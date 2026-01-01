Integracja HeyGen i Sora 2 daje twórcom, edukatorom, przedsiębiorcom oraz firmom możliwość generowania filmowych ujęć B-roll, scen i wizualizacji bezpośrednio w ich dotychczasowym przepływie pracy. Dzięki tej integracji opowiadanie historii staje się szybsze, bardziej kreatywne i skuteczniejsze, bez dodawania dodatkowych kroków.
Uwolniona kreatywność
Możesz błyskawicznie generować ujęcia B-roll, sceny i wizualizacje za pomocą prostego promptu. Dzięki temu każdy projekt wideo zyskuje znacznie większe możliwości kreatywne, a Ty przechodzisz od pomysłu do gotowych materiałów wizualnych w kilka sekund, korzystając z wbudowanego w HeyGen generatora B-roll opartego na AI.
Płynnie w Twoim przepływie pracy
Nie ma przełączania się między aplikacjami, eksportów ani dodatkowych narzędzi. Wszystko dzieje się w HeyGen, tam gdzie użytkownicy już tworzą. Dzięki temu przepływy pracy pozostają proste, a każdy film staje się bardziej dynamiczny.
Wysokiej jakości grafika i układy
Korzystaj z wbudowanych elementów wizualnych lub przesyłaj własne zrzuty ekranu, nagrania czy materiały brandingowe. HeyGen zachowuje przejrzysty układ, czytelne rozmieszczenie tekstu i spójne odstępy, dzięki czemu odbiorcy skupiają się na instrukcjach, a nie na wizualnym chaosie. Każda scena jest zoptymalizowana pod kątem jasności przekazu i efektywnej nauki., normal
Wartość komunikacji
Możesz zwiększyć przejrzystość, dodając kontekstowe materiały wizualne wspierające Twoją wiadomość. Dzięki temu komunikacja staje się skuteczniejsza i bardziej angażująca. Jednocześnie skracasz czas produkcji, nie rezygnując z kreatywności.
Zasilane przez OpenAI Sora 2
OpenAI Sora 2 to zaawansowany model generowania wideo i dźwięku, który napędza nowe funkcje opowiadania historii w HeyGen. Zapewnia realizm, wierną fizykę, naturalne dialogi oraz pełną kontrolę nad wieloujęciowymi sekwencjami. Sora 2 doskonale sprawdza się w tworzeniu realistycznych, anime’owych i filmowych wizualizacji AI z idealnie zsynchronizowanymi efektami dźwiękowymi.
Dzięki HeyGen ta moc jest teraz dostępna bezpośrednio w Twoim przepływie pracy oraz poprzez nową aplikację desktopową Sora 2 dla zaawansowanych użytkowników.
Jak tworzyć filmy Sora za pomocą AI
Tworzenie filmów za pomocą AI jest szybkie i proste. Dzięki HeyGen zamienisz zapisane kroki w kompletny film instruktażowy, korzystając z prowadzonego krok po kroku procesu stworzonego z myślą o szybkości i łatwej aktualizacji.
Wybierz swoją grupę odbiorców, platformę i cel edukacyjny. Zdecyduj, co widz powinien zrozumieć lub wykonać po obejrzeniu materiału.
Wklej swoje kroki lub napisz krótki opis. HeyGen automatycznie wygeneruje kompletny film instruktażowy.
Edytuj tekst, zmieniaj styl lektora, dostosowuj warstwę wizualną lub tłumacz wideo na dodatkowe języki.
Pobierz swój film instruktażowy i opublikuj go w dowolnym miejscu. W każdej chwili zaktualizuj go, edytując tekst i generując materiał ponownie.
To integracja modelu wideo Sora 2 od OpenAI z HeyGen, umożliwiająca natychmiastowe tworzenie ujęć B-roll, scen i materiałów wizualnych bezpośrednio na platformie. Przez ograniczony czas możesz generować dowolną liczbę filmów bez znaku wodnego Sora.
OpenAI Sora to nowej generacji model AI do generowania wideo i dźwięku. Aplikacja Sora wykorzystuje tę technologię do tworzenia, remiksowania i udostępniania generowanych przez AI filmów o wysokim realizmie, wiernym odwzorowaniu fizyki oraz natywnym dźwięku.
Sora 2 zapewnia realizm, precyzyjną fizykę, naturalne dialogi oraz pełną kontrolę nad sekwencjami z wieloma ujęciami.
Nie. Wszystko odbywa się w HeyGen, bez przełączania aplikacji ani eksportowania plików. Aplikacja desktopowa Sora 2 jest idealna dla twórców, którzy potrzebują zaawansowanego generatora wideo opartego na AI z zsynchronizowanym dźwiękiem.
Tak. Ponieważ przepływ pracy opiera się na scenariuszu, możesz edytować krok, podmienić scenę lub zaktualizować terminologię i szybko wyrenderować materiał ponownie. To idealne rozwiązanie dla dynamicznych zespołów, które potrzebują aktualnych samouczków bez ponownego nagrywania za każdym razem, gdy zmienia się interfejs użytkownika lub zasady.
Zachowujesz prawa do treści, które tworzysz, w tym do swoich skryptów i wyeksportowanych filmów. Zabezpieczenia i kontrola dostępu zależą od Twojego planu oraz ustawień przestrzeni roboczej. W przypadku wrażliwych szkoleń stosuj się do wewnętrznych zasad i ograniczaj dostęp wyłącznie do zespołów, które potrzebują tych materiałów.
