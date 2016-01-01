HeyGen logo

Vídeos de Apresentação de IA em mais de 175 Idiomas e Dialeto

O Apresentador de IA da HeyGen ajuda você a criar vídeos refinados sem câmeras, estúdios ou talentos na tela. Em vez de se gravar, você escreve um roteiro, escolhe um apresentador e deixa a HeyGen gerar um vídeo que entrega sua mensagem de forma clara e consistente.

  • Mais de 1000 apresentadores de IA realistas
  • Fale em mais de 175 idiomas e dialetos
  • Gere vídeos profissionais em minutos
-Vídeos gerados
-Avatares gerados
-Vídeos traduzidos
Hubspot
Dia de trabalho
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Chefe
Komatsu
Coursera
Spring Health
Hubspot
Dia de trabalho
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Chefe
Komatsu
Coursera
Spring Health
Hubspot
Dia de trabalho
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Chefe
Komatsu
Coursera
Spring Health
Confiável por mais de 1.000.000 de desenvolvedores e empresas líderes.

Experimente o nosso Apresentador de IA

O Apresentador de IA permite que você crie vídeos profissionais com apresentador sem a necessidade de filmar. Basta escrever um roteiro, escolher um apresentador virtual e gerar vídeos refinados com entrega consistente em minutos. É ideal para treinamentos, explicações de produtos, atualizações internas e marketing, sem câmeras, repetições ou fluxos de trabalho de edição.

Converter Documentos em Vídeo

Enviar Apresentação Personalizada

Solte os arquivos aqui

.ppt, .pptx, .pdf, até 50MB.
Entre ou registre-se para acessar a experiência completa
Avaliações

Como Criar Vídeos com Apresentadores de IA?

Transforme qualquer ideia, documento ou material de treinamento em um vídeo envolvente com um apresentador de IA realista.

HeyGen torna a criação de vídeos profissionais simples, rápida e escalável.

Passo 1

Abra um novo rascunho de vídeo

Faça login no HeyGen, abra um rascunho existente, escolha um modelo pronto ou comece um projeto do zero.

Passo 2

Escolha o seu apresentador de IA

Escolha entre mais de 1100 avatares como o Business Casual Lily ou crie seu próprio apresentador personalizado usando uma única imagem ou vídeo.

Passo 3

Adicione seu script ou voz

Escreva ou cole seu texto e use o assistente de roteiro AI da HeyGen para aprimorar sua mensagem. Você também pode fazer upload do seu próprio áudio ou selecionar uma das mais de 600 vozes de texto para fala.

Passo 4

Gere e baixe o seu vídeo

Renderize seu vídeo com apresentador em minutos, revise o resultado e baixe ou compartilhe instantaneamente.

Painel de criação de vídeos HeyGen AI com entrada de URL para geração de roteiro e diversas ferramentas de vídeo.

Recursos Poderosos Que Fazem Nosso Apresentador de IA Se Destacar


Criador de Vídeo com IA

Apresentadores de IA personalizáveis

Escolha entre mais de 1100 apresentadores de IA ou crie um que reflita sua marca, líder da empresa ou você mesmo. Adicione logotipos, fundos, gestos ou trajes para tornar cada apresentação fiel à marca e autêntica.

uma foto e um vídeo de uma mulher com cabelos cacheados
Criador de Vídeo com IA

Apresentadores de IA que falam mais de 175 idiomas e dialetos

Localize seu conteúdo sem esforço. Seus apresentadores de IA podem falar mais de 100 idiomas e dialetos com pronúncia perfeita e sincronização labial natural.

Mantenha a voz original ou clone a sua própria para vídeos multilíngues que soem reais e consistentes.

uma foto e um vídeo de uma mulher com cabelos cacheados
Criador de Vídeo com IA

Ferramentas de IA que aumentam a eficiência

  • Modelos profissionais:Crie rascunhos em minutos
  • Documento para Vídeo: Transforme PDFs ou PPTs em vídeos de treinamento narrados
  • Assistente de Script de IA: Diálogo em oficina com auxílio do GPT
  • Vozes de Texto para Fala: Escolha entre mais de 600 opções de vozes
  • Marca Personalizada: Adicione seu logotipo e elementos da marca
  • Não é necessário equipamento: Diga adeus às câmeras e à gravação manual
uma foto e um vídeo de uma mulher com cabelos cacheados

Perguntas Frequentes sobre Apresentadores de IA

O que é um Apresentador de IA?

Um Apresentador de IA é um apresentador virtual na tela que entrega seu roteiro em forma de vídeo. Com o HeyGen, você pode criar conteúdo profissional liderado por apresentador sem câmeras ou filmagens, tornando a criação de vídeos mais rápida, mais consistente e mais fácil de escalar.

Como eu crio um vídeo apresentado por uma IA?

Faça login no HeyGen, escolha seu apresentador/avatar de IA, adicione seu roteiro ou voz, personalize a marca e gere um vídeo de qualidade profissional em apenas alguns minutos.

Apresentadores de IA podem ser usados para treinamento e integração?

Sim. Muitas equipes utilizam os Apresentadores de IA HeyGen para integração, conformidade e treinamento interno. Vídeos conduzidos por apresentadores ajudam a fornecer explicações consistentes e são fáceis de atualizar conforme os processos ou políticas mudam

Posso usar minha própria voz no meu vídeo de apresentador de IA?

Sim. Você pode fazer o upload da sua gravação de voz ou cloná-la usando a tecnologia de clonagem de voz da HeyGen, permitindo que seu apresentador de IA fale naturalmente com o seu tom e sotaque.

Os apresentadores de IA são adequados para marketing e vendas?

Eles são. Equipes usam os Apresentadores IA HeyGen para demonstrações de produtos, anúncios e conteúdo de vendas educativo. Quando combinado com a Plataforma de Vídeo Personalizado, você pode personalizar mensagens para diferentes públicos.

Posso personalizar a voz e a aparência do apresentador?

Sim. A HeyGen oferece diferentes apresentadores e estilos para combinar com sua marca. Para mais controle sobre o tom de voz e a entrega, algumas equipes usam o Gerador de Voz AI junto com vídeos de apresentadores.

Quanto tempo leva para criar um vídeo com um Apresentador de IA?

A maioria dos vídeos pode ser criada em minutos. Uma vez que seu roteiro esteja pronto, o HeyGen gera o vídeo do apresentador rapidamente, e atualizações exigem apenas a edição do texto.

Preciso de equipamento de filmagem?

Não. Você pode criar vídeos de apresentadores com qualidade profissional inteiramente online. Não são necessárias câmeras, microfones, estúdios ou ferramentas de edição; apenas o seu roteiro e imaginação.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Comece a criar com HeyGen

Transforme suas ideias em vídeos profissionais com a IA.

CTA background