Criador de Convites com IA para Vídeo Convites Instantâneos

Crie convites em vídeo bonitos e prontos para compartilhar a partir de scripts, imagens ou links de eventos usando o criador de convites com IA gratuito da HeyGen. Cole o texto do seu evento, escolha um estilo visual e gere instantaneamente convites polidos com cenas animadas, voz em off, legendas e formatos prontos para exportação, sem necessidade de câmeras ou edição.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo

Escolha um avatar
Sincronização labial aplicada após a geração
Digite seu roteiro
Digite em qualquer idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Convites para casamentos e eventos importantes

Convites para casamentos e eventos importantes

Crie convites de casamento elegantes e animados que destacam nomes, datas, detalhes do local e links para RSVP. Localize versões para convidados em diferentes idiomas e produza tanto clipes curtos de divulgação quanto vídeos completos de anúncio.

Eventos corporativos e webinars

Eventos corporativos e webinars

Converta agendas, biografias de palestrantes e links de inscrição em convites em vídeo profissionais para parceiros ou equipes internas. Aplique modelos corporativos e exporte versões para e-mail, intranet e campanhas no LinkedIn.

Festas e encontros particulares

Festas e encontros particulares

Crie convites de vídeo divertidos para aniversários, inaugurações de casa ou festas com temas dinâmicos, música e links para compartilhamento instantâneo — perfeitos para grupos de bate-papo e publicações em redes sociais.

Captação de recursos e divulgação de organizações sem fins lucrativos

Captação de recursos e divulgação de organizações sem fins lucrativos

Crie convites em vídeo persuasivos que expliquem o propósito, a programação e as opções de doação. Produza versões personalizadas para segmentos de parceiros e acompanhe o engajamento após a distribuição usando IA.

Lançamentos de produtos e convites para a imprensa

Lançamentos de produtos e convites para a imprensa

Envie convites de lançamento cinematográficos que incluam visuais de teaser, cronograma do evento e chamadas para confirmação de presença. Atualize as informações conforme os detalhes evoluem sem a necessidade de novas filmagens.

Experiências personalizadas para hóspedes

Experiências personalizadas para hóspedes

Utilize variáveis de nomes de convidados ou fotos enviadas para produzir convites em vídeo personalizados em larga escala. HeyGen ajuda a criar um toque pessoal enquanto automatiza a personalização em massa para a criação de convites.

Por que o HeyGen é o Melhor Criador de Convites com IA

HeyGen converte textos de convites em vídeos de convites gerados por IA com visuais de qualidade de produção, temporização inteligente e entrega multilíngue. Equipes produzem convites de marca consistentes rapidamente, localizam sem esforço e escalam convites para convidados, parceiros e participantes com esforço mínimo.

Vídeos de convite instantâneo

Transforme os detalhes do seu evento em um vídeo finalizado em minutos. O HeyGen automatiza a sequência de cenas, animação e temporização para que você possa se concentrar na mensagem, não na produção.

Personalizada e editável

Aplique as cores da marca, fontes, logotipos e modelos. Edite cenas, troque ativos ou ajuste o texto mantendo a identidade consistente em todos os convites e formatos.

Convites prontos para uso global

Traduza cópias de eventos e regenere vídeos em outros idiomas com narrações e legendas. O tradutor de vídeos da HeyGen recria a temporização e o ritmo para uma entrega natural no seu convite usando IA.

Composição e temporização de cena controladas por script

Cole seu texto de convite ou faça upload de uma lista de convidados e o HeyGen cria um vídeo cena por cena que segue o seu roteiro. O motor identifica títulos, detalhes de RSVP e blocos de programação para criar cenas claras e legíveis com transições suaves, texto animado e ênfase visual nos detalhes importantes. Use Conversão de imagem para vídeo para melhorar sua experiência de convite online. Entradas para converter fotos em fundos animados e manter as cenas visualmente consistentes entre as versões.

script to video

Sistema de design animado com controles de marca

Escolha entre modelos selecionados ou personalize completamente paletas de cores, tipografia, curvas de movimento e terços inferiores. O motor de design do HeyGen aplica seu kit de marca automaticamente a cada convite, preserva a legibilidade em telas pequenas e garante que o movimento e o ritmo combinem com o tom do evento—formal, divertido ou cinematográfico.

brand control

Locuções naturais, música e suporte para sincronização labial

Adicione narrações com qualidade de estúdio em dezenas de idiomas, selecione músicas de fundo que combinem com o clima e use clonagem de voz para mensagens pessoais. Ao apresentar um locutor ou avatar na tela, o HeyGen aplica sincronização labial precisa para que os convites falados combinem com o movimento gerado de forma integrada.

Voice cloning

Exportações otimizadas para plataformas e automação

Crie convites em formato MP4, Shorts verticais ou GIFs prontos para mensagens, redes sociais, e-mail ou páginas de eventos usando um design personalizável. Utilize a geração em massa ou a API para criar centenas de convites personalizados a partir de uma planilha e automatize a entrega com integrações de webhooks e armazenamento em nuvem.

motion graphics photos to video

Utilizado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de conversão de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso capacitou nossos escritores a terem o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Como funciona

Como Usar o Criador de Convites com IA

Crie vídeos de convite gerados por IA em quatro passos simples — do texto ao vídeo pronto para compartilhar.

Passo 1

Insira os detalhes do evento ou cole o seu roteiro

Adicione nomes, data, hora, local, link para RSVP e quaisquer notas. HeyGen analisa o texto, identifica os elementos prioritários e prepara um co

Passo 2

Escolha um tema visual e uma voz

Selecione um modelo personalizável, esquema de cores e música de fundo para seus convites. Escolha uma voz para anúncios ou faça upload de um clipe curto para criar um clone de voz personalizado.

Passo 3

Ajuste fino de cenas e personalização

Edite o texto, substitua imagens ou adicione variáveis de convidado para versões personalizadas. Ajuste o tempo, a intensidade do movimento ou os estilos de legenda com controles simples.

Passo 4

Gerar, exportar e distribuir

Otimize arquivos para redes sociais, e-mail e páginas de eventos usando um criador de convites gratuito. Utilize o modo em lote ou API para criar milhares de convites personalizados e acione a entrega por meio de webhooks ou integrações.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um criador de convites de IA e como ele se difere de um editor de modelos?

Um criador de convites com inteligência artificial transforma o texto do seu evento, imagens ou links em um vídeo totalmente produzido usando visuais gerativos, design de movimento, narrações e automação de tempo. Diferente dos editores de modelos estáticos, o HeyGen constrói cenas animadas, aplica ritmo automatizado e produz formatos de vídeo prontos para compartilhamento sem a necessidade de keyframes manuais ou edição complexa.

Posso personalizar os designs dos convites e mantê-los de acordo com a marca?

Sim. O HeyGen suporta kits de marca que aplicam automaticamente cores, fontes, logotipos e regras de layout em todos os convites. Você pode ajustar as curvas de movimento, estilos de legendas e composição de cena para garantir que cada versão esteja de acordo com os padrões da sua marca.

Como funcionam a personalização e os convites específicos para convidados?

Faça o upload de uma planilha com variáveis dos convidados — nomes, links de fotos ou saudações — e o HeyGen gera convites individualizados em lote. Cada arquivo pode incluir uma linha de voz personalizada ou imagem, possibilitando um alcance pessoal escalável sem edição manual.

Convites multilíngues são suportados?

Sim. Utilize o gerador de convites AI gratuito integrado para otimizar seu processo de design. tradutor de vídeo para criar versões localizadas. O HeyGen traduz textos de roteiros, gera dublagens com som natural e sincroniza legendas e dublagem labial com o áudio traduzido para que as mensagens sejam recebidas de forma natural pelos convidados internacionais.

Posso usar minha própria música ou escolher faixas sem direitos autorais?

Você pode fazer upload de faixas licenciadas ou escolher da biblioteca de músicas autorizadas da HeyGen. O motor combina a música com o ritmo e pode ajustar automaticamente as edições para sincronizar com as pistas musicais para um resultado refinado.

Quais formatos de exportação e predefinições de plataforma estão disponíveis?

Exporte arquivos MP4 otimizados para e-mail, redes sociais ou páginas de eventos, rolos verticais para Instagram e TikTok, ou GIFs em loop para mensagens rápidas. Presets garantem as proporções corretas, taxas de bits e a incorporação de legendas para cada destino.

Quanto tempo leva para gerar um vídeo de convite?

A maioria dos vídeos de convite é gerada em minutos, dependendo do comprimento e da complexidade. Os prazos de geração em lote aumentam com o volume; APIs e webhooks suportam entrega assíncrona para grandes catálogos.

Quem é o proprietário dos vídeos e eles estão seguros?

Você mantém a propriedade total de todos os convites gerados. A HeyGen armazena e transmite dados de forma segura com controles de nível empresarial. Para eventos sensíveis, utilize integrações de armazenamento privado e controle de acesso baseado em funções para gerenciar a distribuição.

Posso atualizar um convite depois de criá-lo?

Sim. Edite seu roteiro, troque os visuais ou altere as configurações de voz e regenere. O HeyGen atualiza apenas as cenas alteradas, tornando as edições iterativas rápidas e eficientes sem reconstruir todo o vídeo.

O HeyGen integra com sistemas de RSVP ou e-mail?

O HeyGen suporta links compartilháveis exportáveis e downloads de arquivos para qualquer plataforma de e-mail ou RSVP, e pode se conectar via APIs para automatizar a entrega em ferramentas de CRM, marketing por e-mail ou gestão de eventos.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

