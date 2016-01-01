Gerador de Garota IA para Vídeos Realistas de Garotas

Você pode usar imagens claras e de alta qualidade nos formatos JPG, PNG, HEIC, WebP ou SVG simples com menos de 200MB. Certifique-se de que a imagem tenha pelo menos 300 pixels de largura, esteja bem iluminada e não esteja desfocada. Evite conteúdo protegido por direitos autorais ou inseguro. Quanto melhor a imagem, mais suave será a animação.