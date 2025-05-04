Generator artykułów na wideo: twórz natychmiastowe filmy z tekstu

Zamień swoje najlepsze treści pisane w filmy, które ludzie naprawdę oglądają do końca. Dzięki HeyGen możesz przekształcać artykuły, blogi i dłuższe materiały w gotowe do prezentacji wideo, które zwiększają zasięg, zaangażowanie i czas spędzany na stronie – wszystko bez montażystów i kamer.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Wypróbuj nasz darmowy generator wideo z obrazu

Rozpocznij za darmo
Wybierz awatara
Synchronizacja ruchu ust zostanie zastosowana po wygenerowaniu
Wpisz swój skrypt
Wpisz tekst w dowolnym języku
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Posty na blogu w krótkie klipy gotowe do social mediów

Posty na blogu w krótkie klipy gotowe do social mediów

Convert long blog posts into short vertical videos with clear hooks and takeaways. Use them as teasers that bring viewers back to your full article. This helps your content travel further across feeds.

Przekształć treści eksperckie w filmy wyjaśniające

Przekształć treści eksperckie w filmy wyjaśniające

Turn opinion pieces and deep dives into engaging video explainers. Present ideas visually so complex topics feel accessible. Executives and experts stay visible without extra recording time.

Artykuły z centrum pomocy w instruktażowe filmy wideo

Artykuły z centrum pomocy w instruktażowe filmy wideo

Take support docs and FAQs and transform them into guided tutorials. Visual walkthroughs reduce confusion and help customers self-serve, especially when using an AI video generator. Fewer tickets means more time for higher value work.

Artykuły informacyjne w szybkie podsumowania

Artykuły informacyjne w szybkie podsumowania

Convert timely updates into short summary videos for social or email. Viewers get the key points in seconds, which keeps your brand top of mind through engaging video content. Perfect for publishers and internal comms teams.

Ponadczasowe poradniki w formie modułów kursu

Ponadczasowe poradniki w formie modułów kursu

Break down long form guides into shorter video lessons. Each module covers one section of the article in a focused way. Learners can watch in order or jump straight to what they need, enhancing their experience with the AI video content.

Strony produktowe w promocyjne materiały wyjaśniające

Strony produktowe w promocyjne materiały wyjaśniające

Turn high performing product copy into short promo or explainer videos. Show benefits with visuals and narration directly pulled from your page. This keeps messaging aligned across formats.

Dlaczego HeyGen to najlepsze narzędzie do zamiany artykułów na wideo

HeyGen pomaga przekształcać każdy wartościowy artykuł w wiele wysokiej jakości filmów. Zacznij od podania adresu URL lub wklejenia tekstu, a AI podsumuje go, przygotuje scenariusz i zaprojektuje sceny dopasowane do Twojej marki. Dzięki temu z istniejących treści tworzysz więcej materiałów, a Twoja odbiorcy mogą wybrać, w jaki sposób chcą je konsumować.

Rozpocznij za darmo
Przekształć link do artykułu w wideo w kilka minut

Wklej link lub dodaj treść artykułu, a HeyGen natychmiast wyodrębni najważniejsze punkty. AI przekształci Twoje materiały w uporządkowany scenariusz z scenami, narracją i propozycjami wizualnymi. Omijasz pustą stronę i od razu przechodzisz do dopracowywania.

Wydłuż żywotność każdego artykułu

Przekształcaj wpisy na blogu, poradniki i aktualności w filmy na media społecznościowe, do e‑maili i na strony docelowe. Ta sama historia może przybrać wiele formatów, dzięki czemu z każdej opublikowanej treści wyciągasz więcej wartości.

Zadbaj, aby każdy film był spójny z Twoją marką

Zastosuj własne czcionki, kolory i logo, aby filmy oparte na artykułach wyglądały jak spójna część jednej rodziny. Zapisuj układy jako wzorce wielokrotnego użytku, dzięki czemu każdy nowy film będzie wyglądał konsekwentnie, nawet jeśli tworzą go różni członkowie zespołu.

Import adresów URL i tekstu z inteligentnym podsumowaniem

Wklej dowolny adres URL artykułu lub jego treść, a HeyGen przeanalizuje strukturę, nagłówki i kluczowe idee. Wybierz, czy chcesz podsumowanie, czy zachowanie większości szczegółów. AI tworzy scenariusz wideo, który zachowuje Twoją główną wiadomość, dzięki czemu możesz bez wysiłku stworzyć wideo.

Rozpocznij za darmo →
A mobile app interface transitioning from a text-heavy document display to a grid of image-based content.

Opcje lektora AI i prezentera

Wybierz naturalnie brzmiące głosy AI lub style prezenterów dopasowane do Twojej widowni. Narracja jest automatycznie synchronizowana ze scenami, dzięki czemu tempo pozostaje płynne – idealne do angażujących filmów. Możesz dostosować ton do treści edukacyjnych, redakcyjnych lub promocyjnych.

Rozpocznij za darmo →
Smiling Black woman looking up with text "How to cultivate healthy lifestyle".

Sceny wizualne, materiały stockowe i napisy

HeyGen proponuje wizualizacje i układy na podstawie treści Twojego artykułu, wzbogacając doświadczenie korzystania z konwertera artykułów na wideo. Łącz tekst, materiały stockowe, obrazy i proste animacje, aby utrzymać dynamikę wideo. Automatyczne napisy wspierają dostępność i oglądanie bez dźwięku.

Rozpocznij za darmo →
A smiling woman with long dark hair, a CC icon in the top left, and "AI Captions" text in the bottom right.

Eksport w wielu formatach na każdy kanał

Eksportuj filmy w formatach pionowym, kwadratowym i poziomym z tego samego projektu. Każda wersja zachowuje czytelność tekstu i dobre wykadrowanie scen, co gwarantuje wysoką jakość w procesie edycji wideo. Dzięki temu możesz publikować oparte na artykułach filmy wszędzie tam, gdzie Twoja grupa odbiorców spędza czas.

Rozpocznij za darmo →
Smiling man at a desk with an overlay showing "Export as SCORM" enabled and "SCORM 1.2" selected.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Magiczny moment nastąpił dla mnie wtedy, gdy mieliśmy program, który nagrywałem co tydzień. Nagle zrozumieliśmy, że mogę napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
play buttonWatch video
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że już nie muszę odmawiać żadnych projektów. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Jak to działa

Jak korzystać z generatora artykułów na wideo

HeyGen zamienia konwersję artykułów na wideo w prosty proces, który idealnie wpisuje się w Twój obecny sposób tworzenia treści. Ty dostarczasz link lub tekst, a platforma zajmuje się scenariuszem, scenami i głosem dzięki przepływowi link to videooraztext to video.

Rozpocznij za darmo
Krok 1

Zacznij od adresu URL lub tekstu artykułu

Wklej link do swojego artykułu lub dodaj tekst, który chcesz wykorzystać ponownie. Wybierz cel i preferowaną długość, aby podsumowanie pasowało do wybranego formatu.

Krok 2

Wybierz format, głos i styl

Wybierz proporcje obrazu odpowiednie dla swoich głównych kanałów, następnie dobierz głos i styl wizualny. Zdecyduj, czy ten film ma sprawiać wrażenie teasera, materiału wyjaśniającego, czy pełnej opowieści.

Krok 3

Przejrzyj sceny i dopracuj scenariusz

Przejrzyj wygenerowany skrypt i podział scen. Edytuj treść, zmieniaj kolejność sekcji oraz dodawaj lub usuwaj punkty w razie potrzeby.

Krok 4

Generuj, eksportuj i publikuj

Stwórz gotowy film, a następnie wyeksportuj wszystkie potrzebne wersje. Opublikuj go w mediach społecznościowych, osadź obok oryginalnego artykułu lub dodaj do kampanii e‑mailowych.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest generator wideo z artykułu?

Narzędzie do przekształcania artykułów w wideo zamienia treści pisane, takie jak blogi, artykuły informacyjne i poradniki, w filmy. Podsumowuje kluczowe idee, dodaje narrację i dobiera odpowiednie materiały wizualne, dzięki czemu Twoja publiczność może oglądać zamiast tylko czytać.

Jakie rodzaje artykułów najlepiej sprawdzają się z HeyGen?

Najlepiej sprawdzają się przejrzyste, dobrze uporządkowane artykuły z wyraźnie wydzielonymi sekcjami lub nagłówkami. Poradniki krok po kroku, wpisy w formie list, treści eksperckie oraz aktualności to szczególnie dobre kandydatury. Nawet bardzo rozbudowane materiały zyskują, gdy zostaną podzielone na wizualne historie, zwłaszcza gdy przekształcasz artykuły w wideo.

Czy potrzebuję doświadczenia w montażu wideo, aby z tego korzystać?

Nie. HeyGen jest stworzony z myślą o copywriterach, marketerach, redaktorach i nauczycielach bez doświadczenia w montażu, dzięki czemu jest idealnym narzędziem do tworzenia wideo z wykorzystaniem AI dla każdego. Platforma zajmuje się strukturą i technicznymi szczegółami, a Ty możesz skupić się na przekazie i dokładności.

Czy mogę kontrolować, jak bardzo mój artykuł zostanie streściony?

Tak. Możesz ustawić docelową długość i wybrać, czy wideo ma być krótką zajawką, czy pełniejszym materiałem. Możesz ręcznie edytować scenariusz i sceny, aby zachować lub usunąć wybrane szczegóły.

Czy wideo zachowa wygląd i charakter mojej marki?

Tak. Możesz zastosować kolory marki, logotypy i czcionki do filmów tworzonych na podstawie artykułów. Zapisane style pomagają upewnić się, że wszystko, co publikujesz, sprawia wrażenie spójnego elementu jednego systemu brandingowego.

Czy mogę dodać własne materiały wizualne i nagrania?

Tak. Możesz przesyłać zrzuty ekranu, diagramy, ujęcia b-roll oraz klipy produktowe, aby zastąpić lub uzupełnić sugerowane materiały wizualne w swoim projekcie konwersji artykułu na wideo. Dzięki temu zyskujesz połączenie automatyzacji z pełną kontrolą tam, gdzie ma to największe znaczenie.

Na jakie platformy mogę publikować filmy oparte na artykułach?

Możesz eksportować formaty gotowe na TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn oraz własną stronę. Filmy można osadzać obok artykułu, udostępniać w e‑mailach lub wykorzystywać w kampaniach reklamowych, co ułatwia przekształcanie wpisów na blogu w wideo.

Jak długi zazwyczaj będzie mój film stworzony z artykułu?

Krótki artykuł może zamienić się w klip trwający od trzydziestu do sześćdziesięciu sekund, podczas gdy dłuższy poradnik może mieć już kilka minut. Możesz dostosować docelową długość i tempo, aby wideo idealnie pasowało do Twojej strategii.

Czy mogę edytować wideo po jego wygenerowaniu?

Tak. Możesz dopracować sceny, zaktualizować tekst, dostosować timing i podmienić materiały wizualne przed eksportem. Jeśli Twój artykuł się zmieni, możesz ponownie otworzyć projekt i wygenerować nową wersję.

W jaki sposób funkcja zamiany artykułu na wideo wspiera moją strategię contentową?

Funkcja „artykuł na wideo” zwiększa zasięg treści, które już stworzyłeś. Pomaga dotrzeć do odbiorców preferujących wideo, podnosi wskaźniki zaangażowania i daje każdemu mocnemu artykułowi więcej szans na dobre wyniki we wszystkich kanałach.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Zacznij tworzyć z HeyGen

Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy dzięki AI.

Get started for free →
CTA background