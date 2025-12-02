Traduza vídeos de

espanhol para italiano

Traduza vídeos em espanhol para um italiano claro e natural em apenas alguns minutos. Esta ferramenta de tradução de vídeo ajuda você a criar legendas em italiano, dublagens ou vídeos totalmente localizados sem precisar contratar um estúdio ou editar manualmente. Faça o upload do seu vídeo em espanhol, escolha italiano e todo o processo acontece diretamente no seu navegador.

Você obtém transcrição, tradução, dublagem, sincronização e arquivos de legenda em um fluxo de trabalho simples.