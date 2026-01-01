Advantive é uma empresa de SaaS que oferece software orientado por propósito para fabricantes e distribuidores especializados, ajudando-os a escalar com eficiência e operar de forma mais lucrativa. Como Diretor de Aprendizagem e Desenvolvimento, Bob Bednarz lidera iniciativas globais de capacitação focadas em acelerar o crescimento dos colaboradores e desbloquear o potencial em toda a organização.

Para Bob, aprendizado não é apenas transmitir informações; é ajudar as pessoas a desenvolver habilidades e reter o que aprendem mais rapidamente. Seu objetivo é reduzir o tempo que os colaboradores levam para alcançar marcos importantes, comprimindo o que antes levava de dois a três anos para seis a doze meses, ou menos. Alcançar isso em escala, com uma equipe de T&D enxuta, exigiu uma nova abordagem para criação de conteúdo e engajamento.

Mantendo o engajamento mesmo operando com uma equipe enxuta

A equipe de L&D da Advantive opera de forma enxuta por design. Bob desempenha várias funções, equilibrando facilitação, criação de conteúdo e design de programas, enquanto oferece suporte a mais de 600 funcionários globalmente, além de treinamentos para clientes.

O vídeo sempre foi central para a estratégia de aprendizagem da Advantive, especialmente para conteúdos autoguiados e sob demanda. Criar um vídeo que permanecesse relevante e envolvente ao longo do tempo era difícil.

“Um dos maiores desafios com o vídeo tradicional é que ele fica desatualizado muito rápido”, disse Bob. “Você pode gravar um treinamento de uma hora e, 30 ou 40 dias depois, ele já não está mais correto. Aí você precisa regravar tudo de novo.”

Outra grande limitação era a dependência de especialistas no assunto. Os especialistas técnicos da Advantive costumam atuar diretamente com os clientes, e reservar tempo para que eles gravassem treinamentos — quanto mais criar um vídeo envolvente — era um desafio.

“Eles nem sempre têm as habilidades necessárias para gravar treinamentos envolventes”, explicou Bob. “E nós nem sempre temos tempo para tirá-los de perto dos clientes.”

O resultado foram ciclos de produção lentos, conteúdo desatualizado e capacidade limitada de ampliar os programas de aprendizagem sem aumentar a carga de trabalho.

Encontrando uma forma mais rápida de criar conteúdos de aprendizagem envolventes

A primeira impressão de Bob sobre a HeyGen foi moldada pela necessidade. Com uma das equipes de L&D mais enxutas com as quais ele já havia trabalhado, ele precisava de uma forma de criar conteúdo mais rapidamente, sem sacrificar a qualidade ou o engajamento.

“Eu precisava conseguir criar conteúdo mais rápido”, ele disse. “Naquela época, basicamente eram só eu e mais uma pessoa dando suporte a centenas de funcionários.”

O que chamou a atenção imediatamente foi a capacidade da HeyGen de transformar treinamentos baseados em texto em vídeos envolventes, adicionando um elemento humano por meio de avatares. “Um dos maiores desafios no aprendizado autoguiado é o engajamento”, disse Bob. “As pessoas precisam de uma conexão emocional para reter informações.”

Ao usar um avatar de estúdio, muitas vezes modelado a partir de si mesmo, Bob conseguia criar uma sensação de presença e familiaridade, mesmo em um ambiente de aprendizagem assíncrona. “Se os alunos veem uma pessoa, mesmo que seja uma versão em avatar de mim, é mais provável que eles retenham o que estão aprendendo”, disse ele.

Possibilitando simulações realistas sem necessidade de coaching ao vivo

Um dos maiores avanços aconteceu quando Bob começou a usar os recursos de avatar interativo da HeyGen.

“O momento mágico para nós foi ver o avatar ganhar vida”, ele disse. “Mas, mais importante ainda, foi o LiveAvatar e a possibilidade de fazer simulações de papéis.”

Bob demonstrou um cenário de entrevista simulada para um líder ao qual se reportava, mostrando como os funcionários poderiam praticar habilidades do mundo real, como conduzir entrevistas ou conversas de desempenho, sem precisar da presença de um coach ao vivo.

“Foi nesse momento que percebemos que poderíamos ajudar as pessoas a desenvolver habilidades sem precisar de um treinador sentado com elas por horas”, ele disse.

Isso abriu caminho para uma prática escalável integrada diretamente ao aprendizado autoguiado. Em vez de depender de workshops de 90 minutos ou de sessões individuais de simulação de papéis, os funcionários agora podiam praticar em cenários realistas em seus próprios horários.

“Eu não achava que já tínhamos chegado nesse nível com IA”, disse Bob. “Mas isso tornou tudo possível.”

Otimizando atualizações de conteúdo e entrega multilíngue

A HeyGen também transformou a forma como a Advantive lida com atualizações de conteúdo e localização.

Em vez de regravar vídeos inteiros para fazer pequenas alterações, Bob podia atualizar rapidamente os roteiros e regenerar o conteúdo. “Se precisarmos fazer uma atualização, é muito mais rápido do que regravar um vídeo de três ou cinco minutos”, disse ele.

A equipe também começou a experimentar a criação de vídeos generativos, transformando prompts ou conteúdos em estilo PowerPoint em vídeos refinados em poucos dias, em vez de semanas.

“Muitas vezes temos ideias, mas dar vida a elas visualmente costumava levar semanas”, disse Bob. “Agora estamos fazendo isso em poucos dias.”

Para o treinamento de clientes, a tradução se tornou significativamente mais fácil. A Advantive opera principalmente em inglês, mas clientes globais precisam de treinamento em outros idiomas. “Poder fazer upload de um vídeo e rapidamente tê-lo disponível em vários idiomas tem sido incrível”, disse Bob.

Construindo uma base para um aprendizado mais rápido e escalável

Desde que adotou o HeyGen, a Advantive tem observado ganhos claros e mensuráveis.

Bob estima uma redução de 50% no tempo necessário para criar conteúdos de aprendizagem autoguiados. Em um exemplo recente, um treinamento em PowerPoint com narração, que antes levaria vários dias, foi concluído em apenas duas a três horas. “Essa economia de tempo é a nossa principal métrica”, disse Bob.

Além da eficiência, o tempo recuperado permite que Bob se concentre em trabalhos de maior impacto, como facilitar sessões, engajar os colaboradores e apoiar líderes, em vez de passar horas produzindo conteúdo.

“Se eu estou economizando tempo, também estou economizando dinheiro”, disse ele. “E posso passar mais tempo na frente das pessoas, o que, em última análise, aumenta o engajamento e a retenção.”

O que o Bob mais valoriza no HeyGen é que a plataforma continua evoluindo. Novos recursos seguem ampliando o que é possível para as equipes de aprendizagem e desenvolvimento. “Ainda estamos apenas arranhando a superfície”, disse ele.

O conselho dele para quem está começando é simples: mergulhe de cabeça e experimente. “Quanto mais você mexe, mais aprende a usar”, disse Bob. “E dedique tempo para criar o seu avatar de estúdio. Quanto melhor você fizer isso, mais realista e envolvente a experiência se torna.”

Para Bob e a equipe de L&D da Advantive, HeyGen se tornou a base para um aprendizado mais rápido, envolvente e escalável.

“Se você quer economizar tempo, gerar conteúdo mais rápido e criar experiências de aprendizado com as quais as pessoas realmente se conectem e se lembrem,” disse Bob, “HeyGen vale absolutamente a pena ser testado.”