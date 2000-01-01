Desenvolvido com OpenAI Sora 2

O OpenAI Sora 2 é o modelo avançado de geração de vídeo e áudio que impulsiona os novos recursos de storytelling da HeyGen. Ele oferece realismo, física precisa, diálogos naturais e controle em sequências com múltiplos planos. O Sora 2 se destaca na criação de visuais de IA realistas, em estilo anime e cinematográficos, com efeitos sonoros sincronizados.

Com a HeyGen, esse poder agora está disponível diretamente no seu fluxo de trabalho e por meio do novo aplicativo de desktop Sora 2 para usuários avançados.