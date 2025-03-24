HeyGen logo

Criador de Apresentações de Vídeo com IA: Crie Apresentações em Minutos

Converta slides estáticos e documentos longos em apresentações de vídeo claras e com narração em minutos. Com o HeyGen, você pode criar explicativos, treinamentos e atualizações que são humanizados e envolventes, sem a necessidade de se gravar ou reservar um estúdio.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo

Escolha um avatar
Sincronização labial aplicada após a geração
Digite seu roteiro
Digite em qualquer idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Integração de funcionários e treinamento de RH

Integração de funcionários e treinamento de RH

Recebam os novos contratados com vídeos explicativos consistentes e amigáveis sobre políticas, ferramentas e cultura. Atualizem um roteiro e disponibilizem novas versões instantaneamente conforme as coisas mudam.

Demonstrações de produtos e visões gerais de recursos

Demonstrações de produtos e visões gerais de recursos

Transforme apresentações de produtos em vídeos que mostrem como as funcionalidades funcionam e por que são importantes. Utilize segmentos do apresentador, visuais de tela e sobreposições para deixar o valor cristalino.

Apresentações de vendas e propostas

Apresentações de vendas e propostas

Envie apresentações em vídeo personalizadas que conduzam os potenciais clientes por propostas e preços. Representantes podem reutilizar conteúdo principal enquanto personalizam rapidamente seções específicas com a ajuda de um gerador de IA.

Educação de clientes e tutoriais

Educação de clientes e tutoriais

Ensine aos clientes como obter mais valor do seu produto com tutoriais em vídeo passo a passo. Narração clara e visuais, aprimorados por animação, ajudam a reduzir os chamados de suporte e a confusão.

Atualizações de liderança e reuniões gerais

Atualizações de liderança e reuniões gerais

Compartilhe notícias da empresa, atualizações de estratégia e objetivos com formatos de vídeo claros e repetíveis usando nosso criador de apresentações AI. As pessoas podem assistir em seu próprio tempo enquanto ainda ouvem diretamente da liderança.

Apresentações acadêmicas e de cursos online

Apresentações acadêmicas e de cursos online

Converta slides de aulas em palestras em vídeo estruturadas com narração clara. Os alunos se beneficiam de explicações visuais e qualidade de ensino consistente em larga escala.

Por que o HeyGen é o Melhor Criador de Apresentações de Vídeo com IA

A HeyGen facilita a transformação da sua mensagem em uma apresentação de vídeo refinada que as pessoas realmente assistem até o fim. Comece a partir de um roteiro, esboço, URL ou apresentação existente e deixe a IA gerar segmentos do apresentador, visuais e voz. Você se concentra na história enquanto a HeyGen cuida da produção nos bastidores.

Transforme slides secos em vídeos com narrativas

Em vez de compartilhar apresentações densas, transforme pontos-chave em cenas que combinem segmentos do apresentador, visuais e legendas. O público obtém contexto, clareza e um toque humano que os slides sozinhos não podem fornecer.

Mantenha todas as apresentações de acordo com a marca

Aplique seus logotipos, fontes e cores em todas as apresentações criadas com nosso criador de apresentações AI para que tudo tenha uma aparência consistente. Reutilize layouts e estilos para vídeos futuros, o que ajuda as equipes a trabalharem mais rápido sem sacrificar a qualidade.

Escale apresentações entre equipes e mercados

Gere várias versões da mesma apresentação para diferentes públicos, funções ou idiomas. O HeyGen permite que você atualize roteiros rapidamente para que as informações permaneçam atuais e relevantes em todos os lugares.

Geração de vídeo a partir de script e slides

Comece com um roteiro escrito, um esboço em tópicos ou slides importados e gere uma apresentação em vídeo completa. O HeyGen mapeia o conteúdo em cenas com segmentos do apresentador e texto na tela, assim você nunca começa com uma tela em branco.

Uma tela digital mostra uma pessoa olhando para um telefone com uma mensagem "Hey Mina!", ao lado de uma apresentação de "Lançamento do Produto Genesis" com um roteiro de curso de produtividade.

Apresentadores de IA e voz multilíngue

Escolha apresentadores e vozes de IA realistas para entregar sua mensagem em vários idiomas. Isso ajuda você a alcançar públicos globais sem equipamentos de gravação extras ou repetições de tomadas ao vivo.

Mulher sorridente ao lado de uma interface de tom de voz com a opção 'Calmo' selecionada, transmitindo uma mensagem tranquilizadora.

Layouts visuais, mídia e legendas

Combine conteúdos de slides, capturas de tela e visuais de apoio em layouts flexíveis para criar apresentações que envolvam seu público. Adicione legendas automáticas para acessibilidade e melhor compreensão em ambientes sem som.

Uma interface de criação de conteúdo digital com opções de menu, exibindo um slide vermelho com o tema "Cena de Bilhar de Nova York", um avatar de mulher sorridente e um botão de "Boas-vindas".

Opções fáceis de edição e exportação

Atualize texto, cenas e tempos dentro de um editor simples, depois exporte arquivos de vídeo de alta qualidade. Use-os em plataformas LMS, ferramentas de vendas, intranets e canais públicos sem etapas adicionais.

Um homem sorridente ao lado de uma interface de usuário mostrando "Exportar como SCORM" ativado com "SCORM 1.2" selecionado.

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso capacitou nossos escritores a terem o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Como funciona

Como usar o Criador de Apresentações de Vídeo com IA

A HeyGen oferece um fluxo de trabalho simples que permite a qualquer pessoa criar apresentações de vídeo com IA, mesmo sem experiência prévia em edição. Você traz o conteúdo, e a plataforma o transforma em um vídeo envolvente.

Passo 1

Comece a partir de um script, slides ou URL

Cole seu script, faça upload de uma apresentação criada com nosso gerador de vídeos AI ou compartilhe uma URL chave. A HeyGen analisa o conteúdo e prepara uma estrutura inicial para sua apresentação de vídeo usando tecnologia de IA.

Passo 2

Escolha seu apresentador e estilo

Selecione um apresentador de IA, voz e estilo visual que combinem com sua marca e público. Decida quanto da tela será dedicado ao apresentador, slides e visuais de apoio.

Passo 3

Aprimore cenas e visuais de apoio

Revise cada cena e ajuste o texto, ritmo e layout. Adicione imagens, gráficos ou gravações de tela para que a mensagem permaneça clara e memorável do início ao fim.

Passo 4

Gerar e compartilhar

Crie o vídeo final e exporte-o para o canal desejado. Compartilhe por e-mail, LMS, portais internos ou convites para reuniões para que todos possam assistir quando lhes for conveniente.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um criador de apresentações de vídeo com IA?

Um criador de apresentações de vídeo com IA transforma roteiros, slides ou ideias em apresentações de vídeo automaticamente. Ele combina apresentadores com IA, narrações e visuais para que você não precise de câmeras, estúdios ou ferramentas de edição complexas.

Preciso de habilidades em design ou vídeo para usar o HeyGen?

Não. O HeyGen é desenvolvido para usuários empresariais, educadores e profissionais de marketing. Modelos e fluxos de trabalho guiados ajudam você a criar apresentações refinadas sem experiência prévia em produção de vídeos.

Posso usar meus slides existentes dentro do HeyGen?

Sim, você também pode criar conteúdo em vídeo. Você pode importar slides ou recriar pontos-chave dentro do HeyGen. Depois, adicione um apresentador, narração e visuais de apoio para transformar o conjunto em uma apresentação de vídeo coesa.

O HeyGen suporta múltiplos idiomas para apresentações?

Sim. Você pode gerar narrações e segmentos de apresentadores em vários idiomas e sotaques usando um criador de apresentações AI gratuito. Isso facilita a reutilização da mesma estrutura de apresentação para diferentes regiões e públicos.

Quanto tempo leva para criar uma apresentação em vídeo?

A maioria das apresentações de comprimento padrão pode ser criada em minutos, uma vez que seu conteúdo esteja pronto. Você pode fazer alterações e regenerar seções rapidamente quando as informações mudarem ou quando receber feedback.

Posso manter as apresentações consistentes com a minha marca?

Sim. Você pode aplicar seus logotipos, fontes e paletas de cores em todos os vídeos. A consistência da marca é preservada, ao mesmo tempo que permite a personalização por equipe ou projeto.

Onde posso usar os vídeos de apresentação exportados?

Você pode usar vídeos exportados criados com o nosso gerador de vídeos AI em plataformas de aprendizado, ferramentas de vendas, centros de comunicação interna, sites e canais sociais. Os arquivos são compatíveis com sistemas comuns de hospedagem e reprodução.

Várias pessoas podem colaborar na mesma apresentação?

Sim. As equipes podem compartilhar o acesso aos projetos, sugerir edições e gerenciar diferentes versões. Isso ajuda especialistas no assunto, treinadores e equipes de comunicação a trabalharem juntos de maneira eficiente.

Apresentações de vídeo com IA são adequadas para conteúdo confidencial?

Sim, desde que você siga as políticas e práticas de dados da sua organização ao usar o gerador de IA. O HeyGen é projetado para suportar fluxos de trabalho seguros, de modo que atualizações e treinamentos internos permaneçam protegidos.

Posso atualizar uma apresentação sem começar do zero?

Sim. Você pode abrir um projeto existente, editar o roteiro ou os slides e regenerar as cenas afetadas. Isso economiza tempo e mantém treinamentos e apresentações recorrentes atualizados com conteúdo personalizado.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Comece a criar com HeyGen

Transforme suas ideias em vídeos profissionais com IA.

CTA background