 vídeos do que por cinco.
Sim. Nenhuma câmera, estúdio ou apresentador é necessário. Você pode usar um apresentador digital da biblioteca com mais de 1.000 opções prontas, criar um apresentador personalizado a partir de uma única foto usando Avatar de Foto com IA ou produzir um vídeo de fim de ano totalmente sem rosto, apenas com narração e visuais sazonais. Em todas as opções, você obtém um resultado profissional sem que você ou alguém da sua equipe precise aparecer em frente às câmeras.
Escreva seu roteiro uma vez e use o mecanismo de tradução para localizá-lo em qualquer um dos mais de 175 idiomas. Cada versão traduzida preserva o tom de voz original e mantém a sincronização da narração precisa, para que o vídeo pareça natural em todos os idiomas. Você pode entregar a mesma campanha sazonal para equipes ou clientes em mais de 40 países em uma tarde usando dublagem com IA, sem precisar de um cronograma de produção separado para cada mercado.
Sim. Edite seu roteiro, ajuste a narração, troque o visual ou altere qualquer elemento pelo editor baseado em texto e, em seguida, renderize novamente. O vídeo atualizado fica pronto em minutos, sem precisar refazer tudo do zero ou regravar nada. Isso torna o criador de vídeos de fim de ano ideal para promoções sensíveis ao tempo, em que os detalhes da oferta mudam durante a alta temporada. Use o editor de vídeo com IA para fazer alterações rapidamente, sem interromper o restante do seu fluxo de produção.
A HeyGen oferece um criador de vídeos de fim de ano gratuito, sem necessidade de cartão de crédito, para que você possa começar a criar e explorar os recursos principais imediatamente. Planos pagos a partir de US$ 24 por mês liberam clonagem de voz, vídeos mais longos, personalização em lote e acesso completo à biblioteca de modelos sazonais. Planos para equipes e empresas incluem ferramentas de colaboração, acesso à API e suporte dedicado para campanhas de fim de ano em grande escala.
Contratar um videomaker para uma filmagem sazonal normalmente exige agendamento, deslocamento, equipamentos e tempo de pós‑produção, o que muitas vezes soma vários dias de trabalho e milhares de dólares por vídeo. Imagens de banco limitam sua capacidade de personalizar ou colocar a identidade da sua marca no conteúdo. Um criador de vídeos para datas comemorativas permite que sua equipe produza vídeos com aparência profissional para qualquer ocasião, por uma fração do custo e em muito menos tempo. Clientes relatam até 70% de redução nos custos de produção em comparação com métodos tradicionais. Os fluxos de trabalho de vídeo de demonstração de produto e de promoções aplicam o mesmo modelo ao conteúdo de campanhas de fim de ano e outras datas sazonais.
Sim. As legendas são geradas automaticamente a partir do seu roteiro e podem ser estilizadas, reposicionadas e exportadas nos formatos SRT ou VTT. Adicionar legendas melhora a acessibilidade e aumenta o tempo de exibição em plataformas sociais onde os vídeos são reproduzidos automaticamente sem som. Use o gerador de legendas para aplicar e personalizar legendas em qualquer vídeo de fim de ano sem precisar de uma etapa extra de edição.
Você pode exportar vídeos de feriados em formato horizontal para YouTube e e-mail, quadrado para Instagram e LinkedIn e vertical para TikTok e Instagram Reels. Todos os formatos são renderizados a partir do mesmo roteiro e modelo, sem precisar recriar o vídeo. A ferramenta de mídias sociais com IA gera automaticamente versões otimizadas para cada plataforma, para que você não precise reformatar manualmente o mesmo vídeo para cada canal.
Sim. Envie suas próprias fotos e vídeos e a plataforma os incorpora no resultado final junto com visuais gerados, cenários sazonais e narração produzida por IA. Isso é útil quando você quer mostrar produtos reais, membros da equipe ou momentos da marca dentro de um vídeo temático de fim de ano. A ferramenta de imagem para vídeo torna simples integrar seus próprios visuais em qualquer fluxo de criação de vídeos de fim de ano.
A plataforma inclui um conjunto completo de ferramentas de IA desenvolvidas para criação de vídeos: geração de roteiros, clonagem de voz, sincronização labial, criação automática de cenas, tradução e personalização em lote. Você não precisa conectar vários aplicativos nem gerenciar um fluxo de trabalho separado para cada tarefa. Tudo o que você precisa para criar um vídeo de boas festas sofisticado e impactante está disponível em um só lugar, acessível diretamente no seu navegador, sem necessidade de baixar nenhum software.
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