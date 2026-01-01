Twórz niezwykle realistyczne deepfake’i AI i mówiące awatary w kilka minut. Zamień pojedyncze zdjęcie w pełen życia wideo dzięki wiodącej w branży technologii synchronizacji ruchu ust. Niezależnie od tego, czy chcesz cyfrowo odtworzyć daną osobę, czy zsynchronizować sklonowany głos z istniejącym obrazem, nasze zaawansowane mapowanie twarzy zapewnia naturalne ruchy ust i dopasowanie mimiki. Nie są potrzebne zaawansowane umiejętności montażu. Działa online i na start jest dostępne za darmo.
Generuj wysoce realistyczne filmy typu deepfake
Twórz deepfake’i w jakości studyjnej z perfekcyjną synchronizacją ruchu ust. Nasza sztuczna inteligencja odwzorowuje naturalne ekspresje na Twoim awatarze, zapewniając realistyczny ruch bez ręcznej edycji. Skaluj marketing, szkolenia i opowiadanie historii natychmiast na bezpiecznej platformie stworzonej z myślą o odpowiedzialnym tworzeniu treści. Generator deepfake AI łączy technologię podmiany twarzy z generowaniem wideo, aby tworzyć wiarygodne, wysokiej jakości materiały, które zwiększają zaangażowanie.
Klonowanie głosu i synchronizacja ruchu ust
HeyGen może w płynny sposób zsynchronizować ruchy ust awatara z przesłanym dźwiękiem. Użytkownicy często klonują własne głosy i przesyłają sklonowane nagrania bezpośrednio na platformę. Sztuczna inteligencja HeyGen analizuje dźwięk i idealnie odwzorowuje ruchy ust oraz mimikę awatara, dopasowując je do unikalnego tempa, tonu i wymowy głosu.
Niestandardowe cyfrowe bliźniaki
HeyGen umożliwia użytkownikom tworzenie realistycznych, spersonalizowanych awatarów wideo, często nazywanych cyfrowymi bliźniakami, poprzez przesłanie nagrania prawdziwej osoby. Technologia jest na tyle zaawansowana, że profesjonaliści wykorzystują ją do tworzenia cyfrowych rekonstrukcji postaci publicznych, a nawet osób zmarłych, na potrzeby takich zastosowań jak instalacje muzealne, wydarzenia na żywo czy holograficzne pokazy. Sztuczna inteligencja potrafi odwzorować strukturę twarzy, ruchy oczu oraz subtelne mimiczne wyrazy twarzy, aby uzyskać efekt wyglądający autentycznie.
Niestandardowe sterowanie ruchem i ekspresją
Dzięki zaawansowanym modelom, takim jak Avatar 4, użytkownicy mogą precyzyjnie dostosowywać ruchy awatara, aby wyglądały bardziej naturalnie. Platforma oferuje przełącznik ekspresyjnego ruchu oraz obsługuje tekstowe podpowiedzi, które sterują gestami, emocjami takimi jak złość oraz kierunkiem spojrzenia – w stronę kamery lub poza nią. Taki poziom kontroli ułatwia dopracowanie każdego klipu i spersonalizowanie persony dla dowolnej publiczności.
Co możesz stworzyć
Marketing i reklamy: twórz filmy wyjaśniające produkt, klipy z ambasadorami marki oraz spersonalizowaną komunikację. Generuj reklamy wideo oparte na AI na TikToka, Instagram i YouTube. Idealne rozwiązanie dla twórców, którzy muszą szybko publikować treści wideo.
Szkolenia i edukacja: Twórz instruktorów AI do onboardingu, e‑learningu i interaktywnych lekcji. Każdy edukator może zwiększyć skalę tworzenia wideo bez nagrywania, z pełną obsługą wielu języków i wsparciem językowym dla globalnych zespołów.
Media społecznościowe: Skaluj swoją obecność na TikToku, Instagramie i YouTube za pomocą wysokiej jakości filmów z awatarami. Korzystaj z gotowych lub trendujących szablonów, aby tworzyć filmy na social media w kilka minut i eksportować je w dowolnym formacie.
Jak stworzyć własne wideo deepfake
Stwórz wideo deepfake za pomocą HeyGen i zamień się w realistycznego awatara AI, który oddaje Twój głos i mimikę, jednocześnie zwiększając zasięg i zaangażowanie.
Wybierz zdjęcie z naszej biblioteki lub prześlij własne, aby stworzyć cyfrowego sobowtóra. Użyj funkcji podmiany twarzy, aby nałożyć dowolną twarz na istniejący szablon.
Wpisz tekst lub prześlij nagranie audio. Skorzystaj z głosów AI albo sklonuj własny.
Dopracuj swoją scenę w AI Studio, dodając dynamiczne tła, napisy, ujęcia B-roll lub elementy brandingowe, aby idealnie dopasować ją do swojej wizji.
Otrzymaj wideo z naturalną mimiką i synchronizacją ruchu ust, gotowe do pobrania lub przetłumaczenia na ponad 175 języków.
Ten generator deepfake’ów został zaprojektowany z myślą o szybkim i prostym użyciu. Układ interfejsu pomaga początkującym wgrać zdjęcie, wybrać wideo i wygenerować gotowy deepfake bez wiedzy technicznej. Zawiera też zaawansowane opcje dla użytkowników oczekujących profesjonalnych rezultatów, dzięki czemu sprawdza się zarówno przy okazjonalnym, jak i zawodowym tworzeniu treści.
Użyj wyraźnego zdjęcia z dobrym oświetleniem i wybierz wysokiej jakości szablon wideo. Sztuczna inteligencja zajmie się podmianą twarzy, dopasowaniem mimiki oraz synchronizacją ruchu ust. Dzięki temu powstają realistyczne deepfake’i wideo, gotowe do pobrania i udostępniania. Możesz też tworzyć realistyczne deepfake’i online, przesyłając dowolny portret i pozwalając AI zająć się resztą.
HeyGen jest jednym z wiodących internetowych narzędzi do tworzenia deepfake’ów, ponieważ oferuje technologię zamiany twarzy, narzędzia do tworzenia deepfake’ów z obrazu na wideo, generowanie GIF-ów oraz funkcje awatarów. Wiele innych platform udostępnia tylko jedną lub dwie z tych funkcji.
HeyGen łączy je wszystkie z funkcjami podnoszenia rozdzielczości wideo, kontrolą realizmu i przejrzystym cennikiem, usuwając bariery w tworzeniu wysokiej jakości deepfake’ów.
Tak. Darmowy tryb pozwala użytkownikom testować tworzenie deepfake’ów bez żadnych kosztów. Plany podstawowe są wycenione z myślą o osobach indywidualnych i małych firmach, które chcą pełnego dostępu bez dużych wydatków. Płatne plany odblokowują wyższą rozdzielczość wyników, dostęp do API oraz dodatkowe narzędzia deepfake do kreatywnych projektów.
HeyGen obsługuje niestandardowe podmiany twarzy. Użytkownicy mogą przesyłać własne zdjęcia, a system odwzorowuje ich rysy twarzy na wybranym wideo lub awatarze, aby wygenerować realistyczny efekt. Zapewnia precyzyjne podmiany twarzy i naturalnie wyglądające mówiące awatary, umożliwiając tworzenie wysokiej jakości treści typu deepfake z niemal każdego wyraźnego obrazu.
Zwróć uwagę na realizm, dostępne szablony, opcje bezpieczeństwa oraz obsługiwane języki. Ta platforma oferuje podmianę twarzy, narzędzia do tworzenia awatarów, skalowanie wideo i generowanie GIF-ów. Integruje się także z narzędziami takimi jak Text to Speech Avatar.
Tak. HeyGen został stworzony z myślą o odpowiedzialnym generowaniu deepfake’owych wideo z wykorzystaniem AI. Utworzenie każdego awatara wymaga zgody, a platforma zawiera zabezpieczenia zapobiegające nadużyciom. Możesz tworzyć fałszywe nagrania wideo na uzasadnione potrzeby, takie jak marketing, edukacja czy kampanie angażujące odbiorców, pozostając w zgodzie z przepisami. Narzędzia deepfake AI zostały zaprojektowane etycznie, z pełną przejrzystością.
Tak. Interfejs API HeyGen obsługuje zautomatyzowane generowanie deepfake’owych filmów na dużą skalę. Prześlij obrazy, generuj klipy z podmianą twarzy i dostarczaj gotowe filmy w dowolnym formacie. To idealne rozwiązanie dla twórców i zespołów produkujących duże ilości materiałów wideo AI bez ręcznej edycji.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy wideo dzięki AI.