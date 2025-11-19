Guie a aparência e sensação do seu GIF ajustando o tom, o clima ou a direção visual na sua instrução. Crie animações divertidas, minimalistas, cinematográficas ou ousadas com seu criador de GIF sem mudar de ferramentas ou fluxos de trabalho. Iterar no estilo é tão simples quanto refinar uma frase ou ajustar sua instrução para o GIF.