Transforme qualquer roteiro em um vídeo corporativo profissional em minutos. Um criador de vídeos B2B desenvolvido para marketing, vendas, treinamento e comunicação interna, sem necessidade de câmeras, equipes de filmagem ou software de edição.
Features of a B2B video maker
Criador de vídeos online com IA para produzir vídeos empresariais
Pule a linha do tempo em branco e crie vídeos empresariais a partir de um simples roteiro. Este criador de vídeos online transforma texto em vídeo e monta seu vídeo instantaneamente, cuidando da narração, dos visuais e do tempo de cada cena, para que qualquer pessoa possa produzir vídeos profissionais com facilidade, sem precisar começar do zero.
Modelos de vídeo gratuitos e kit de marca
Comece a partir de modelos de vídeo prontos em vez de uma tela em branco. Aplique o seu kit de marca para definir fontes, cores e logotipos, garantindo que cada vídeo reflita sua identidade imediatamente. Arraste e solte uma cena predefinida, troque o texto e crie vídeos profissionais para a sua marca e o seu negócio em poucos minutos.
All-in-one online video editor
Edite tudo em um único painel com ferramentas simples de edição de vídeo. Adicione texto, anime gráficos, troque fundos e reorganize cenas com controles de arrastar e soltar. O editor de vídeo com IA adiciona legendas e elementos visuais, enquanto ações com um clique removem distrações do fundo para resultados profissionais e de alta qualidade.
High-quality stock media library
Use uma biblioteca integrada de vídeos, imagens e músicas royalty-free, ou faça upload do seu próprio material para misturar com clipes selecionados. Adicione músicas e efeitos sonoros, sobreponha narrações com a voz gerada por IA e organize os trechos de vídeo em um corte final completo com mídia de banco de imagens.
Crie vídeos online e traduza instantaneamente
Alcance todos os mercados sem precisar refilmar. Um tradutor de vídeo integrado transforma qualquer vídeo em mais de 175 idiomas com sincronização labial precisa e, em seguida, gera automaticamente uma faixa de legendas que você pode editar. Adicione legendas, redimensione cada corte e acelere o reaproveitamento de conteúdo em vídeo para publicações online em todas as plataformas de mídia social.
B2B video ideas and use cases
Generic cold emails get ignored, and filming a clip per prospect does not scale. Use an AI spokesperson to create compelling video content that pitches your products and services, adds clear ctas, and books meetings.
Reshooting training footage whenever a process changes is slow and costly. Making videos from your SOPs turns updates into an easy video task: edit the training video script, regenerate, and keep new hires on current content.
Coordinating filming, screens, and editing delays every release. Describe the workflow, generate a professional-looking product demo video, and ship eye-catching feature walkthroughs for product launches the same week your team finishes building.
Agency timelines slow every campaign. Paste your messaging and produce marketing videos for each channel. Make videos for tiktok, build an instagram reels series, or post a quick reel, with smooth animation that lifts engagement.
Company updates get lost in long email threads. Turn a memo into a short AI talking head video, and give leaders an easy way to share stunning videos that reach every team with consistent messaging.
Writing the same answers buries your team. A tutorial video maker turns common questions into short how-to video clips, lets you make your video library self-serve, and cuts repeat tickets while customers solve problems themselves.
Como funciona um criador de vídeos B2B
Create a finished business video in four steps, from a blank script to a polished, share-ready file.
Choose a template, format, and aspect ratio, then set the look and tone for your business video.
Cole ou escreva seu roteiro e depois refine a redação, o ritmo e a ênfase para que a mensagem fique bem clara.
Add captions, branding, backgrounds, and music, then adjust layout and timing for your audience.
Renderize o vídeo final, depois faça o download em HD ou 4K, publique-o ou envie-o para seus canais.
Um criador de vídeos B2B é uma ferramenta para empresas que transforma roteiros em vídeos prontos, sem necessidade de filmagem ou edição. A partir de um único gerador de vídeos com IA, você pode produzir vídeos para vendas, treinamentos, demonstrações, marketing e comunicação interna.
Sim. Os avatares usam gestos naturais, microexpressões e sincronização labial por IA que acompanha cada palavra, fazendo com que os vídeos pareçam de estúdio, não robóticos. Você controla a identidade visual, o layout e o tom, e marcas como Shopify e HubSpot confiam na HeyGen para conteúdos voltados ao cliente.
Sim. Faça o upload de um vídeo e deixe o editor cuidar do resto. O editor de vídeo permite cortar clipes e adicionar ao seu vídeo os logotipos, legendas e músicas de que você precisa, depois exportar tudo com um clique, sem precisar instalar nenhum software extra.
Speech Cleanup edits your takes automatically. It removes filler words, long pauses, false starts, and retakes, then stitches your best clips with invisible transitions. The result looks like a flawless first take, so you avoid re-recording the same video.
Contratar agências custa milhares por vídeo, e ferramentas como o Adobe exigem habilidades avançadas em edição de vídeo. Um fluxo de trabalho de roteiro para vídeo oferece a você um criador de vídeos corporativos que produz vídeos para o seu negócio em minutos, com até 70% de redução de custo e controle total.
Yes. HeyGen offers a free plan to create videos and test core features with no credit card. Paid plans start at $24 per month, and the Business plan adds unlimited videos, 4K export, team workspaces, and SSO for teams scaling video across departments.
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Dê vida a qualquer foto com voz e movimentos hiper-realistas usando o Avatar IV.
Transforme seus roteiros em vídeos empresariais profissionais com IA.