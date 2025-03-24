Converta slides estáticos e documentos longos em apresentações de vídeo claras e com narração em minutos. Com o HeyGen, você pode criar explicativos, treinamentos e atualizações que são humanizados e envolventes, sem a necessidade de se gravar ou reservar um estúdio.
Recebam os novos contratados com vídeos explicativos consistentes e amigáveis sobre políticas, ferramentas e cultura. Atualizem um roteiro e disponibilizem novas versões instantaneamente conforme as coisas mudam.
Transforme apresentações de produtos em vídeos que mostrem como as funcionalidades funcionam e por que são importantes. Utilize segmentos do apresentador, visuais de tela e sobreposições para deixar o valor cristalino.
Envie apresentações em vídeo personalizadas que conduzam os potenciais clientes por propostas e preços. Representantes podem reutilizar conteúdo principal enquanto personalizam rapidamente seções específicas com a ajuda de um gerador de IA.
Ensine aos clientes como obter mais valor do seu produto com tutoriais em vídeo passo a passo. Narração clara e visuais, aprimorados por animação, ajudam a reduzir os chamados de suporte e a confusão.
Compartilhe notícias da empresa, atualizações de estratégia e objetivos com formatos de vídeo claros e repetíveis usando nosso criador de apresentações AI. As pessoas podem assistir em seu próprio tempo enquanto ainda ouvem diretamente da liderança.
Converta slides de aulas em palestras em vídeo estruturadas com narração clara. Os alunos se beneficiam de explicações visuais e qualidade de ensino consistente em larga escala.
Por que o HeyGen é o Melhor Criador de Apresentações de Vídeo com IA
A HeyGen facilita a transformação da sua mensagem em uma apresentação de vídeo refinada que as pessoas realmente assistem até o fim. Comece a partir de um roteiro, esboço, URL ou apresentação existente e deixe a IA gerar segmentos do apresentador, visuais e voz. Você se concentra na história enquanto a HeyGen cuida da produção nos bastidores.
Em vez de compartilhar apresentações densas, transforme pontos-chave em cenas que combinem segmentos do apresentador, visuais e legendas. O público obtém contexto, clareza e um toque humano que os slides sozinhos não podem fornecer.
Aplique seus logotipos, fontes e cores em todas as apresentações criadas com nosso criador de apresentações AI para que tudo tenha uma aparência consistente. Reutilize layouts e estilos para vídeos futuros, o que ajuda as equipes a trabalharem mais rápido sem sacrificar a qualidade.
Gere várias versões da mesma apresentação para diferentes públicos, funções ou idiomas. O HeyGen permite que você atualize roteiros rapidamente para que as informações permaneçam atuais e relevantes em todos os lugares.
Geração de vídeo a partir de script e slides
Comece com um roteiro escrito, um esboço em tópicos ou slides importados e gere uma apresentação em vídeo completa. O HeyGen mapeia o conteúdo em cenas com segmentos do apresentador e texto na tela, assim você nunca começa com uma tela em branco.
Apresentadores de IA e voz multilíngue
Escolha apresentadores e vozes de IA realistas para entregar sua mensagem em vários idiomas. Isso ajuda você a alcançar públicos globais sem equipamentos de gravação extras ou repetições de tomadas ao vivo.
Layouts visuais, mídia e legendas
Combine conteúdos de slides, capturas de tela e visuais de apoio em layouts flexíveis para criar apresentações que envolvam seu público. Adicione legendas automáticas para acessibilidade e melhor compreensão em ambientes sem som.
Opções fáceis de edição e exportação
Atualize texto, cenas e tempos dentro de um editor simples, depois exporte arquivos de vídeo de alta qualidade. Use-os em plataformas LMS, ferramentas de vendas, intranets e canais públicos sem etapas adicionais.
Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.
Como usar o Criador de Apresentações de Vídeo com IA
A HeyGen oferece um fluxo de trabalho simples que permite a qualquer pessoa criar apresentações de vídeo com IA, mesmo sem experiência prévia em edição. Você traz o conteúdo, e a plataforma o transforma em um vídeo envolvente.
Cole seu script, faça upload de uma apresentação criada com nosso gerador de vídeos AI ou compartilhe uma URL chave. A HeyGen analisa o conteúdo e prepara uma estrutura inicial para sua apresentação de vídeo usando tecnologia de IA.
Selecione um apresentador de IA, voz e estilo visual que combinem com sua marca e público. Decida quanto da tela será dedicado ao apresentador, slides e visuais de apoio.
Revise cada cena e ajuste o texto, ritmo e layout. Adicione imagens, gráficos ou gravações de tela para que a mensagem permaneça clara e memorável do início ao fim.
Crie o vídeo final e exporte-o para o canal desejado. Compartilhe por e-mail, LMS, portais internos ou convites para reuniões para que todos possam assistir quando lhes for conveniente.
Um criador de apresentações de vídeo com IA transforma roteiros, slides ou ideias em apresentações de vídeo automaticamente. Ele combina apresentadores com IA, narrações e visuais para que você não precise de câmeras, estúdios ou ferramentas de edição complexas.
Não. O HeyGen é desenvolvido para usuários empresariais, educadores e profissionais de marketing. Modelos e fluxos de trabalho guiados ajudam você a criar apresentações refinadas sem experiência prévia em produção de vídeos.
Sim, você também pode criar conteúdo em vídeo. Você pode importar slides ou recriar pontos-chave dentro do HeyGen. Depois, adicione um apresentador, narração e visuais de apoio para transformar o conjunto em uma apresentação de vídeo coesa.
Sim. Você pode gerar narrações e segmentos de apresentadores em vários idiomas e sotaques usando um criador de apresentações AI gratuito. Isso facilita a reutilização da mesma estrutura de apresentação para diferentes regiões e públicos.
A maioria das apresentações de comprimento padrão pode ser criada em minutos, uma vez que seu conteúdo esteja pronto. Você pode fazer alterações e regenerar seções rapidamente quando as informações mudarem ou quando receber feedback.
Sim. Você pode aplicar seus logotipos, fontes e paletas de cores em todos os vídeos. A consistência da marca é preservada, ao mesmo tempo que permite a personalização por equipe ou projeto.
Você pode usar vídeos exportados criados com o nosso gerador de vídeos AI em plataformas de aprendizado, ferramentas de vendas, centros de comunicação interna, sites e canais sociais. Os arquivos são compatíveis com sistemas comuns de hospedagem e reprodução.
Sim. As equipes podem compartilhar o acesso aos projetos, sugerir edições e gerenciar diferentes versões. Isso ajuda especialistas no assunto, treinadores e equipes de comunicação a trabalharem juntos de maneira eficiente.
Sim, desde que você siga as políticas e práticas de dados da sua organização ao usar o gerador de IA. O HeyGen é projetado para suportar fluxos de trabalho seguros, de modo que atualizações e treinamentos internos permaneçam protegidos.
Sim. Você pode abrir um projeto existente, editar o roteiro ou os slides e regenerar as cenas afetadas. Isso economiza tempo e mantém treinamentos e apresentações recorrentes atualizados com conteúdo personalizado.
