Crie YouTube Shorts que fazem as pessoas pararem para assistir em minutos com o gerador de shorts do YouTube da HeyGen com IA. Do roteiro ao vídeo vertical pronto para publicação, nossa IA cria ganchos, gera visuais, sincroniza áudio e adiciona legendas para que criadores e marcas possam escalar conteúdo de formato curto sem câmeras ou edições demoradas.
Extraia destaques de podcasts, transmissões ao vivo e webinars para criar diversos Curtas que direcionam os espectadores de volta aos episódios completos.
Nunca fique sem ideias. Gere Shorts frequentes usando uma abordagem impulsionada por IA, teste diferentes ganchos e aumente a frequência de uploads para crescer em número de inscritos e tempo de visualização.
Crie Shorts promocionais reativos ao áudio para faixas, lançamentos e teasers que combinem com o tempo e acentuem as quedas.
Divida as lições em Curtas rápidas e digeríveis, com legendas e objetivos de aprendizado claros para melhorar a retenção e o alcance.
Produza muitos Shorts prontos para publicidade por campanha, localizados para cada mercado, e use um gerador de vídeo AI para testar criativos rapidamente a fim de encontrar variações vencedoras.
Por que Heygen é o Melhor Gerador de Shorts do YouTube com IA
A HeyGen combina geração de vídeo com IA de qualidade de produção com fluxos de trabalho focados em Shorts para que você possa conceituar, iterar e publicar mais rapidamente. Produza Shorts otimizados para capturar a atenção com cortes sincronizados com a batida, predefinições de plataforma e localização automática — tudo projetado para aumentar visualizações e o crescimento da audiência.
Gere roteiros, cenas e Shorts finalizados em minutos. O HeyGen automatiza o trabalho pesado para que você possa postar frequentemente e manter o impulso algorítmico.
Cada saída segue o design mobile-first, legibilidade priorizando legendas e ritmo ajustado para a descoberta e retenção no YouTube Shorts. Exporte arquivos prontos para a plataforma com sugestões de metadados.
Crie variantes de idioma, ganchos de teste A/B ou gere em lote dezenas de clipes a partir de um vídeo longo. HeyGen suporta fluxos de trabalho em massa e automação de API para criadores e equipes.
Gerador de script e ganchos para Shorts
Comece com um tópico ou cole um parágrafo e o HeyGen cria um roteiro curto pronto para viralizar com um gancho forte, chamada para ação e marcadores de cena. O roteiro direciona as imagens, legendas e o tempo para maximizar a retenção nos primeiros segundos.
Legendas automáticas e estilização de legendas
Os Shorts dependem da reprodução prioritária de texto, tornando-os ideais para o TikTok e outras plataformas. O HeyGen gera legendas precisas automaticamente, aplica tipografia legível e movimento, e oferece controle instantâneo sobre estilo, tamanho e posicionamento para telas de celular em seus projetos de vídeos curtos.
Visuais generativos e seleção de imagens de arquivo
De gráficos animados a cenas geradas por IA, a HeyGen cria visuais que combinam com o seu roteiro. Substitua suas filmagens ou deixe o gerador escolher imagens de arquivo licenciadas que se adequem ao tom e ritmo.
Predefinições da plataforma e otimização de exportação
Exporte vídeos verticais em MP4 otimizados para o YouTube Shorts, com proporções de aspecto corretas, taxa de bits, legendas e títulos e descrições sugeridos para melhorar a descoberta.
Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.
Como usar o gerador de Shorts do YouTube AI
Prepare seus shorts do YouTube visualmente atraentes em minutos seguindo estes passos simples.
Digite um tópico, cole um roteiro ou faça upload de um vídeo longo. O HeyGen cria ganchos sugeridos e divisões de cena automaticamente.
Escolha o nível de energia, estilo de legenda e voz para seus curtas de IA. Adicione música ou deixe o HeyGen sugerir áudio compatível com seu roteiro e formato.
Edite legendas, troque visuais ou altere o gancho com comandos de linguagem natural no seu gerador de vídeo. Regenere uma cena ou o Short inteiro em segundos.
Baixe MP4s verticais otimizados para o YouTube Shorts, além de títulos sugeridos, descrições e tags para o seu conteúdo de vídeo curto. Utilize exportações em lote ou API para publicar em grande escala.
Um gerador de Shorts do YouTube com IA é uma ferramenta que transforma roteiros curtos, ideias ou vídeos mais longos em Shorts verticais finalizados usando IA para roteirização, edição, sincronização de áudio e legendagem. A HeyGen produz vídeos com foco em dispositivos móveis projetados para ter um bom desempenho no feed de Shorts do YouTube, permitindo que os criadores publiquem mais frequentemente sem a necessidade de edições complexas.
A HeyGen foca nos primeiros três segundos, clareza das legendas e edição sincronizada com o ritmo. O sistema gera ganchos fortes, alinha os visuais com as pistas de áudio e aplica layouts com prioridade nas legendas para que os Shorts sejam otimizados tanto para reprodução automática quanto para visualização sem som.
Sim, vamos criar vídeos curtos. O HeyGen detecta automaticamente momentos destacáveis em gravações longas e cria vários Shorts com legendas e cortes otimizados. Esse fluxo de trabalho de reaproveitamento é ideal para podcasts, transmissões ao vivo e palestras.
Com certeza. O HeyGen gera legendas precisas automaticamente e pode traduzir roteiros e legendas para vários idiomas usando a avançada tecnologia AI shorts. tradutor de vídeo recurso. Dublagens localizadas e a sincronização das legendas são preservadas para uma entrega natural.
Não. O HeyGen pode gerar visuais e selecionar áudio licenciado automaticamente. Você também pode fazer upload de suas faixas e vídeos para um visual e som mais personalizados.
A maioria dos Shorts é gerada em minutos. Complexidade, duração e volume do lote afetam o tempo total de renderização. Trabalhos em lote podem ser enfileirados e processados via API para necessidades de alto volume.
Sim. A HeyGen cria múltiplas variantes por briefing para que você possa testar ganchos, visuais e CTAs. Use os conjuntos de exportação para realizar experimentos e escalar os vencedores rapidamente.
Exporte vídeos verticais em MP4 otimizados para o YouTube Shorts, bem como variantes quadradas e paisagem quando necessário. O HeyGen também fornece arquivos SRT e recomendações de metadados para publicação.
Sim. Faça o upload de uma amostra de voz para clonar sua voz ou use avatares e criadores da biblioteca. Os avatares incluem sincronização labial precisa e presença constante na tela em vários Shorts.
Você mantém a propriedade integral de todos os ativos que gerar. A HeyGen não reivindica direitos sobre o seu conteúdo. Certifique-se de que qualquer material de terceiros incluído esteja devidamente licenciado.
A HeyGen segue as práticas de segurança padrão da indústria com armazenamento criptografado e controles de acesso. Os planos empresariais incluem governança do espaço de trabalho, permissões baseadas em funções e opções de armazenamento privado.
