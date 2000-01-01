OpenAI Sora 2 agora integrado ao HeyGen

A integração entre HeyGen e Sora 2 oferece a criadores, educadores, empreendedores e empresas a capacidade de gerar cenas de apoio cinematográficas, cenas completas e visuais diretamente em seu fluxo de trabalho. Essa integração torna a criação de histórias mais rápida, mais criativa e mais impactante, sem adicionar etapas extras.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Como usar o Sora 2 no HeyGen

Começar a usar o aplicativo de desktop Sora 2 dentro do HeyGen leva apenas alguns passos simples.

Traduzir Vídeo

Envie seu vídeo para tradução hiper-realista com sincronização labial natural

Solte os arquivos aqui

Ou cole um link do YouTube:
Traduzir para:
Entre ou registre-se para acessar a experiência completa
Faça login no HeyGen
Step 1:Faça login no HeyGen
Digite seu roteiro ou ideia
Step 2:Digite seu roteiro ou ideia
Escreva seu prompt e gere com o Sora 2
Step 3:Escreva seu prompt e gere com o Sora 2

Criatividade desbloqueada

Você pode gerar B-roll, cenas e visuais instantaneamente com um simples prompt. Isso amplia o alcance criativo de cada projeto de vídeo e permite que você vá de uma ideia a visuais de apoio em segundos com o gerador de B-roll com IA integrado do HeyGen.

Perfeito no fluxo de trabalho

Não há troca de aplicativos, nem exportações ou ferramentas extras necessárias. Tudo acontece dentro do HeyGen, onde os usuários já criam. Isso mantém os fluxos de trabalho simples, ao mesmo tempo em que torna cada vídeo mais dinâmico.

Layouts e visuais de alta qualidade

Use visuais integrados ou faça upload de suas próprias capturas de tela, gravações ou recursos de marca. O HeyGen mantém layouts limpos, posicionamento de texto legível e espaçamento consistente para que os espectadores permaneçam focados na instrução em vez da poluição visual. Cada cena é otimizada para oferecer clareza e facilitar o aprendizado., normal

Three vertical screens display young people; the foreground screen features a "Brand Fonts" menu with a cursor selecting a font style.

Valor para a comunicação

Você pode trazer mais clareza com recursos visuais contextuais que reforçam sua mensagem. Isso torna a comunicação mais eficaz e impactante. Ao mesmo tempo, você reduz o tempo de produção sem abrir mão da criatividade.

Desenvolvido com OpenAI Sora 2

O OpenAI Sora 2 é o modelo avançado de geração de vídeo e áudio que impulsiona os novos recursos de storytelling da HeyGen. Ele oferece realismo, física precisa, diálogos naturais e controle em sequências com múltiplos planos. O Sora 2 se destaca na criação de visuais de IA realistas, em estilo anime e cinematográficos, com efeitos sonoros sincronizados.

Com a HeyGen, esse poder agora está disponível diretamente no seu fluxo de trabalho e por meio do novo aplicativo de desktop Sora 2 para usuários avançados.

Desenvolvido com OpenAI Sora 2

O OpenAI Sora 2 é o modelo avançado de geração de vídeo e áudio que impulsiona os novos recursos de storytelling da HeyGen. Ele oferece realismo, física precisa, diálogos naturais e controle detalhado em sequências com múltiplos planos. O Sora 2 se destaca na criação de visuais de IA realistas, em estilo anime e cinematográficos, com efeitos sonoros sincronizados.

Com a HeyGen, esse poder agora está disponível diretamente no seu fluxo de trabalho e por meio do novo aplicativo de desktop Sora 2 para usuários avançados.

Como funciona

Como fazer vídeos Sora com IA

Criar vídeos com IA é rápido e simples. Com o HeyGen, você transforma etapas escritas em um tutorial em vídeo completo usando um fluxo guiado, projetado para velocidade e atualizações fáceis.

Etapa 1

Defina seu objetivo

Selecione seu público, a plataforma e o objetivo de aprendizagem. Decida o que o espectador deve entender ou ser capaz de fazer após assistir.

Etapa 2

Adicione seu prompt ou roteiro

Cole seus passos ou escreva uma breve descrição. O HeyGen gera automaticamente um vídeo de tutorial completo.

Etapa 3

Refine e personalize

Edite o texto, altere os estilos de narração, ajuste os elementos visuais ou traduza o vídeo para idiomas adicionais.

Etapa 4

Exportar e compartilhar

Baixe seu vídeo tutorial e publique-o em qualquer lugar. Atualize-o a qualquer momento editando o texto e gerando novamente.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Perguntas frequentes sobre o Sora 2

O que é o HeyGen com o OpenAI Sora 2?

É a integração do modelo de vídeo Sora 2 da OpenAI com o HeyGen, permitindo a geração instantânea de B-roll, cenas e elementos visuais dentro da plataforma. Por tempo limitado, gere qualquer quantidade de vídeos sem a marca-d’água do Sora.

O que é o OpenAI Sora?

O OpenAI Sora é um modelo de IA de próxima geração para geração de vídeo e áudio. O aplicativo Sora usa essa tecnologia para criar, remixar e compartilhar vídeos gerados por IA com realismo, precisão física e som nativo.

Em que o Sora 2 é diferente de outros modelos de vídeo com IA?

O Sora 2 oferece realismo, física precisa, diálogos nativos e controle sobre sequências com múltiplos planos.

Que tipos de tutoriais posso criar com isso?

Você pode criar tutoriais de software, treinamentos de POPs, módulos de onboarding, clipes para a central de ajuda, explicações de recursos do produto e vídeos de processos internos. Os melhores resultados vêm de etapas bem estruturadas, objetivos claros e uma linguagem concisa que guie quem assiste em cada ação.

Como posso controlar a identidade visual e a consistência entre os vídeos?

Você pode padronizar o estilo reutilizando layouts, cores, logotipos e configurações de legendas para que cada tutorial esteja alinhado à sua marca. Mantenha o mesmo tom em todos os roteiros e aplique formatação consistente para títulos, destaques e rótulos de etapas para construir uma biblioteca de tutoriais facilmente reconhecível.

Quais opções e formatos de exportação são compatíveis?

Os vídeos de tutorial podem ser exportados em formatos comuns adequados para web, plataformas LMS e canais sociais. Você pode escolher proporções de tela para diferentes destinos e manter as legendas prontas para acessibilidade. Isso facilita a distribuição dos tutoriais em qualquer lugar onde seu público aprende.

Posso atualizar os vídeos de tutorial quando meu produto mudar?

Sim. Como o fluxo de trabalho é baseado em script, você pode editar uma etapa, trocar uma cena ou atualizar a terminologia e fazer um novo render rapidamente. Isso é ideal para equipes dinâmicas que precisam de tutoriais atualizados sem ter que regravar sempre que uma interface ou política muda.

Meu conteúdo é seguro e quem é o proprietário do que eu crio?

Você mantém os direitos sobre o conteúdo que cria, incluindo seus roteiros e vídeos exportados. A segurança e os controles de acesso dependem do seu plano e das configurações do workspace. Para treinamentos sensíveis, siga as políticas internas e limite o acesso apenas às equipes que precisam dos materiais.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

CTA background