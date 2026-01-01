Połącz dwa filmy w jeden

Połącz swoje klipy w jeden płynny film w zaledwie kilka kliknięć. Prześlij pliki, ułóż je w odpowiedniej kolejności i pobierz czysty plik MP4 bez znaków wodnych i bez rejestracji. Wszystko działa bezpośrednio w Twojej przeglądarce – szybko i bezpiecznie. Idealne do postów w social mediach, nagrań z telefonu, projektów szkolnych lub szybkich montaży. Bez komplikacji: połącz swoje wideo i w kilka sekund otrzymaj gotowy do użycia plik.

Połącz dwa filmy w spójną historię

To narzędzie daje Ci prosty sposób na łączenie filmów bez instalowania czegokolwiek. Prześlij swoje klipy, zmień ich kolejność, przytnij to, czego nie potrzebujesz i wybierz układ, który najlepiej pasuje do Twojego projektu. Możesz dodać muzykę, poprawić mieszane orientacje i połączyć poziome lub pionowe filmy w jeden czysty plik. Obsługuje formaty MP4, MOV, AVI i inne, a działa na każdym urządzeniu. Wszystko jest przetwarzane bezpiecznie w Twojej przeglądarce, dzięki czemu możesz szybko scalać filmy i pobrać gotowy plik bez żadnych problemów. Możesz też skorzystać z narzędzi, które pozwalają tworzyć treści od zera, używając generatora obraz na wideo.

Najlepsze praktyki łączenia wideo z HeyGen

Kilka drobnych poprawek może sprawić, że połączony film będzie wyglądał płynniej. Staraj się, aby klipy miały zbliżoną rozdzielczość, żeby uniknąć zauważalnych różnic w jakości. Jeśli Twoje nagrania zostały zarejestrowane w różnych orientacjach, użyj kadrowania lub narzędzi do układu, aby utrzymać główny obiekt w centrum i ułatwić oglądanie. Sprawdź poziomy dźwięku, aby przejścia brzmiały naturalnie, i przytnij fragmenty, których nie potrzebujesz. Wybierz proporcje obrazu dopasowane do platformy i obejrzyj podgląd wideo przed eksportem, aby upewnić się, że wszystko dobrze się ze sobą zgrywa.

Dlaczego warto łączyć filmy ze studiem AI HeyGen?

Ten internetowy łącznik wideo pozwala łączyć klipy bez zakładania kont, pobierania programów czy dodawania znaków wodnych. Działa na każdym urządzeniu i obsługuje popularne formaty, takie jak MP4 i MOV, dzięki czemu możesz łatwo przesyłać i łączyć filmy. Możesz połączyć kilka klipów, zachować wysoką jakość i zapisać gotowy film w zaledwie kilka sekund. Twoje pliki są bezpieczne podczas przetwarzania i usuwane po pobraniu. To prosty sposób na stworzenie czystego, gotowego do udostępnienia wideo do pracy, szkoły lub na media społecznościowe. Jeśli chcesz dodać swoim filmom więcej charakteru, wypróbuj nasze narzędzie Stwórz własnego awatara.

Jak to działa?

Jak połączyć dwa filmy w HeyGen

Łączenie dwóch filmów jest tak proste, jak przesłanie ich, ułożenie scen i wyeksportowanie całości w HeyGen AI Studio. Po prostu prześlij materiały, ułóż je, edytuj i w kilka minut wyeksportuj gotowy plik MP4.

Krok 1

Prześlij swoje klipy

Prześlij swoje pliki wideo w formacie MP4, MOV, AVI lub innym obsługiwanym formacie. Upewnij się, że wszystkie klipy, które chcesz połączyć, są gotowe.

Krok 2

Ułóż swoją oś czasu

Ułóż swoje klipy w preferowanej kolejności. Przytnij krawędzie, dopasuj układ i ustaw każdą scenę tak, aby wszystko idealnie się ze sobą zgrywało.

Krok 3

Dostosuj swoje edycje

Udoskonal swój film, dodając lub podmieniając dźwięk, korygując timing i dbając o naturalne przejścia. Obejrzyj podgląd sekwencji, aby upewnić się, że wszystko wygląda właściwie.

Krok 4

Scal i pobierz

Gdy wszystko będzie gotowe, połącz swoje klipy w jeden spójny film. Wyeksportuj finalny plik MP4 i pobierz go od razu. Cały proces jest szybki, prosty i w pełni online.

Najczęstsze pytania dotyczące łączenia dwóch filmów

Jak połączyć dwa filmy online?

Prześlij swoje klipy, ułóż je w edytorze i wyeksportuj pojedynczy plik MP4 w kilka minut. Jeśli chcesz przyciąć lub oczyścić klipy przed ich połączeniem, wypróbujinternetowy przycinacz wideo

Czy mogę bezpłatnie połączyć kilka filmów w jeden?

Tak. Możesz połączyć dwa lub więcej klipów bez żadnych opłat i wyeksportować plik MP4 bez znaku wodnego, gotowy do publikacji w mediach społecznościowych, prezentacjach lub projektach szkolnych.

Czy łączenie filmów obniży ich jakość?

Nie. Twój finalny połączony film pozostaje ostry w jakości HD i zoptymalizowany pod kątem płynnego odtwarzania. HeyGen automatycznie zachowuje ostrość, kolory i rozdzielczość podczas przetwarzania.

Jakie formaty wideo mogę przesłać?

Możesz przesyłać pliki MP4, MOV, AVI i WebM. Narzędzie obsługuje także mieszane orientacje, dzięki czemu możesz łączyć pionowe i poziome ujęcia w jeden spójny film.

Czy mogę łączyć filmy na telefonie?

Tak. Narzędzie działa bezpośrednio w przeglądarce mobilnej na iPhone’ach, urządzeniach z Androidem i tabletach, a także na komputerach Mac, Windows i Chromebook.

Czy mogę dodać lub podmienić dźwięk podczas łączenia filmów?

Tak. Możesz przesłać nową ścieżkę dźwiękową lub zachować oryginalny dźwięk. Jeśli musisz dostosować prędkość odtwarzania, użyj Narzędzia do zmiany prędkości audio

Czy moje przesłane pliki są prywatne i bezpieczne?

Tak. Twoje filmy są bezpiecznie przetwarzane w przeglądarce i automatycznie usuwane po pobraniu. Tylko Ty masz dostęp do swoich treści przez cały czas trwania procesu.

Czy mogę używać tego narzędzia do tworzenia treści na TikToka lub YouTube?

Jak najbardziej. Możesz łączyć klipy na TikToka, Instagram Reels, YouTube i wiele innych. Aby tworzyć wideo z narracją lub dodawać głosy AI, wypróbujNarzędzie do tworzenia wideo z tekstu na mowę

