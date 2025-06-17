Cole seu texto de convite ou faça upload de uma lista de convidados e o HeyGen cria um vídeo cena por cena que segue o seu roteiro. O motor identifica títulos, detalhes de RSVP e blocos de programação para criar cenas claras e legíveis com transições suaves, texto animado e ênfase visual nos detalhes importantes. Use Conversão de imagem para vídeo para melhorar sua experiência de convite online. Entradas para converter fotos em fundos animados e manter as cenas visualmente consistentes entre as versões.