Szablony wideo AI

Twórz filmy za pomocą szablonów wideo AI

Twórz imponujące filmy w kilka minut, korzystając z biblioteki HeyGen zawierającej ponad 700 szablonów wideo opartych na AI. Każdy szablon to szybki sposób na przygotowanie wysokiej jakości, przyciągających uwagę treści, bez potrzeby posiadania doświadczenia w montażu. Ponad 85 000 twórców i zespołów już ufa HeyGen, aby uprościć i przyspieszyć proces tworzenia wideo.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Uzyskaj idealną synchronizację dźwięku z obrazem wideo

Chcesz, aby Twoje filmy wyglądały naturalnie, z idealnie zgranym głosem i ruchem ust, bez spędzania godzin w edytorze? HeyGen’s AI powered lip sync automatycznie dopasowuje mowę do ruchu ust, niezależnie od tego, czy korzystasz z awatarów AI, czy z prawdziwego nagrania.

Możesz zacząć od dowolnego szablonu wideo AI, dodać swój skrypt lub nagranie audio, wybrać głos, a HeyGen zajmie się za Ciebie dopasowaniem czasu. Działa w wielu językach, dzięki czemu stworzysz zlokalizowane wersje tego samego filmu bez ponownego nagrywania. To pomaga twórcom, trenerom i zespołom marketingowym tworzyć dopracowane filmy, które są autentyczne i przyjemne w odbiorze.

Najlepsze praktyki synchronizacji ruchu ust z AI

Uzyskanie płynnej i naturalnej synchronizacji ruchu ust zaczyna się od kilku prostych kroków. Te wskazówki pomogą Ci osiągnąć najlepsze rezultaty podczas tworzenia filmów z awatarami AI lub przy dopasowywaniu dźwięku do prawdziwego nagrania.

• Wybierz wysokiej jakości głos: wybierz wyraźny, naturalnie brzmiący głos AI, który pasuje do Twojego przekazu. Platforma oferuje ponad 300 głosów w 175 językach.
• Używaj czystego dźwięku: jeśli przesyłasz własne nagranie, wybierz materiał bez szumów. Czysty dźwięk pomaga AI dokładniej odwzorować ruch ust.
• Dopasuj ton i ekspresję: wybierz awatara z mimiką pasującą do Twojego scenariusza. Dzięki temu filmy są bardziej wiarygodne i lepiej angażują widzów.
• Tłumacz i synchronizuj w jednym kroku: korzystaj z wbudowanego tłumaczenia AI, gdy potrzebujesz wielojęzycznej synchronizacji ruchu ust. System automatycznie dopasowuje timing i ułożenie ust do każdego języka.

Zaangażuj swoją publiczność dzięki realistycznej synchronizacji ust AI

Realistyczna synchronizacja ruchu ust sprawia, że Twoje filmy są łatwiejsze w odbiorze i pomagają, by przekaz brzmiał bardziej autentycznie. Zamiast ręcznie dopasowywać klatki, AI w kilka sekund dopasowuje każde słowo do precyzyjnych ruchów ust. Działa to zarówno dla niestandardowych awatarów, jak i prawdziwego nagrania, dając Ci szybki sposób na tworzenie wyraźnych, dopracowanych materiałów.

Jeśli tworzysz filmy szkoleniowe, materiały marketingowe, wideo‑explainery lub treści w wielu językach, AI zajmie się za Ciebie całym timingiem i mimiką. Dzięki integracjom takim jak Zapier możesz zautomatyzować ten proces w wielu projektach i utrzymać płynność swojego workflow.

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu scenariusza, wypróbuj HeyGen AI Video Script Generator, aby w kilka sekund stworzyć gotowe do użycia skrypty.

Jak to działa?

Utwórz idealnie zsynchronizowane filmy w 4 prostych krokach

Ożyw swoje filmy dzięki precyzyjnej, wielojęzycznej synchronizacji ruchu ust. Postępuj według tych kroków, aby zamienić dowolny skrypt lub nagranie audio w gotowy film.

Krok 1

Wprowadź tekst lub prześlij audio

Zacznij od napisania scenariusza lub przesłania wyraźnego nagrania audio. W zależności od projektu możesz użyć syntezy mowy, nagranego dźwięku lub przetłumaczonego tekstu.

Krok 2

Wybierz awatara

Wybierz spośród szerokiej gamy awatarów AI lub użyj własnego nagrania. Każdy z nich został zaprojektowany tak, aby oddawać naturalne mimiki i zapewniać wyraźny ruch ust.

Krok 3

Wybierz głos AI lub prześlij prawdziwe nagranie

Wybierz spośród ponad 300 głosów w 175 językach. Dopasuj ton i styl lub prześlij prawdziwe nagranie wideo do synchronizacji z AI.

Krok 4

Wygeneruj i udostępnij zsynchronizowane wideo

Sztuczna inteligencja automatycznie synchronizuje ruch ust, głos i mimikę. Wyeksportuj gotowy film w kilka sekund i udostępnij go, gdzie tylko chcesz.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące szablonów wideo

Czym są szablony wideo AI HeyGen?

Szablony wideo AI HeyGen to gotowe układy stworzone po to, aby pomóc Ci w kilka minut przygotować dopracowane filmy bez ręcznej edycji. Każdy szablon zawiera gotowe sceny, przejścia i tempo, dzięki czemu możesz skupić się na swoim przekazie zamiast budować wszystko od zera. Odkryj szablony tutaj: Szablony wideo AI

Czy mogę dostosować szablony do mojej marki?

Tak. Możesz zmieniać tekst, przesyłać obrazy, podmieniać klipy, dostosowywać kolory i dodawać swoje logo, aby dopasować je do tożsamości marki. Każdy szablon jest w pełni konfigurowalny, co ułatwia tworzenie spójnych, zgodnych z marką filmów do marketingu, szkoleń i treści w mediach społecznościowych.

Czy szablony obsługują awatary AI i synchronizację ruchu ust?

Tak. Możesz dodać awatary AI HeyGen do dowolnego szablonu i wykorzystać precyzyjną synchronizację ruchu ust z dźwiękiem, aby uzyskać naturalne brzmienie mowy. Awatary obsługują wiele języków, co ułatwia tworzenie zlokalizowanych lub wielojęzycznych wersji tego samego filmu bez konieczności ponownego nagrywania czegokolwiek.

Czy potrzebuję doświadczenia w montażu, aby korzystać z tych szablonów?

Nie są potrzebne żadne wcześniejsze umiejętności. Edytor działa metodą „przeciągnij i upuść” bezpośrednio w Twojej przeglądarce, więc początkujący i zespoły mogą szybko tworzyć wysokiej jakości filmy. Narzędzia AI automatycznie zajmują się doborem czasu, strukturą scen i dostosowaniem układu.

Czy mogę używać szablonów z gotowymi skryptami, obrazami lub plikami audio?

Tak. Możesz zacząć od tekstu, przesłać nagranie audio lub dodać obrazy i klipy. Sztuczna inteligencja dopasuje Twoje materiały do wybranego szablonu i zsynchronizuje warstwę wizualną, tempo oraz głos, aby stworzyć profesjonalny efekt. Jeśli potrzebujesz pomocy przy pisaniu scenariusza, wypróbuj Generator skryptów wideo AI.

Jakie rodzaje filmów mogę tworzyć, korzystając z szablonów?

Możesz tworzyć filmy na media społecznościowe, explainer wideo, reklamy w stylu UGC, prezentacje korporacyjne, wirtualne spacery po nieruchomościach, tutoriale oraz treści marketingowe. Dzięki ponad 700 szablonom możesz przygotować wideo praktycznie dla każdej niszy, grupy odbiorców i platformy.

W jakich formatach mogę wyeksportować mój gotowy film?

Możesz eksportować gotowy film w jakości HD lub 4K, w zależności od swojego planu. Filmy są pobierane w formacie MP4, co ułatwia udostępnianie na TikToku, Instagramie, YouTube lub platformach biznesowych. Aby dopasować format do różnych platform, skorzystaj z narzędzia Repurpose Video Tool.

