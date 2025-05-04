Transforme ideias, roteiros ou briefings em vídeos polidos do YouTube usando o criador de vídeos AI do HeyGen. Gere episódios completos, explicativos sem rosto e Shorts com visuais gerados por IA, narrações naturais, legendas automáticas e exportações prontas para o YouTube, sem necessidade de câmera, equipe ou suíte de edição.
Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo
Crie episódios regulares, explicativos e séries mais rapidamente. Use modelos de roteiro para manter o ritmo e o estilo em todos os episódios.
Converta planos de aula e transcrições em videoaulas com slides, legendas e recursos disponíveis para download pelos alunos.
Transforme episódios longos em dezenas de Curtas e clipes de teaser otimizados para descoberta no YouTube e crescimento do tempo de visualização.
Produza demonstrações de produtos limpas e repetíveis a partir de scripts e páginas de produtos com modelos visuais consistentes e destaques na tela.
Crie vídeos de liderança de pensamento, anúncios e treinamentos refinados que sigam as diretrizes da marca e possam ser localizados.
Crie introduções prontas para patrocínio, segmentos de anúncios e entregáveis com foco na marca com temporização precisa e valores de produção limpos.
Por que o HeyGen é o Melhor Criador de Vídeos para YouTube com IA
HeyGen integra seu avançado AI video generator, interpretação de roteiros e fluxos de trabalho voltados para o YouTube para ajudar criadores e marcas a publicarem de forma mais rápida e inteligente. Produza um volume maior, com qualidade consistente e conteúdo localizado sem os gargalos de produção usuais.
De roteiro a exportação em minutos, permitindo que você crie conteúdo para o YouTube rapidamente. O HeyGen automatiza o storyboard, os visuais, a voz e o tempo para que você possa se concentrar em criar conteúdo, não em editar.
Crie episódios longos, séries de tutoriais, Shorts, introduções e clipes reaproveitados com exportações prontas para metadados, sugestões de miniaturas e predefinições de proporção de aspecto ajustadas para descoberta e retenção.
Com o tradutor de vídeo, você pode traduzir roteiros, gerar voiceovers localizados e inserir legendas precisas para que cada vídeo seja natural em todos os mercados.
Inteligência de roteiro para vídeo
Cole um script ou faça upload de uma transcrição e o HeyGen, uma ferramenta de IA, analisa cenas, batidas e ênfases para criar um storyboard estruturado para a produção de vídeos. O criador de vídeos do YouTube com IA combina visuais e imagens de apoio ao roteiro, cria legendas temporizadas e gera locuções com som natural que preservam a intenção.
Geração de conteúdo longo e curto
Produza episódios de mais de 8 minutos ou Curtas de 15 a 60 segundos a partir do mesmo roteiro. A HeyGen oferece predefinições de plataforma e redimensionamento automático, assim você cria uma obra-prima e exporta todos os formatos necessários.
Visuais e composição de cena impulsionados por IA
Gere cenas cinematográficas, gráficos animados, demonstrações de produtos ou visuais abstratos a partir de comandos. O motor compõe movimentos de câmera, variedade de enquadramentos e transições automaticamente para um visual profissional.
Transformação de imagem em vídeo e reutilização de clipes
Importe clipes ou vídeos longos e recorte, apare e remixe automaticamente em Shorts ou vídeos de destaques. Utilize recursos de imagem para vídeo para animar imagens estáticas e de produtos, criando miniaturas e segmentos mais ricos.
Veja como negócios como o seu podem escalar a criação de conteúdo e impulsionar o crescimento com a plataforma de conversão de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.
Como usar o Criador de Vídeos do YouTube com IA
Dê vida às suas ideias de vídeo com o avançado criador de YouTube AI da HeyGen seguindo os passos simples a seguir.
Cole um script, faça upload de uma transcrição ou descreva um conceito. Você também pode fornecer filmagens existentes ou a URL de um produto.
Escolha entre o formato longo, curto ou ambos. Selecione um estilo visual, opção de avatar e modelo de voz. Aplique predefinições da marca se necessário.
HeyGen gera um storyboard e um vídeo rascunho. Edite legendas, troque imagens de arquivo, ajuste o ritmo ou atualize o tom de voz com controles simples.
Exporte arquivos otimizados para o YouTube, legendas SRT, miniaturas e metadados. Use o upload direto ou API para publicação programada e fluxos de trabalho em lote.
Um criador de vídeos para o YouTube baseado em IA converte roteiros, resumos ou filmagens existentes em vídeos completos do YouTube usando IA para visuais, voz, legendas e composição de cena. O HeyGen cria ativos de longa e curta duração prontos para serem carregados, permitindo que os criadores se concentrem na estratégia de conteúdo.
Sim. O HeyGen suporta geração em múltiplos formatos. Crie um vídeo longo principal e derive automaticamente Shorts, clipes e formatos de teaser com edições otimizadas e legendas para visualização em dispositivos móveis, melhorando sua capacidade de criar YouTube Shorts.
Sim. O HeyGen sugere títulos, descrições, tags e marcadores de capítulo alinhados com as melhores práticas do YouTube, ajudando criadores de conteúdo a serem descobertos e indexados de forma mais eficaz.
Com certeza. Importe filmagens existentes e o HeyGen irá editar automaticamente, adicionar legendas, gerar B-roll e remixar o conteúdo em vídeos finalizados e Shorts.
A HeyGen produz legendas automáticas de alta precisão e suporta tradução para muitos idiomas. Legendas e voiceovers traduzidos são editáveis para garantir precisão regional e nuances.
Sim. Faça o upload de uma amostra de voz para clonar sua voz ou crie um avatar personalizado para apresentar roteiros de forma consistente em episódios e séries, facilitando a criação de vídeos para o YouTube.
Exporte arquivos MP4 em formatos padrão e vertical, arquivos de legendas SRT, imagens de miniaturas e pacotes de metadados para criar vídeos de alta qualidade. Integrações de API suportam uploads em lote e publicação programada.
A maioria dos rascunhos é gerada em minutos. O tempo de renderização final depende do comprimento e da complexidade. O processamento em lote e os trabalhos de API escalam para lidar com a produção de alto volume para criadores de conteúdo.
You retain full ownership and rights to all videos and assets you generate with HeyGen. Ensure third-party content you include is properly licensed.
Yes. HeyGen uses enterprise-grade security, role-based access, and private workspace controls to protect content and production workflows.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforme suas ideias em vídeos profissionais com IA.