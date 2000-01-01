A integração entre HeyGen e Sora 2 oferece a criadores, educadores, empreendedores e empresas a capacidade de gerar cenas de apoio cinematográficas, cenas completas e visuais diretamente em seu fluxo de trabalho. Essa integração torna a criação de histórias mais rápida, mais criativa e mais impactante, sem adicionar etapas extras.
Começar a usar o aplicativo de desktop Sora 2 dentro do HeyGen leva apenas alguns passos simples.
Criatividade desbloqueada
Você pode gerar B-roll, cenas e visuais instantaneamente com um simples prompt. Isso amplia o alcance criativo de cada projeto de vídeo e permite que você vá de uma ideia a visuais de apoio em segundos com o gerador de B-roll com IA integrado do HeyGen.
Perfeito no fluxo de trabalho
Não há troca de aplicativos, nem exportações ou ferramentas extras necessárias. Tudo acontece dentro do HeyGen, onde os usuários já criam. Isso mantém os fluxos de trabalho simples, ao mesmo tempo em que torna cada vídeo mais dinâmico.
Layouts e visuais de alta qualidade
Use visuais integrados ou faça upload de suas próprias capturas de tela, gravações ou recursos de marca. O HeyGen mantém layouts limpos, posicionamento de texto legível e espaçamento consistente para que os espectadores permaneçam focados na instrução em vez da poluição visual. Cada cena é otimizada para oferecer clareza e facilitar o aprendizado., normal
Valor para a comunicação
Você pode trazer mais clareza com recursos visuais contextuais que reforçam sua mensagem. Isso torna a comunicação mais eficaz e impactante. Ao mesmo tempo, você reduz o tempo de produção sem abrir mão da criatividade.
Desenvolvido com OpenAI Sora 2
O OpenAI Sora 2 é o modelo avançado de geração de vídeo e áudio que impulsiona os novos recursos de storytelling da HeyGen. Ele oferece realismo, física precisa, diálogos naturais e controle em sequências com múltiplos planos. O Sora 2 se destaca na criação de visuais de IA realistas, em estilo anime e cinematográficos, com efeitos sonoros sincronizados.
Com a HeyGen, esse poder agora está disponível diretamente no seu fluxo de trabalho e por meio do novo aplicativo de desktop Sora 2 para usuários avançados.
Como fazer vídeos Sora com IA
Criar vídeos com IA é rápido e simples. Com o HeyGen, você transforma etapas escritas em um tutorial em vídeo completo usando um fluxo guiado, projetado para velocidade e atualizações fáceis.
Selecione seu público, a plataforma e o objetivo de aprendizagem. Decida o que o espectador deve entender ou ser capaz de fazer após assistir.
Cole seus passos ou escreva uma breve descrição. O HeyGen gera automaticamente um vídeo de tutorial completo.
Edite o texto, altere os estilos de narração, ajuste os elementos visuais ou traduza o vídeo para idiomas adicionais.
Baixe seu vídeo tutorial e publique-o em qualquer lugar. Atualize-o a qualquer momento editando o texto e gerando novamente.
É a integração do modelo de vídeo Sora 2 da OpenAI com o HeyGen, permitindo a geração instantânea de B-roll, cenas e elementos visuais dentro da plataforma. Por tempo limitado, gere qualquer quantidade de vídeos sem a marca-d’água do Sora.
O OpenAI Sora é um modelo de IA de próxima geração para geração de vídeo e áudio. O aplicativo Sora usa essa tecnologia para criar, remixar e compartilhar vídeos gerados por IA com realismo, precisão física e som nativo.
O Sora 2 oferece realismo, física precisa, diálogos nativos e controle sobre sequências com múltiplos planos.
Você pode criar tutoriais de software, treinamentos de POPs, módulos de onboarding, clipes para a central de ajuda, explicações de recursos do produto e vídeos de processos internos. Os melhores resultados vêm de etapas bem estruturadas, objetivos claros e uma linguagem concisa que guie quem assiste em cada ação.
Você pode padronizar o estilo reutilizando layouts, cores, logotipos e configurações de legendas para que cada tutorial esteja alinhado à sua marca. Mantenha o mesmo tom em todos os roteiros e aplique formatação consistente para títulos, destaques e rótulos de etapas para construir uma biblioteca de tutoriais facilmente reconhecível.
Os vídeos de tutorial podem ser exportados em formatos comuns adequados para web, plataformas LMS e canais sociais. Você pode escolher proporções de tela para diferentes destinos e manter as legendas prontas para acessibilidade. Isso facilita a distribuição dos tutoriais em qualquer lugar onde seu público aprende.
Sim. Como o fluxo de trabalho é baseado em script, você pode editar uma etapa, trocar uma cena ou atualizar a terminologia e fazer um novo render rapidamente. Isso é ideal para equipes dinâmicas que precisam de tutoriais atualizados sem ter que regravar sempre que uma interface ou política muda.
Você mantém os direitos sobre o conteúdo que cria, incluindo seus roteiros e vídeos exportados. A segurança e os controles de acesso dependem do seu plano e das configurações do workspace. Para treinamentos sensíveis, siga as políticas internas e limite o acesso apenas às equipes que precisam dos materiais.
