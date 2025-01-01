Bem-vindo à HeyGen Academy. Este módulo, Convidando e Gerenciando Membros da Equipe, é totalmente focado em trazer sua equipe para o seu workspace para que vocês possam colaborar e começar a criar imediatamente. Quando estiver pronto para adicionar membros, primeiro certifique-se de que você está dentro do workspace compartilhado, e não na sua conta pessoal. No painel Gerenciar Workspace, você verá todas as pessoas que foram convidadas, seus papéis atuais e se aceitaram ou ainda estão pendentes. A HeyGen também sugere colegas que já se cadastraram usando o domínio de e-mail da sua empresa, facilitando adicioná-los com um único clique. Você pode convidar membros diretamente por e-mail ou copiar um link compartilhável para enviar de forma mais ampla. Assim que um convite é enviado, o usuário aparece na sua lista de membros com o status Convite Enviado. Se o seu workspace estiver configurado para solicitações de acesso, novas solicitações também aparecerão nesse mesmo painel. Depois de aprovadas, essas pessoas passam para o status Ativo, ingressando oficialmente no seu workspace e ocupando um assento no seu plano. Cada membro na HeyGen recebe um papel, que determina seu nível de acesso: - Super Admins têm controle total sobre cobrança, segurança, permissões e configurações do workspace. - Developers podem criar conteúdo e também acessar a API da HeyGen para integrações como CRMs ou plataformas de e-mail. - Creators se concentram em produzir vídeos, avatares e vozes, mas não gerenciam permissões ou cobrança. - Viewers são aprovadores e revisores que podem acessar o conteúdo sem fazer edições. Essa estrutura baseada em papéis ajuda você a equilibrar criatividade e supervisão, garantindo que os membros da equipe tenham as ferramentas de que precisam — sem conceder acessos desnecessários. Se você ativou o acesso por solicitação, pode revisar e agir sobre os pedidos de entrada em dois lugares: o painel de notificações e a aba Members & Workspaces. Aprovar uma solicitação torna o usuário imediatamente ativo e visível na sua lista de membros; recusá-la mantém seu workspace seguro. Além dos papéis de membro, a HeyGen oferece controle detalhado sobre como o conteúdo é compartilhado dentro do workspace. No nível de projeto, pasta ou vídeo, você pode ajustar permissões para restringir acesso, permitir edições ou compartilhar links somente para visualização. Mesmo em projetos compartilhados, alguém com papel de Viewer permanece apenas com permissão de visualização, preservando suas políticas de acesso. Quando um vídeo é publicado, é gerada uma Share Page, onde os creators podem adicionar legendas, configurar permissões, aplicar proteção por senha ou tornar o vídeo público sem exigir login. Essas opções dão às equipes flexibilidade para gerenciar como e onde o conteúdo é distribuído. Ao final deste módulo, você vai entender como convidar membros da equipe, atribuir papéis e controlar o acesso ao conteúdo. Com esses passos, seu workspace estará pronto para uma colaboração segura e escalável em toda a sua organização.
When you’re ready to add teammates, first make sure you’re inside your shared workspace rather than your personal account. From the Manage Workspace panel, you’ll see everyone who’s been invited, their current roles, and whether they’ve accepted or are still pending. HeyGen also makes suggestions for colleagues who have already signed up with your company email domain, making it easy to bring them in with a single click. You can invite teammates directly by email, or copy a shareable link to send out more broadly.
As soon as an invitation is sent, the user appears in your member list with the status Invite Sent. If your workspace is configured for request-to-join, new requests will also show up in the same panel. Once approved, the teammate moves into Active status, officially joining your workspace and occupying a seat on your plan.
Every member in HeyGen is assigned a role, which determines their level of access:
Super Admins have full control over billing, security, permissions, and workspace settings.
Developers can create content and also access HeyGen’s API for integrations like CRMs or email platforms.
Creators focus on producing videos, avatars, and voices but don’t manage permissions or billing.
Viewers are approvers and reviewers who can access content without making edits.
This role-based structure helps you balance creativity with oversight, ensuring teammates have the tools they need—without giving unnecessary access.
If you’ve enabled request-based access, you can review and act on join requests in two places: the notifications panel and the Members & Workspaces tab. Approving a request immediately makes the user active and visible in your members list; denying it keeps your workspace secure.
Beyond member roles, HeyGen gives you granular control over how content is shared within the workspace. At the project, folder, or video level, you can adjust permissions to restrict access, allow edits, or share view-only links. Even within shared projects, a Viewer role always remains view-only, preserving your access policies.
When a video is published, it generates a Share Page, where creators can add captions, configure permissions, apply password protection, or make the video publicly viewable without requiring sign-in. These options give teams the flexibility to manage how and where content is distributed.
By the end of this module, you’ll understand how to invite teammates, assign roles, and control access to content. With these steps in place, your workspace will be ready for secure, scalable collaboration across your organization.