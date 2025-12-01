Um gerador de Shorts do YouTube com IA é uma ferramenta que transforma roteiros curtos, ideias ou vídeos mais longos em Shorts verticais finalizados usando IA para roteirização, edição, sincronização de áudio e legendagem. A HeyGen produz vídeos com foco em dispositivos móveis projetados para ter um bom desempenho no feed de Shorts do YouTube, permitindo que os criadores publiquem mais frequentemente sem a necessidade de edições complexas.