Gerador de Animação por IA: Crie Animações Instantâneas

Transforme textos simples, scripts ou roteiros em vídeos animados usando IA sem a necessidade de storyboards ou keyframes. O gerador de animação IA da HeyGen cria cenas, movimentos e narração para você, para que você possa se concentrar na mensagem, não no trabalho manual.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo

Explicativos de produto

Transforme recursos complexos em explicações animadas simples que mostram o valor em menos de dois minutos.

Vídeos promocionais e de lançamento de alto impacto

Anuncie novos recursos, campanhas ou ofertas com promoções animadas que parecem ter saído de um estúdio completo. Use tipografia dinâmica, mockups animados de UI e CTAs ousados para impulsionar cliques e inscrições.

Laços e curtas de mídia social

Transforme tweets, trechos de blogs e anúncios em clipes animados verticais para Reels, TikTok e Shorts. Adicione legendas automáticas, adesivos e elementos animados para manter a atenção mesmo com o som desligado no seu vídeo de IA.

Animações de treinamento e integração

Substitua PDFs longos e apresentações de slides por módulos animados que as pessoas realmente vão terminar. Use avatares para conduzir o treinamento, diagramas para explicar processos e destaques para salientar o que mais importa.

Conteúdo educacional e lições de curso

Transforme planos de aula, artigos e anotações em animações educacionais em pequenos pedaços. Combine diagramas, linhas do tempo e cenas com personagens simples no seu vídeo de animação para explicar conceitos de forma clara.

Conteúdo de narrativa e estilo UGC

Conte histórias de marcas, jornadas de clientes ou narrativas de fundadores com cenas animadas que parecem humanas. Misture avatares de IA com fundos animados para criar clipes de histórias compartilháveis em minutos.

Por que o HeyGen é o Melhor Gerador de Animação por IA

HeyGen é desenvolvida para criadores, profissionais de marketing e equipes que precisam de animação de alta qualidade em escala sem a complexidade tradicional da geração de vídeos. Cada funcionalidade é projetada para ser rápida, colaborativa e alinhada à marca para a geração de vídeos.

Qualidade de estúdio sem o estúdio

Crie animações com aparência de terem sido feitas por uma equipe profissional, mesmo que você esteja trabalhando sozinho. Avatares, gráficos em movimento e layouts são todos ajustados para terem um aspecto moderno e preparados para a plataforma.

Marca consistente em todas as animações

Defina logotipos, cores, fontes e tarjas inferiores para que cada vídeo tenha a aparência e a sensação da sua empresa. Kits de marca e modelos mantêm toda a sua equipe alinhada mesmo que não sejam especialistas em vídeos.

Desenvolvido para velocidade, testes e iteração

Gere várias variações de ganchos, CTAs e formatos em minutos. Use o que funciona, ajuste o que não funciona e continue lançando novas animações sem desacelerar.

Texto para vídeo animado em um clique

Digite o que você deseja explicar, vender ou anunciar e deixe o HeyGen construir a primeira versão para você. A IA transforma sua ideia em um roteiro estruturado, cenas e layouts animados que correspondem ao seu objetivo. Você obtém um rascunho completo de vídeo animado em minutos, pronto para ser refinado em vez de começar do zero.

Uma mulher sorridente segurando um tablet e uma caneta, com uma caixa "Script" descrevendo o software de integração "Onboardly".

Anime avatares, ícones e cenas automaticamente

Escolha um avatar falante realista ou um personagem simples e veja-o animar com sincronização labial perfeita e gestos. Adicione ícones, formas e gráficos em movimento para que cada ponto tenha um visual claro. O motor gerencia o tempo e as transições automaticamente para que sua animação seja suave e profissional sem quadros-chave manuais.

Vídeo interativo de uma mulher segurando um produto de beleza, com um cursor apontando para um botão "Peça agora".

Dublagem automática, legendas e design de som

Gere uma narração natural em segundos em vários idiomas e tons que combinam com sua marca. HeyGen adiciona legendas e design de som básico para você, assim cada vídeo está pronto para ser distribuído em plataformas. Você pode ajustar a velocidade, ênfase e ritmo com controles simples para manter os espectadores assistindo até o final.

Clonagem de voz

Edite cenas com instruções textuais simples

Atualize sua animação simplesmente dizendo ao HeyGen o que mudar. Peça para encurtar uma seção, trocar um visual, alterar o chamado à ação ou ajustar o fundo e veja a atualização em segundos. Para um controle mais preciso, entre no editor de linha do tempo para ajustar tomadas específicas enquanto a geração de vídeo por IA mantém tudo sincronizado.

fotos de gráficos em movimento para vídeo

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como negócios como o seu podem escalar a criação de conteúdo e impulsionar o crescimento com a plataforma de conversão de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso capacitou nossos escritores a terem o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tivemos um filme que eu vinha fazendo toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
Roger Hirst, Cofundador
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Como funciona

Como usar o Gerador de Animação por IA

Você não precisa de experiência com animação ou habilidades de edição para obter ótimos resultados. O HeyGen te guia desde a ideia até a exportação através de um fluxo simples e orientado.

Passo 1

Adicione seu script, artigo ou ideia

Cole um script existente, insira um artigo ou escreva um breve texto sobre o vídeo que você deseja criar com IA. HeyGen organiza isso em uma narrativa clara com cenas, momentos e um CTA definido, perfeito para criadores de conteúdo.

Passo 2

Escolha o estilo de animação, avatar e formato

Escolha um avatar falante ou um apresentador simples, selecione um estilo de animação e escolha sua proporção para web, redes sociais ou apresentações usando um gerador de vídeo AI. Alinhe fontes, cores e logo com seu kit de marca em um único clique.

Passo 3

Gerar automaticamente cenas, movimento e voz

Clique em gerar e deixe o HeyGen construir a animação completa com cenas, transições, voz em off e legendas. O sistema mapeia os visuais para o roteiro de forma que cada linha tenha um momento claro na tela.

Passo 4

Refinar, localizar e publicar em todos os lugares

Use controles simples para ajustar o tempo, trocar visuais ou modificar o tom da voz. Clone instantaneamente o vídeo para novos idiomas para alcançar públicos globais com a mesma animação central.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um gerador de animação por IA?

Um gerador de animação por IA é uma ferramenta que transforma textos, roteiros ou ideias em vídeos animados automaticamente. Em vez de desenhar cada quadro ou criar os personagens manualmente, a IA cria cenas, movimentos e dublagem para você.

Preciso de habilidades de animação ou edição para usar o HeyGen?

Não, você pode criar seu primeiro vídeo animado sem nenhum conhecimento prévio de edição. A interface é construída em torno de prompts simples, modelos e passos guiados que mais parecem preencher um formulário do que aprender a usar um complexo gerador de vídeos com IA.

Que tipos de animações posso criar com HeyGen?

Você pode criar vídeos explicativos de produtos, promoções de marketing, módulos de integração e treinamento, curtas para redes sociais e clipes de histórias narrativas. Use avatares para conteúdos no estilo 'talking head' ou aposte em gráficos de movimento limpos para explicativos simples.

Posso usar meus próprios ativos de marca e filmagens?

Sim, você pode fazer upload de logotipos, fontes, cores da marca, capturas de tela e fotos de produtos diretamente no HeyGen. Esses ativos podem ser reutilizados em projetos diferentes para que cada vídeo de animação permaneça consistente com sua identidade visual.

O HeyGen suporta múltiplos idiomas e sotaques?

O HeyGen suporta muitos idiomas, sotaques e estilos de voz para que você possa localizar a mesma animação para diferentes mercados usando o tradutor de vídeo. Você pode mudar o idioma da narração enquanto mantém os visuais e o tempo alinhados.

Posso editar cenas individuais depois que a animação for gerada?

Sim, cada cena é totalmente editável após a geração. Você pode alterar os visuais, reescrever as falas, ajustar o tempo ou trocar o avatar sem precisar refazer o vídeo inteiro.

As animações são adequadas para uso comercial?

Os vídeos criados no HeyGen são projetados para uso em marketing, vendas, suporte e comunicações internas. Você pode usá-los em seu site, em campanhas e em materiais voltados para o cliente de acordo com os termos do seu plano.

Quanto tempo leva para criar um vídeo animado?

A maioria dos usuários passa de uma ideia para uma animação pronta para compartilhar em minutos, em vez de dias ou semanas. Promoções simples e clipes sociais geralmente são feitos de uma só vez, enquanto explicações mais complexas podem envolver algumas rápidas iterações.

As equipes podem colaborar dentro do HeyGen?

Sim, vários membros da equipe podem trabalhar no mesmo espaço de trabalho, compartilhar modelos e reutilizar ativos. Os revisores podem deixar comentários e solicitar alterações, assim você não precisa ficar trocando arquivos de um lado para o outro.

Como o HeyGen se diferencia das ferramentas tradicionais de animação?

Ferramentas tradicionais exigem que você projete, anime e edite cada detalhe manualmente. HeyGen usa IA para gerar a estrutura, os visuais e a narração para você, assim você pode ir direto para o refinamento e distribuição.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

