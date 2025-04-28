Passo 1 Adicione seu script, artigo ou ideia Cole um script existente, insira um artigo ou escreva um breve texto sobre o vídeo que você deseja criar com IA. HeyGen organiza isso em uma narrativa clara com cenas, momentos e um CTA definido, perfeito para criadores de conteúdo.

Passo 2 Escolha o estilo de animação, avatar e formato Escolha um avatar falante ou um apresentador simples, selecione um estilo de animação e escolha sua proporção para web, redes sociais ou apresentações usando um gerador de vídeo AI. Alinhe fontes, cores e logo com seu kit de marca em um único clique.

Passo 3 Gerar automaticamente cenas, movimento e voz Clique em gerar e deixe o HeyGen construir a animação completa com cenas, transições, voz em off e legendas. O sistema mapeia os visuais para o roteiro de forma que cada linha tenha um momento claro na tela.