Criação Instantânea de Vídeo, Nenhuma Experiência Necessária

Transforme seu roteiro, postagem de blog ou ideia em um vídeo refinado usando o HeyGen. Com apenas alguns cliques, você pode criar conteúdo com aparência profissional, perfeito para marketing, treinamento ou redes sociais. Use a versão gratuita para experimentar e faça o upgrade quando estiver pronto para expandir.

Melhores Práticas para Vídeos de Alta Qualidade

Para aproveitar ao máximo o gerador de vídeo AI da HeyGen:

  • Mantenha as frases curtas para um ritmo mais suave
  • Adapte o avatar e a voz ao tom do seu público
  • Use quebras de cena claras ou espaçamento para melhorar o fluxo
  • Adicione legendas para aumentar o engajamento
  • Escolha o formato certo para a sua plataforma (vertical, quadrado, paisagem)
Grátis para Testar, Fácil de Atualizar

A HeyGen oferece a liberdade de criar vídeos gerados por IA sem custo algum. No plano gratuito, todas as exportações incluem uma discreta marca d'água — assim você ainda pode compartilhar ou testar o resultado sem limites. Precisa de uma versão limpa? É só fazer o upgrade para remover a marca d'água e desbloquear recursos premium.

Comparado com outras plataformas como Pictory, Synthesia ou Lumen5, HeyGen oferece:

  • Criação instantânea de vídeos com avatares a partir de texto
  • Acesso a modelos, vozes e opções de edição
  • Um caminho claro de gratuito para profissional, sem surpresas
Como funciona?

Como fazer um vídeo sem marca d'água (Quando estiver pronto)

Crie vídeos com IA e libere exportações sem marca d'água quando estiver pronto.

Passo 1

Insira Seu Script

Cole seu conteúdo escrito—post de blog, artigo, anúncio ou roteiro—no editor para começar.

Passo 2

Escolha um Avatar e Voz de IA

Escolha entre mais de 300 avatares e vozes para combinar com seu tom e público. Não são necessários atores ou estúdio.

Passo 3

Personalize Visuais & Estilo

Adicione animações, legendas, fundos e transições para dar vida à sua mensagem.

Passo 4

Exporte seu vídeo

Use a versão gratuita para visualização prévia. Atualize para exportar sem marca d'água.

Descubra Mais Ferramentas de IA

Transforme suas apresentações do PowerPoint em vídeos envolventes com narrações e animações.

Tipos de Avatar

Infinitas Maneiras de Personalizar Seu Avatar.

Clone-se, Gere com IA ou Escolha da Nossa Biblioteca de Avatares.

Clone-se para criar um gêmeo digital. Gere um avatar que não existe com a IA. Encontre um avatar da comunidade. Ou escolha de nossa biblioteca de imagens. Temos mais de 500 avatares para você escolher.

Avatar IV

Avatar IV é o nosso modelo mais avançado até agora. Transforme uma única foto e um roteiro em um avatar realista falando, seja de humanos, animais de estimação, alienígenas ou qualquer coisa que você possa imaginar.


Avatar de Vídeo

Um avatar em vídeo permite que você esteja em dois lugares ao mesmo tempo, perfeito para criadores de conteúdo, profissionais de negócios e influenciadores digitais.

Foto de Perfil

Seu avatar fotográfico pode se transformar em uma versão animada de você mesmo, proporcionando movimentos e expressões realistas enquanto mantém uma aparência natural.

Avatar Generativo

Gere avatares de IA, fotos e vídeos a partir de prompts de texto, perfeitos para empresas, mídias sociais e muito mais.

Avatar Interativo

Leve o engajamento para o próximo nível com um avatar interativo que responde em tempo real, tornando as interações virtuais mais autênticas.

Avatar Genérico

Crie avatares de estoque personalizados de IA para vídeos com a tecnologia avançada da HeyGen. Enriqueça seus vídeos com visuais dinâmicos, únicos e envolventes impulsionados por IA.

Tradutor de IA

Fale todas as línguas.

Seu Avatar Fala Qualquer Idioma, Perfeitamente.

A localização de vídeo com inteligência artificial da HeyGen adapta conteúdo para diferentes idiomas e culturas, garantindo fala natural, sincronização labial perfeita e engajamento contínuo. As empresas podem criar avatares AI realistas, traduzir vídeos para mais de 70 idiomas e personalizar vozes para dialetos regionais. Com a adaptação cultural movida a IA, as marcas podem se conectar autenticamente com públicos globais.

video thumbnail

Casos de Uso

De criadores a profissionais de marketing.

Mais de 100 casos de uso para HeyGen.

Perguntas Frequentes sobre Gerador de Vídeo IA

O que é o Gerador de Vídeo Gratuito com IA da HeyGen?

É uma ferramenta baseada em navegador que permite criar instantaneamente vídeos com aparência profissional usando avatares de IA, voiceovers e animação baseada em script — sem nenhum custo.

Como eu crio um vídeo usando esta ferramenta?

Basta inserir seu roteiro, escolher um avatar e uma voz, e a IA gera um vídeo falado pronto para ser baixado ou compartilhado.

Preciso criar uma conta?

Sim. Uma conta gratuita HeyGen é necessária para usar a ferramenta e salvar ou baixar seus vídeos gerados.

Posso usar textos e vozes personalizados?

Sim. Você pode inserir seu próprio script e escolher entre uma ampla gama de vozes de IA pré-construídas. Algumas opções de voz personalizadas estão disponíveis em níveis premium.

O gerador de vídeo AI gratuito é compatível com dispositivos móveis?

Sim. A ferramenta funciona na maioria dos navegadores móveis modernos, embora o uso em desktop ofereça uma experiência mais fluida para edição e visualização.

Depoimentos

O que os Clientes Dizem Sobre Nós

