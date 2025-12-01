HeyGen logo

Gerador de Shorts do YouTube com IA: Crie Shorts Virais Instantaneamente

Crie YouTube Shorts que fazem as pessoas pararem para assistir em minutos com o gerador de shorts do YouTube da HeyGen com IA. Do roteiro ao vídeo vertical pronto para publicação, nossa IA cria ganchos, gera visuais, sincroniza áudio e adiciona legendas para que criadores e marcas possam escalar conteúdo de formato curto sem câmeras ou edições demoradas.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Reaproveitamento de conteúdo longo

Reaproveitamento de conteúdo longo

Extraia destaques de podcasts, transmissões ao vivo e webinars para criar diversos Curtas que direcionam os espectadores de volta aos episódios completos.

Crescimento do criador e postagens consistentes

Crescimento do criador e postagens consistentes

Nunca fique sem ideias. Gere Shorts frequentes usando uma abordagem impulsionada por IA, teste diferentes ganchos e aumente a frequência de uploads para crescer em número de inscritos e tempo de visualização.

Promoções de música e áudio

Promoções de música e áudio

Crie Shorts promocionais reativos ao áudio para faixas, lançamentos e teasers que combinem com o tempo e acentuem as quedas.

Micro-aulas educativas

Micro-aulas educativas

Divida as lições em Curtas rápidas e digeríveis, com legendas e objetivos de aprendizado claros para melhorar a retenção e o alcance.

Por trás das cenas e narrativa

Por trás das cenas e narrativa

Divida as lições em Curtas rápidos e digeríveis, com legendas e objetivos de aprendizado claros para melhorar a retenção e o alcance.

Campanhas de agência e marca

Campanhas de agência e marca

Produza muitos Shorts prontos para publicidade por campanha, localizados para cada mercado, e use um gerador de vídeo AI para testar criativos rapidamente a fim de encontrar variações vencedoras.

Por que Heygen é o Melhor Gerador de Shorts do YouTube com IA

A HeyGen combina geração de vídeo com IA de qualidade de produção com fluxos de trabalho focados em Shorts para que você possa conceituar, iterar e publicar mais rapidamente. Produza Shorts otimizados para capturar a atenção com cortes sincronizados com a batida, predefinições de plataforma e localização automática — tudo projetado para aumentar visualizações e o crescimento da audiência.

Publique mais, mais rápido

Gere roteiros, cenas e Shorts finalizados em minutos. O HeyGen automatiza o trabalho pesado para que você possa postar frequentemente e manter o impulso algorítmico.

Desenvolvido para desempenho da plataforma

Cada saída segue o design mobile-first, legibilidade priorizando legendas e ritmo ajustado para a descoberta e retenção no YouTube Shorts. Exporte arquivos prontos para a plataforma com sugestões de metadados.

Escale e localize com facilidade

Crie variantes de idioma, ganchos de teste A/B ou gere em lote dezenas de clipes a partir de um vídeo longo. HeyGen suporta fluxos de trabalho em massa e automação de API para criadores e equipes.

Gerador de script e ganchos para Shorts

Comece com um tópico ou cole um parágrafo e o HeyGen cria um roteiro curto pronto para viralizar com um gancho forte, chamada para ação e marcadores de cena. O roteiro direciona as imagens, legendas e o tempo para maximizar a retenção nos primeiros segundos.

roteiro para vídeo

Legendas automáticas e estilização de legendas

Os Shorts dependem da reprodução prioritária de texto, tornando-os ideais para o TikTok e outras plataformas. O HeyGen gera legendas precisas automaticamente, aplica tipografia legível e movimento, e oferece controle instantâneo sobre estilo, tamanho e posicionamento para telas de celular em seus projetos de vídeos curtos.

Legendas de vídeo do YouTube

Visuais generativos e seleção de imagens de arquivo

De gráficos animados a cenas geradas por IA, a HeyGen cria visuais que combinam com o seu roteiro. Substitua suas filmagens ou deixe o gerador escolher imagens de arquivo licenciadas que se adequem ao tom e ritmo.

Clonagem de voz

Predefinições da plataforma e otimização de exportação

Exporte vídeos verticais em MP4 otimizados para o YouTube Shorts, com proporções de aspecto corretas, taxa de bits, legendas e títulos e descrições sugeridos para melhorar a descoberta.

fotos de gráficos em movimento para vídeo

Utilizado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso capacitou nossos escritores a terem o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem

Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tivemos um filme que eu vinha fazendo toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador

Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa

Como funciona

Como usar o gerador de Shorts do YouTube AI

Prepare seus shorts do YouTube visualmente atraentes em minutos seguindo estes passos simples.

Passo 1

Forneça um comando ou faça upload de um vídeo

Digite um tópico, cole um roteiro ou faça upload de um vídeo longo. O HeyGen cria ganchos sugeridos e divisões de cena automaticamente.

Passo 2

Escolha um estilo de Shorts e áudio

Escolha o nível de energia, estilo de legenda e voz para seus curtas de IA. Adicione música ou deixe o HeyGen sugerir áudio compatível com seu roteiro e formato.

Passo 3

Visualize e ajuste rapidamente

Edite legendas, troque visuais ou altere o gancho com comandos de linguagem natural no seu gerador de vídeo. Regenere uma cena ou o Short inteiro em segundos.

Passo 4

Exportar e publicar

Baixe MP4s verticais otimizados para o YouTube Shorts, além de títulos sugeridos, descrições e tags para o seu conteúdo de vídeo curto. Utilize exportações em lote ou API para publicar em grande escala.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um gerador de curtas do YouTube com IA?

Um gerador de Shorts do YouTube com IA é uma ferramenta que transforma roteiros curtos, ideias ou vídeos mais longos em Shorts verticais finalizados usando IA para roteirização, edição, sincronização de áudio e legendagem. A HeyGen produz vídeos com foco em dispositivos móveis projetados para ter um bom desempenho no feed de Shorts do YouTube, permitindo que os criadores publiquem mais frequentemente sem a necessidade de edições complexas.

Como a HeyGen cria Shorts que têm bom desempenho?

A HeyGen foca nos primeiros três segundos, clareza das legendas e edição sincronizada com o ritmo. O sistema gera ganchos fortes, alinha os visuais com as pistas de áudio e aplica layouts com prioridade nas legendas para que os Shorts sejam otimizados tanto para reprodução automática quanto para visualização sem som.

Posso converter vídeos longos em vários Shorts?

Sim, vamos criar vídeos curtos. O HeyGen detecta automaticamente momentos destacáveis em gravações longas e cria vários Shorts com legendas e cortes otimizados. Esse fluxo de trabalho de reaproveitamento é ideal para podcasts, transmissões ao vivo e palestras.

As legendas e traduções são suportadas?

Com certeza. O HeyGen gera legendas precisas automaticamente e pode traduzir roteiros e legendas para vários idiomas usando a avançada tecnologia AI shorts. tradutor de vídeo recurso. Dublagens localizadas e a sincronização das legendas são preservadas para uma entrega natural.

Preciso fornecer música ou filmagem?

Não. O HeyGen pode gerar visuais e selecionar áudio licenciado automaticamente. Você também pode fazer upload de suas faixas e vídeos para um visual e som mais personalizados.

Quanto tempo leva para gerar um Short?

A maioria dos Shorts é gerada em minutos. Complexidade, duração e volume do lote afetam o tempo total de renderização. Trabalhos em lote podem ser enfileirados e processados via API para necessidades de alto volume.

Posso fazer um teste A/B com vários ganchos e variantes?

Sim. A HeyGen cria múltiplas variantes por briefing para que você possa testar ganchos, visuais e CTAs. Use os conjuntos de exportação para realizar experimentos e escalar os vencedores rapidamente.

Quais formatos de exportação estão disponíveis para Shorts?

Exporte vídeos verticais em MP4 otimizados para o YouTube Shorts, bem como variantes quadradas e paisagem quando necessário. O HeyGen também fornece arquivos SRT e recomendações de metadados para publicação.

Posso usar minha própria voz ou avatares nos Shorts?

Sim. Faça o upload de uma amostra de voz para clonar sua voz ou use avatares e criadores da biblioteca. Os avatares incluem sincronização labial precisa e presença constante na tela em vários Shorts.

Quem é o proprietário do conteúdo que eu crio?

Você mantém a propriedade integral de todos os ativos que gerar. A HeyGen não reivindica direitos sobre o seu conteúdo. Certifique-se de que qualquer material de terceiros incluído esteja devidamente licenciado.

O HeyGen é seguro para ativos de criadores e marcas?

A HeyGen segue as práticas de segurança padrão da indústria com armazenamento criptografado e controles de acesso. Os planos empresariais incluem governança do espaço de trabalho, permissões baseadas em funções e opções de armazenamento privado.

