Spersonalizowane filmy sprzedażowe, które naprawdę skłaniają do odpowiedzi
Prospekting, follow-upy po demo, treści do deal roomów — twórz spersonalizowane wideo dla każdego potencjalnego klienta bez nagrywania każdego z osobna. Daj całemu zespołowi sprzedaży wskaźniki zaangażowania na poziomie twojego najlepszego handlowca.
Problem z pozyskiwaniem sprzedaży
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do zamiany tekstu na wideo AI.
Twój kalendarz treści nie daje wytchnienia. Premiery produktów wymagają wideo. Kanały społecznościowe domagają się codziennych materiałów. Kampanie potrzebują zlokalizowanych kreacji na każdy rynek. Tymczasem tradycyjna produkcja wideo oznacza rezerwowanie studiów, koordynowanie pracy ekipy i talentów, tygodnie czekania na montaż — i przepalanie budżetu na jednej sesji. Kiedy materiał jest wreszcie gotowy, idealny moment już minął. Twoi konkurenci publikują wideo każdego dnia, podczas gdy ty wciąż tkwisz w preprodukcji. A poprosić zarząd, żeby wystąpił przed kamerą? Powodzenia z tym koszmarem logistycznym.
Rozwiązanie HeyGen
HeyGen zamienia każdego przedstawiciela handlowego w Twojego najlepszego sprzedawcę. Stwórz jeden szablon wideo, a następnie wygeneruj tysiące spersonalizowanych wersji — każdą z imieniem i nazwą firmy potencjalnego klienta oraz jego konkretnymi problemami — bez nagrywania ani jednego dodatkowego filmu.Spersonalizowana komunikacja sprzedażowa w skali automatyzacji, z zaangażowaniem jak przy relacji 1:1. Buduj biblioteki materiałów wspierających sprzedaż, które pozostają aktualne wraz z rozwojem produktów. Szkol nowych przedstawicieli z wykorzystaniem spójnych komunikatów. Docieraj do globalnych klientów w ich języku. Daj całemu zespołowi narzędzia, by sprzedawał tak skutecznie jak Twoi najlepsi.
Wszystko, czego zespoły sprzedaży potrzebują, aby domykać więcej transakcji
Spersonalizowane wideo na dużą skalę
Zamień jedno nagranie w tysiące spersonalizowanych filmów do outreachu. Dynamiczne zmienne wstawiają imiona prospektów, nazwy firm, kluczowe problemy w ich branży oraz indywidualne szczegóły. Każde wideo sprawia wrażenie nagranego specjalnie dla odbiorcy — bo personalizacja jest prawdziwa — ale ty tworzysz je raz i wysyłasz do całego swojego lejka sprzedaży.
• Dynamiczne pola personalizacji
• Zbiorcze generowanie na potrzeby kampanii
• Indywidualne targetowanie prospektów
Integracja z CRM
Wideo idealnie wpisuje się w Twój proces sprzedaży tam, gdzie już działa. Integracja z HubSpot automatycznie uruchamia spersonalizowane filmy — nowy lead generuje powitalne wideo, umówione spotkanie tworzy wideo‑zapowiedź, a zmiana etapu szansy sprzedaży dostarcza odpowiednie case study. Zapier, Make i n8n łączą HeyGen z praktycznie każdym CRM-em.
• Natywna integracja z HubSpot
• Automatyzacja z Zapier/Make
• Wyzwalaj filmy z etapów transakcji
Biblioteka wsparcia sprzedaży
Wyposaż każdego przedstawiciela w treści, których potrzebuje, aby domknąć sprzedaż. Prezentacje produktu, pozycjonowanie względem konkurencji, radzenie sobie z zastrzeżeniami, historie klientów — biblioteka materiałów sprzedażowych, która pozostaje aktualna wraz z rozwojem Twojego produktu i komunikacji.
• Scentralizowana biblioteka treści
• Natychmiast aktualizuj komunikaty
• Spójne we wszystkich zespołach sprzedaży
Wdrożenie i szkolenie przedstawicieli
Skróć czas wdrożenia nowych pracowników dzięki materiałom szkoleniowym wideo, które uczą Twojej metodyki, produktu i schematów rozmów. Każdy przedstawiciel otrzymuje tak samo wysokiej jakości onboarding, niezależnie od tego, kto go szkoli i kiedy zaczyna.
• Szkolenia z metodologii i procesów
• Filmy szkoleniowe o produkcie
• Spójne wdrażanie nowych przedstawicieli
Wielojęzyczna komunikacja
Twoi potencjalni klienci mówią w różnych językach. Twoja komunikacja też powinna.Tłumaczenie wideo oparte na AI lokalizuje Twoje filmy sprzedażowe na ponad 175 języków z klonowaniem głosu i synchronizacją ruchu ust. Docieraj do klientów w regionach EMEA, APAC i LATAM w ich ojczystym języku.
• Klonowanie głosu zachowuje autentyczność
• Synchronizacja ruchu ust odpowiada mimice twarzy
• Jeden szablon, globalny proces
Analityka wideo
Dowiedz się, które filmy zwiększają zaangażowanie i którzy potencjalni klienci są gotowi do zakupu. Śledź liczbę wyświetleń, czas oglądania i poziom zaangażowania, aby lepiej planować follow‑upy i zrozumieć, które komunikaty najbardziej trafiają do odbiorców.
• Śledzenie wyświetleń i zaangażowania
• Sygnały intencji potencjalnych klientów
• Optymalizuj na podstawie danych
Od szablonu do spersonalizowanego kontaktu w 3 krokach
Utwórz swój szablon
Nagraj raz lub napisz skrypt. Zbuduj swoją wiadomość outreachową, używając zmiennych zastępczych dla imienia potencjalnego klienta, firmy, branży i pól niestandardowych. Jeden szablon zamienia się w nieograniczoną liczbę spersonalizowanych filmów.
Wybierz swoją kreację
Wybierz spośród ponad 200 zróżnicowanych awatarów AI dopasowanych do Twojej marki i odbiorców. Dobierz głosy, tła i style wizualne albo stwórz klona rzecznika, aby zapewnić spójny wizerunek marki we wszystkich treściach.
Wyślij i śledź
Generuj spersonalizowane filmy seryjnie lub na żądanie. Osadzaj je w sekwencjach e‑mailowych, udostępniaj za pomocą linku lub wysyłaj bezpośrednio do swojego CRM. Śledź zaangażowanie i priorytetyzuj potencjalnych klientów wykazujących sygnały zakupowe.
Stworzone dla każdego modelu sprzedaży
Prospekcja SDR
Wyróżnij się w zatłoczonych skrzynkach odbiorczych. Spersonalizowane filmy prospektingowe które wspominają o firmie potencjalnego klienta, jego roli i konkretnych wyzwaniach — na dużą skalę. Daj każdemu SDR-owi współczynniki odpowiedzi, jakie Twoi najlepsi sprzedawcy osiągają dzięki ręcznie nagrywanym filmom.
Przykład zastosowania: Wygeneruj 500 spersonalizowanych filmów prospektingowych na potrzeby kampanii ABM w czasie, w jakim ręcznie nagrał(a)byś 5.
Zweryfikowany wynik: Videoimagem osiągnęło 3‑krotny wzrost zaangażowania dzięki spersonalizowanym filmom, tworząc ponad 50 000 spersonalizowanych wideo dla klientów korporacyjnych.
Follow-upy po demo
Wzmocnij swoje demo spersonalizowanymi filmami podsumowującymi. Zbierz najważniejsze punkty, odpowiedz na konkretne pytania i utrzymaj tempo w całym procesie sprzedaży, bez konieczności umawiania kolejnej rozmowy.
Przykład zastosowania: wysyłaj tego samego dnia spersonalizowane wideo podsumowujące demo, które odwołuje się do konkretnych problemów i wyzwań omówionych z potencjalnym klientem podczas spotkania.
Treści Deal Room
Wyposaż swoich ambasadorów w treści, których potrzebują, aby skutecznie sprzedawać wewnątrz organizacji. Materiały wyjaśniające produkt, podsumowania ROI oraz komunikaty dopasowane do poszczególnych interesariuszy, które pomogą Twojemu kontaktowi dopiąć transakcję po ich stronie.
Przykład zastosowania: Twórz wideo z podsumowaniem dla każdego decydenta zaangażowanego w złożoną transakcję korporacyjną.
Wsparcie sprzedaży
Wyposaż swój zespół w aktualne, spójne treści. Aktualizacje produktowe, informacje o konkurencji, radzenie sobie z zastrzeżeniami — biblioteka materiałów sprzedażowych, która rozwija się wraz z Twoim produktem i rynkiem.
Przykład zastosowania: Wprowadź nowe komunikaty produktowe dla całego zespołu sprzedaży, dostarczając filmy szkoleniowe tego samego dnia, w którym produkt trafia na rynek.
Wdrożenie nowego przedstawiciela
Skróć czas wdrożenia dzięki uporządkowanym materiałom onboardingowym. Szkolenia z metodyki, dogłębne prezentacje produktu i przykładowe skrypty rozmów, które pomagają nowym przedstawicielom szybciej osiągać wyniki.
Przykład zastosowania: Stwórz 30‑dniowy program onboardingowy, który nowi przedstawiciele mogą realizować we własnym tempie, z zachowaniem spójnej jakości.
Globalne zespoły sprzedaży
Sprzedawaj na każdym rynku bez tworzenia oddzielnych treści dla każdego regionu. Błyskawicznie lokalizuj materiały sprzedażowe dla zespołów w regionach EMEA, APAC i LATAM.
Przykład zastosowania: przetłumaczenie biblioteki materiałów sprzedażowych na 10 języków na potrzeby globalnego rozpoczęcia roku sprzedażowego.
Najszybciej rozwijający się produkt na G2 nie bez powodu
Od globalnych szkoleń po reklamy wideo, HeyGen umożliwia każdemu (tak, także Tobie) tworzenie wysokiej jakości, skalowalnych treści wideo na każdą potrzebę. Oto niektóre z korzyści, które nasi klienci cenią najbardziej:
Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.
Masz pytania? Mamy odpowiedzi
Czym jest spersonalizowane wideo sprzedażowe?
Spersonalizowane wideo sprzedażowe to treść prospektingowa, która zawiera szczegółowe informacje o potencjalnym kliencie – jego imię, firmę, wyzwania branżowe oraz odpowiednie punkty rozmowy – dzięki czemu każde wideo sprawia wrażenie nagranego indywidualnie dla danego odbiorcy. HeyGen umożliwia personalizację wideo na dużą skalę: tworzysz jeden szablon ze zmiennymi dynamicznymi, a następnie generujesz tysiące unikalnych wersji dla całego lejka sprzedażowego, bez ręcznego nagrywania każdego filmu.
Jak mogę tworzyć spersonalizowane filmy do działań sprzedażowych?
Napisz własny scenariusz lub pozwól, aby generator scenariuszy AI HeyGen stworzył go na podstawie Twojego briefu. Wybierz awatara AI jako prezentera na ekranie, dobierz głos i styl wizualny, a następnie wygeneruj wideo. Cały proces zajmuje kilka minut i nie wymaga żadnego doświadczenia produkcyjnego. Dla spójności marki sklonuj swojego rzecznika, aby jego cyfrowy sobowtór mógł reprezentować Twoją markę we wszystkich treściach.
Czy HeyGen integruje się z moim systemem CRM?
Tak — HeyGen umożliwia eksport w wielu proporcjach obrazu z jednego projektu. Stwórz materiał raz, a następnie wyeksportuj go w formacie 16:9 na YouTube, 9:16 na TikTok i Instagram Reels oraz 1:1 na posty w feedzie na Instagramie. Nie musisz tworzyć treści od nowa dla każdej platformy ani zarządzać wieloma procesami produkcyjnymi.
W jaki sposób spersonalizowane wideo zwiększa współczynnik odpowiedzi?
Utwórz swój materiał marketingowy w języku podstawowym, a następnie skorzystaj z funkcji tłumaczenia HeyGen, aby wygenerować wersje w dowolnym z ponad 175 obsługiwanych języków. Tłumaczenie obejmuje klonowanie głosu (dzięki czemu głos Twojej marki brzmi naturalnie w każdym języku) oraz synchronizację ruchu ust (aby ruchy warg odpowiadały przetłumaczonemu dźwiękowi). Uruchamiaj globalne kampanie z jednego materiału źródłowego.
Czy mogę używać HeyGen do tworzenia treści wspierających sprzedaż?
Tak. Oprócz prospectingu, HeyGen zasila kompletne biblioteki materiałów wspierających sprzedaż. Twórz prezentacje produktów, filmy z pozycjonowaniem na tle konkurencji, przewodniki dotyczące radzenia sobie z zastrzeżeniami oraz podsumowania historii klientów. Gdy produkty lub komunikaty się zmieniają, zaktualizuj skrypt i wygeneruj materiał ponownie — Twoja biblioteka pozostaje aktualna bez ponownego nagrywania. Zespoły zgłaszają znacząco szybsze aktualizacje treści w porównaniu z tradycyjną produkcją wideo.
Jak mogę szkolić nowych przedstawicieli handlowych za pomocą HeyGen?
Zbuduj uporządkowane materiały onboardingowe obejmujące Twoją metodykę, produkt, rynek oraz kluczowe ścieżki rozmów. Nowi przedstawiciele mogą przyswajać szkolenie we własnym tempie, otrzymując spójne, wysokiej jakości instrukcje – niezależnie od tego, kto ich szkoli i kiedy zaczynają. Aktualizuj treści szkoleniowe natychmiast, gdy zmieniają się procesy — koniec z nieaktualnymi materiałami i niespójnymi doświadczeniami onboardingowymi.
Czy mogę docierać do zagranicznych potencjalnych klientów w ich własnym języku?
Tak. Twórz treści sprzedażowe w swoim języku głównym, a następnie skorzystaj z funkcji tłumaczenia w HeyGen, aby wygenerować wersje w dowolnym z ponad 175 obsługiwanych języków. Tłumaczenie obejmuje klonowanie głosu (Twoja wypowiedź brzmi naturalnie w każdym języku) oraz synchronizację ruchu ust (ruchy warg są dopasowane do przetłumaczonego dźwięku). Docieraj do potencjalnych klientów w regionach EMEA, APAC i LATAM bez osobnej produkcji dla każdego rynku.
Jak szybko mogę tworzyć spersonalizowane filmy sprzedażowe?
HeyGen obsługuje filmy o różnej długości, aby dopasować je do Twojego projektu szkoleniowego. Większość modułów zgodności sprawdza się najlepiej w zakresie 3–10 minut w podejściu mikrolearningowym, ale możesz tworzyć dłuższe treści dla bardziej złożonych tematów. W przypadku rozbudowanych szkoleń (20+ minut) rozważ podzielenie materiału na rozdziały lub moduły, aby zwiększyć zaangażowanie uczestników i ułatwić śledzenie postępów.
Czy mogę śledzić, kto ogląda moje filmy sprzedażowe?
Tak. HeyGen zapewnia śledzenie wyświetleń i analitykę zaangażowania, dzięki czemu wiesz, którzy potencjalni klienci obejrzeli Twoje filmy, jak długo je oglądali i kiedy. Wykorzystaj te dane intencyjne, aby priorytetyzować follow‑upy — osoby, które obejrzą Twój film do końca, są prawdopodobnie bardziej zainteresowane niż te, które go w ogóle nie otworzą. Integracja z Twoim CRM sprawia, że te dane są na bieżąco powiązane z rekordami szans sprzedażowych.
Jak mogę utrzymać spójny przekaz w całym moim zespole sprzedaży?
System szablonów HeyGen zapewnia, że każdy przedstawiciel przekazuje zatwierdzone komunikaty. Twórz szablony dla różnych scenariuszy kontaktu, odpowiedzi na obiekcje i wyjaśnień produktowych. Przedstawiciele mogą personalizować przekaz pod konkretnego klienta, jednocześnie pozostając zgodni z kluczowym komunikatem. Brand Kit utrwala spójność identyfikacji wizualnej, a scentralizowane biblioteki sprawiają, że wszyscy korzystają z aktualnych materiałów zamiast przestarzałych slajdów czy skryptów rozmów.
Jakie rodzaje filmów sprzedażowych mogę tworzyć?
HeyGen obsługuje praktycznie każdy format wideo sprzedażowego: cold mailing i prospecting, follow‑upy po demo, treści do deal roomów, omówienia ofert, podsumowania dla zarządu, prezentacje case studies, materiały o pozycjonowaniu względem konkurencji, radzenie sobie z obiekcjami, szkolenia dla nowych handlowców, wyjaśnienia metodologii i wiele więcej. Jeśli Twój zespół sprzedaży potrzebuje treści wideo, HeyGen może tworzyć je na dużą skalę.
Czy moje materiały sprzedażowe są bezpieczne?
HeyGen posiada certyfikat SOC 2 Type II i jest zgodny z RODO. Twoje treści są szyfrowane zarówno w trakcie przesyłania, jak i podczas przechowywania. Dla zespołów sprzedaży pracujących z wrażliwymi informacjami o transakcjach lub materiałami konkurencyjnymi, HeyGen oferuje funkcje bezpieczeństwa klasy enterprise, w tym integrację SSO i scentralizowane zarządzanie dostępem. Nie wykorzystujemy Twoich treści do trenowania naszych modeli AI.
Zacznij tworzyć spersonalizowane filmy sprzedażowe już dziś
Przestań wybierać między personalizacją a skalą. Twórz spersonalizowane filmy prospektingowe w kilka minut, wyposaż swój zespół w zawsze aktualne materiały sprzedażowe i daj każdemu handlowcowi narzędzia, by sprzedawał jak twój najlepszy performer. Dołącz do zespołów sprzedaży w Reply.io, HubSpot oraz w firmach enterprise na całym świecie, które odmieniły swoje działania outboundowe.
