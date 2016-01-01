O Apresentador de IA da HeyGen ajuda você a criar vídeos refinados sem câmeras, estúdios ou talentos na tela. Em vez de se gravar, você escreve um roteiro, escolhe um apresentador e deixa a HeyGen gerar um vídeo que entrega sua mensagem de forma clara e consistente.
O Apresentador de IA permite que você crie vídeos profissionais com apresentador sem a necessidade de filmar. Basta escrever um roteiro, escolher um apresentador virtual e gerar vídeos refinados com entrega consistente em minutos. É ideal para treinamentos, explicações de produtos, atualizações internas e marketing, sem câmeras, repetições ou fluxos de trabalho de edição.
Como Criar Vídeos com Apresentadores de IA?
Transforme qualquer ideia, documento ou material de treinamento em um vídeo envolvente com um apresentador de IA realista.
HeyGen torna a criação de vídeos profissionais simples, rápida e escalável.
Faça login no HeyGen, abra um rascunho existente, escolha um modelo pronto ou comece um projeto do zero.
Escolha entre mais de 1100 avatares como o Business Casual Lily ou crie seu próprio apresentador personalizado usando uma única imagem ou vídeo.
Escreva ou cole seu texto e use o assistente de roteiro AI da HeyGen para aprimorar sua mensagem. Você também pode fazer upload do seu próprio áudio ou selecionar uma das mais de 600 vozes de texto para fala.
Renderize seu vídeo com apresentador em minutos, revise o resultado e baixe ou compartilhe instantaneamente.
Recursos Poderosos Que Fazem Nosso Apresentador de IA Se Destacar
Apresentadores de IA personalizáveis
Escolha entre mais de 1100 apresentadores de IA ou crie um que reflita sua marca, líder da empresa ou você mesmo. Adicione logotipos, fundos, gestos ou trajes para tornar cada apresentação fiel à marca e autêntica.
Apresentadores de IA que falam mais de 175 idiomas e dialetos
Localize seu conteúdo sem esforço. Seus apresentadores de IA podem falar mais de 100 idiomas e dialetos com pronúncia perfeita e sincronização labial natural.
Mantenha a voz original ou clone a sua própria para vídeos multilíngues que soem reais e consistentes.
Ferramentas de IA que aumentam a eficiência
Um Apresentador de IA é um apresentador virtual na tela que entrega seu roteiro em forma de vídeo. Com o HeyGen, você pode criar conteúdo profissional liderado por apresentador sem câmeras ou filmagens, tornando a criação de vídeos mais rápida, mais consistente e mais fácil de escalar.
Faça login no HeyGen, escolha seu apresentador/avatar de IA, adicione seu roteiro ou voz, personalize a marca e gere um vídeo de qualidade profissional em apenas alguns minutos.
Sim. Muitas equipes utilizam os Apresentadores de IA HeyGen para integração, conformidade e treinamento interno. Vídeos conduzidos por apresentadores ajudam a fornecer explicações consistentes e são fáceis de atualizar conforme os processos ou políticas mudam
Sim. Você pode fazer o upload da sua gravação de voz ou cloná-la usando a tecnologia de clonagem de voz da HeyGen, permitindo que seu apresentador de IA fale naturalmente com o seu tom e sotaque.
Eles são. Equipes usam os Apresentadores IA HeyGen para demonstrações de produtos, anúncios e conteúdo de vendas educativo. Quando combinado com a Plataforma de Vídeo Personalizado, você pode personalizar mensagens para diferentes públicos.
Sim. A HeyGen oferece diferentes apresentadores e estilos para combinar com sua marca. Para mais controle sobre o tom de voz e a entrega, algumas equipes usam o Gerador de Voz AI junto com vídeos de apresentadores.
A maioria dos vídeos pode ser criada em minutos. Uma vez que seu roteiro esteja pronto, o HeyGen gera o vídeo do apresentador rapidamente, e atualizações exigem apenas a edição do texto.
Não. Você pode criar vídeos de apresentadores com qualidade profissional inteiramente online. Não são necessárias câmeras, microfones, estúdios ou ferramentas de edição; apenas o seu roteiro e imaginação.
