Generator zaproszeń AI do błyskawicznych zaproszeń wideo

Twórz piękne, gotowe do udostępniania zaproszenia wideo z tekstów, obrazów lub linków do wydarzeń za pomocą darmowego kreatora zaproszeń AI od HeyGen. Wklej treść wydarzenia, wybierz styl wizualny i w kilka chwil wygeneruj dopracowane zaproszenia z animowanymi scenami, lektorem, napisami oraz formatami gotowymi do eksportu – bez kamer i bez montażu.

Zaproszenia ślubne i na ważne uroczystości

Generate elegant, animated wedding invites that highlight names, dates, venue details, and RSVP links. Localize versions for guests in different languages and produce both short teaser clips and full announcement videos.

Wydarzenia korporacyjne i webinary

Convert agendas, speaker bios, and registration links into professional video invites for partners or internal teams. Apply corporate templates and export versions for email, intranet, and LinkedIn campaigns.

Imprezy i prywatne spotkania

Create playful birthday, housewarming, or holiday video invites with themed motion, music, and instant share links—perfect for group chats and social posts.

Zbiórki funduszy i działania organizacji non-profit

Design persuasive video invitations that explain purpose, schedule, and donation options. Produce tailored versions for partner segments and track engagement after distribution using AI.

Premiery produktów i zaproszenia dla prasy

Send cinematic launch invites that include teaser visuals, event run-of-show, and RSVP CTAs. Regenerate updates as details evolve without re-shoots.

Spersonalizowane doświadczenia gości

Use guest name variables or uploaded photos to produce individualized video invites at scale. HeyGen helps craft a personal touch while automating mass personalization for creating invitations.

Dlaczego HeyGen jest najlepszym narzędziem AI do tworzenia zaproszeń

HeyGen przekształca treść zaproszeń w pełne, generowane przez AI filmy zaproszeniowe z jakościową oprawą wizualną, inteligentnym tempem i wielojęzyczną dystrybucją. Zespoły szybko tworzą spójne z marką zaproszenia, z łatwością je lokalizują i skalują komunikację do gości, partnerów oraz uczestników przy minimalnym nakładzie pracy.

Błyskawiczne filmy z zaproszeniami

Zamień szczegóły wydarzenia w gotowy film w kilka minut. HeyGen automatycznie zajmie się układem scen, animacjami i timingiem, abyś mógł skupić się na przekazie, a nie na produkcji.

Markowe i edytowalne

Zastosuj firmowe kolory, czcionki, logotypy i szablony. Edytuj sceny, podmieniaj materiały lub dopracuj tekst, zachowując spójną identyfikację we wszystkich zaproszeniach i formatach.

Zaproszenia gotowe na rynki globalne

Przetłumacz treść wydarzenia i wygeneruj na nowo filmy w innych językach z lektorem i napisami. Tłumacz wideo HeyGen odtwarza tempo i rytm wypowiedzi, aby Twoje zaproszenie brzmiało naturalnie – wszystko dzięki AI.

Komponowanie scen i ich timing sterowane skryptem

Wklej treść zaproszenia lub prześlij listę gości, a HeyGen zbuduje wideo scena po scenie, które dokładnie podąża za Twoim tekstem. Silnik automatycznie rozpoznaje nagłówki, informacje RSVP oraz bloki harmonogramu, aby stworzyć czytelne sceny z płynnymi przejściami, animowanymi napisami i wyraźnym wyróżnieniem kluczowych szczegółów. Użyj konwersji „Image to video”, aby wzbogacić doświadczenie związane z Twoim zaproszeniem online. Wykorzystaj zdjęcia jako wejściowe materiały, by przekształcić je w animowane tła i zachować spójną oprawę wizualną scen we wszystkich wersjach.

Animowany system projektowy z kontrolą nad marką

Wybierz spośród starannie dobranych szablonów lub w pełni dostosuj palety kolorów, typografię, krzywe ruchu i belki dolne. Silnik projektowy HeyGen automatycznie stosuje Twój brand kit do każdego zaproszenia, zachowuje czytelność na małych ekranach oraz dba o to, by ruch i tempo idealnie pasowały do charakteru wydarzenia — formalnego, swobodnego lub filmowego.

Naturalne lektorskie nagrania głosowe, muzyka i synchronizacja ruchu ust

Dodaj lektora AI w jakości studyjnej w dziesiątkach języków, wybierz podkład muzyczny pasujący do nastroju i skorzystaj z klonowania głosu do tworzenia spersonalizowanych wiadomości. Gdy używasz prezentera na ekranie lub awatara, HeyGen stosuje precyzyjną synchronizację ruchu ust, aby wypowiadane zaproszenia idealnie odpowiadały wygenerowanym ruchom.

Eksporty zoptymalizowane pod platformy i automatyzacja

Renderuj zaproszenia jako pliki MP4, pionowe Shorts lub GIF-y gotowe do wysyłki w komunikatorach, mediach społecznościowych, e‑mailach czy na stronach wydarzeń, korzystając z konfigurowalnych szablonów. Użyj generowania masowego lub API, aby tworzyć setki spersonalizowanych zaproszeń z arkusza kalkulacyjnego i automatyzować ich dostarczanie za pomocą webhooków oraz integracji z magazynami w chmurze.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
Vision Creative Labs
"Magiczny moment nastąpił dla mnie wtedy, gdy mieliśmy film, który nagrywałem co tydzień. Nagle zrozumieliśmy, że mogę napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że już nie muszę odmawiać żadnych projektów. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
Jak to działa

Jak korzystać z generatora zaproszeń AI

Twórz zaproszenia wideo generowane przez AI w czterech prostych krokach — od tekstu po gotowy do udostępnienia film.

Krok 1

Wprowadź szczegóły wydarzenia lub wklej swój skrypt

Dodaj imiona, datę, godzinę, miejsce, link do RSVP oraz wszelkie uwagi. HeyGen analizuje tekst, identyfikuje najważniejsze elementy i przygotowuje s

Krok 2

Wybierz motyw wizualny i głos

Wybierz konfigurowalny szablon, schemat kolorów i podkład muzyczny do swoich zaproszeń. Wybierz głos do zapowiedzi lub prześlij krótki klip, aby stworzyć własny klon głosu.

Krok 3

Dopracuj sceny i personalizację

Edytuj tekst, podmieniaj obrazy lub dodawaj zmienne gości, aby tworzyć spersonalizowane wersje. Dostosuj czas trwania, intensywność ruchu lub style napisów za pomocą prostych kontrolek.

Krok 4

Generuj, eksportuj i dystrybuuj

Renderuj zoptymalizowane pliki na potrzeby social mediów, e‑maili i stron wydarzeń, korzystając z darmowego kreatora zaproszeń. Użyj trybu wsadowego lub API, aby tworzyć tysiące spersonalizowanych zaproszeń i uruchamiać ich wysyłkę za pomocą webhooków lub integracji.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest generator zaproszeń z wykorzystaniem AI i czym różni się od edytora szablonów?

Generator zaproszeń oparty na AI przekształca treść Twojego wydarzenia, obrazy lub linki w w pełni zmontowany film, wykorzystując generowane wizualizacje, motion design, lektora oraz automatyczne dopasowanie czasu. W przeciwieństwie do statycznych edytorów szablonów, HeyGen tworzy animowane sceny, automatycznie ustala tempo i produkuje gotowe do udostępniania formaty wideo bez ręcznego kluczowania ani skomplikowanego montażu.

Czy mogę dostosować wygląd zaproszeń i zachować spójność z identyfikacją marki?

Tak. HeyGen obsługuje zestawy identyfikacji marki, które automatycznie stosują kolory, czcionki, logotypy i zasady układu we wszystkich zaproszeniach. Możesz precyzyjnie dostosować krzywe ruchu, style napisów oraz kompozycję sceny, aby każda wersja była zgodna ze standardami Twojej marki.

Jak działają personalizacja i zaproszenia przygotowane dla konkretnych gości?

Prześlij arkusz kalkulacyjny ze zmiennymi gości — imionami, linkami do zdjęć lub formami powitania — a HeyGen wygeneruje hurtowo spersonalizowane zaproszenia. Każdy plik może zawierać indywidualną kwestię głosową lub obraz, co umożliwia skalowalną, osobistą komunikację bez ręcznej edycji.

Czy zaproszenia wielojęzyczne są obsługiwane?

Tak. Skorzystaj z wbudowanego, bezpłatnego generatora zaproszeń AI, aby usprawnić proces projektowania. tłumacza wideo aby tworzyć zlokalizowane wersje. HeyGen tłumaczy tekst scenariusza, generuje naturalnie brzmiące lektorskie nagrania głosowe oraz dopasowuje napisy i synchronizację ruchu ust do przetłumaczonego dźwięku, dzięki czemu przekaz brzmi naturalnie dla międzynarodowych gości.

Czy mogę użyć własnej muzyki lub wybrać utwory wolne od tantiem?

Możesz przesłać utwory objęte licencją lub wybrać coś z biblioteki legalnej muzyki HeyGen. Silnik dopasowuje muzykę do tempa materiału i może automatycznie korygować montaż, aby zsynchronizować go z akcentami muzycznymi, zapewniając dopracowany efekt.

Jakie formaty eksportu i gotowe ustawienia dla platform są dostępne?

Eksportuj pliki MP4 zoptymalizowane pod kątem e‑maili, mediów społecznościowych lub stron wydarzeń, pionowe rolki na Instagram i TikTok albo zapętlone GIF‑y do szybkiej komunikacji. Gotowe presety gwarantują właściwe proporcje obrazu, bitrate oraz osadzanie napisów dla każdego kanału docelowego.

Ile czasu zajmuje wygenerowanie filmu z zaproszeniem?

Większość filmów z zaproszeniami generuje się w ciągu kilku minut, w zależności od ich długości i złożoności. Czas realizacji generowania seryjnego rośnie wraz z wolumenem; interfejsy API i webhooki obsługują asynchroniczne dostarczanie dla dużych katalogów.

Kto jest właścicielem filmów i czy są one bezpieczne?

Zachowujesz pełne prawa własności do wszystkich wygenerowanych zaproszeń. HeyGen przechowuje i przesyła dane w bezpieczny sposób, z wykorzystaniem zabezpieczeń na poziomie korporacyjnym. W przypadku wrażliwych wydarzeń korzystaj z prywatnych integracji magazynowania danych oraz dostępu opartego na rolach, aby kontrolować dystrybucję.

Czy mogę zaktualizować zaproszenie po jego utworzeniu?

Tak. Edytuj swój skrypt, podmień materiały wizualne lub zmień ustawienia głosu i wygeneruj wideo ponownie. HeyGen aktualizuje tylko zmienione sceny, dzięki czemu iteracyjne poprawki są szybkie i efektywne, bez konieczności tworzenia całego filmu od nowa.

Czy HeyGen integruje się z systemami RSVP lub pocztą e‑mail?

HeyGen obsługuje udostępnialne linki oraz pobieranie plików dla każdej platformy e‑mail lub RSVP, a także może łączyć się przez API, aby zautomatyzować dostarczanie treści do systemów CRM, narzędzi e‑mail marketingu lub zarządzania wydarzeniami.

