Zamień swoje najlepsze treści pisane w filmy, które ludzie naprawdę oglądają do końca. Dzięki HeyGen możesz przekształcać artykuły, blogi i dłuższe materiały w gotowe do prezentacji wideo, które zwiększają zasięg, zaangażowanie i czas spędzany na stronie – wszystko bez montażystów i kamer.
Wypróbuj nasz darmowy generator wideo z obrazu
Convert long blog posts into short vertical videos with clear hooks and takeaways. Use them as teasers that bring viewers back to your full article. This helps your content travel further across feeds.
Turn opinion pieces and deep dives into engaging video explainers. Present ideas visually so complex topics feel accessible. Executives and experts stay visible without extra recording time.
Take support docs and FAQs and transform them into guided tutorials. Visual walkthroughs reduce confusion and help customers self-serve, especially when using an AI video generator. Fewer tickets means more time for higher value work.
Convert timely updates into short summary videos for social or email. Viewers get the key points in seconds, which keeps your brand top of mind through engaging video content. Perfect for publishers and internal comms teams.
Break down long form guides into shorter video lessons. Each module covers one section of the article in a focused way. Learners can watch in order or jump straight to what they need, enhancing their experience with the AI video content.
Turn high performing product copy into short promo or explainer videos. Show benefits with visuals and narration directly pulled from your page. This keeps messaging aligned across formats.
Dlaczego HeyGen to najlepsze narzędzie do zamiany artykułów na wideo
HeyGen pomaga przekształcać każdy wartościowy artykuł w wiele wysokiej jakości filmów. Zacznij od podania adresu URL lub wklejenia tekstu, a AI podsumuje go, przygotuje scenariusz i zaprojektuje sceny dopasowane do Twojej marki. Dzięki temu z istniejących treści tworzysz więcej materiałów, a Twoja odbiorcy mogą wybrać, w jaki sposób chcą je konsumować.
Wklej link lub dodaj treść artykułu, a HeyGen natychmiast wyodrębni najważniejsze punkty. AI przekształci Twoje materiały w uporządkowany scenariusz z scenami, narracją i propozycjami wizualnymi. Omijasz pustą stronę i od razu przechodzisz do dopracowywania.
Przekształcaj wpisy na blogu, poradniki i aktualności w filmy na media społecznościowe, do e‑maili i na strony docelowe. Ta sama historia może przybrać wiele formatów, dzięki czemu z każdej opublikowanej treści wyciągasz więcej wartości.
Zastosuj własne czcionki, kolory i logo, aby filmy oparte na artykułach wyglądały jak spójna część jednej rodziny. Zapisuj układy jako wzorce wielokrotnego użytku, dzięki czemu każdy nowy film będzie wyglądał konsekwentnie, nawet jeśli tworzą go różni członkowie zespołu.
Import adresów URL i tekstu z inteligentnym podsumowaniem
Wklej dowolny adres URL artykułu lub jego treść, a HeyGen przeanalizuje strukturę, nagłówki i kluczowe idee. Wybierz, czy chcesz podsumowanie, czy zachowanie większości szczegółów. AI tworzy scenariusz wideo, który zachowuje Twoją główną wiadomość, dzięki czemu możesz bez wysiłku stworzyć wideo.
Opcje lektora AI i prezentera
Wybierz naturalnie brzmiące głosy AI lub style prezenterów dopasowane do Twojej widowni. Narracja jest automatycznie synchronizowana ze scenami, dzięki czemu tempo pozostaje płynne – idealne do angażujących filmów. Możesz dostosować ton do treści edukacyjnych, redakcyjnych lub promocyjnych.
Sceny wizualne, materiały stockowe i napisy
HeyGen proponuje wizualizacje i układy na podstawie treści Twojego artykułu, wzbogacając doświadczenie korzystania z konwertera artykułów na wideo. Łącz tekst, materiały stockowe, obrazy i proste animacje, aby utrzymać dynamikę wideo. Automatyczne napisy wspierają dostępność i oglądanie bez dźwięku.
Eksport w wielu formatach na każdy kanał
Eksportuj filmy w formatach pionowym, kwadratowym i poziomym z tego samego projektu. Każda wersja zachowuje czytelność tekstu i dobre wykadrowanie scen, co gwarantuje wysoką jakość w procesie edycji wideo. Dzięki temu możesz publikować oparte na artykułach filmy wszędzie tam, gdzie Twoja grupa odbiorców spędza czas.
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.
Jak korzystać z generatora artykułów na wideo
HeyGen zamienia konwersję artykułów na wideo w prosty proces, który idealnie wpisuje się w Twój obecny sposób tworzenia treści. Ty dostarczasz link lub tekst, a platforma zajmuje się scenariuszem, scenami i głosem dzięki przepływowi link to videooraztext to video.
Wklej link do swojego artykułu lub dodaj tekst, który chcesz wykorzystać ponownie. Wybierz cel i preferowaną długość, aby podsumowanie pasowało do wybranego formatu.
Wybierz proporcje obrazu odpowiednie dla swoich głównych kanałów, następnie dobierz głos i styl wizualny. Zdecyduj, czy ten film ma sprawiać wrażenie teasera, materiału wyjaśniającego, czy pełnej opowieści.
Przejrzyj wygenerowany skrypt i podział scen. Edytuj treść, zmieniaj kolejność sekcji oraz dodawaj lub usuwaj punkty w razie potrzeby.
Stwórz gotowy film, a następnie wyeksportuj wszystkie potrzebne wersje. Opublikuj go w mediach społecznościowych, osadź obok oryginalnego artykułu lub dodaj do kampanii e‑mailowych.
Narzędzie do przekształcania artykułów w wideo zamienia treści pisane, takie jak blogi, artykuły informacyjne i poradniki, w filmy. Podsumowuje kluczowe idee, dodaje narrację i dobiera odpowiednie materiały wizualne, dzięki czemu Twoja publiczność może oglądać zamiast tylko czytać.
Najlepiej sprawdzają się przejrzyste, dobrze uporządkowane artykuły z wyraźnie wydzielonymi sekcjami lub nagłówkami. Poradniki krok po kroku, wpisy w formie list, treści eksperckie oraz aktualności to szczególnie dobre kandydatury. Nawet bardzo rozbudowane materiały zyskują, gdy zostaną podzielone na wizualne historie, zwłaszcza gdy przekształcasz artykuły w wideo.
Nie. HeyGen jest stworzony z myślą o copywriterach, marketerach, redaktorach i nauczycielach bez doświadczenia w montażu, dzięki czemu jest idealnym narzędziem do tworzenia wideo z wykorzystaniem AI dla każdego. Platforma zajmuje się strukturą i technicznymi szczegółami, a Ty możesz skupić się na przekazie i dokładności.
Tak. Możesz ustawić docelową długość i wybrać, czy wideo ma być krótką zajawką, czy pełniejszym materiałem. Możesz ręcznie edytować scenariusz i sceny, aby zachować lub usunąć wybrane szczegóły.
Tak. Możesz zastosować kolory marki, logotypy i czcionki do filmów tworzonych na podstawie artykułów. Zapisane style pomagają upewnić się, że wszystko, co publikujesz, sprawia wrażenie spójnego elementu jednego systemu brandingowego.
Tak. Możesz przesyłać zrzuty ekranu, diagramy, ujęcia b-roll oraz klipy produktowe, aby zastąpić lub uzupełnić sugerowane materiały wizualne w swoim projekcie konwersji artykułu na wideo. Dzięki temu zyskujesz połączenie automatyzacji z pełną kontrolą tam, gdzie ma to największe znaczenie.
Możesz eksportować formaty gotowe na TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn oraz własną stronę. Filmy można osadzać obok artykułu, udostępniać w e‑mailach lub wykorzystywać w kampaniach reklamowych, co ułatwia przekształcanie wpisów na blogu w wideo.
Krótki artykuł może zamienić się w klip trwający od trzydziestu do sześćdziesięciu sekund, podczas gdy dłuższy poradnik może mieć już kilka minut. Możesz dostosować docelową długość i tempo, aby wideo idealnie pasowało do Twojej strategii.
Tak. Możesz dopracować sceny, zaktualizować tekst, dostosować timing i podmienić materiały wizualne przed eksportem. Jeśli Twój artykuł się zmieni, możesz ponownie otworzyć projekt i wygenerować nową wersję.
Funkcja „artykuł na wideo” zwiększa zasięg treści, które już stworzyłeś. Pomaga dotrzeć do odbiorców preferujących wideo, podnosi wskaźniki zaangażowania i daje każdemu mocnemu artykułowi więcej szans na dobre wyniki we wszystkich kanałach.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy dzięki AI.