Prospekcja SDR Wyróżnij się w zatłoczonych skrzynkach odbiorczych. Spersonalizowane filmy prospektingowe które wspominają o firmie potencjalnego klienta, jego roli i konkretnych wyzwaniach — na dużą skalę. Daj każdemu SDR-owi współczynniki odpowiedzi, jakie Twoi najlepsi sprzedawcy osiągają dzięki ręcznie nagrywanym filmom. Przykład zastosowania: Wygeneruj 500 spersonalizowanych filmów prospektingowych na potrzeby kampanii ABM w czasie, w jakim ręcznie nagrał(a)byś 5. Zweryfikowany wynik: Videoimagem osiągnęło 3‑krotny wzrost zaangażowania dzięki spersonalizowanym filmom, tworząc ponad 50 000 spersonalizowanych wideo dla klientów korporacyjnych.

Follow-upy po demo Wzmocnij swoje demo spersonalizowanymi filmami podsumowującymi. Zbierz najważniejsze punkty, odpowiedz na konkretne pytania i utrzymaj tempo w całym procesie sprzedaży, bez konieczności umawiania kolejnej rozmowy. Przykład zastosowania: wysyłaj tego samego dnia spersonalizowane wideo podsumowujące demo, które odwołuje się do konkretnych problemów i wyzwań omówionych z potencjalnym klientem podczas spotkania.

Treści Deal Room Wyposaż swoich ambasadorów w treści, których potrzebują, aby skutecznie sprzedawać wewnątrz organizacji. Materiały wyjaśniające produkt , podsumowania ROI oraz komunikaty dopasowane do poszczególnych interesariuszy, które pomogą Twojemu kontaktowi dopiąć transakcję po ich stronie. Przykład zastosowania: Twórz wideo z podsumowaniem dla każdego decydenta zaangażowanego w złożoną transakcję korporacyjną.

Wsparcie sprzedaży Wyposaż swój zespół w aktualne, spójne treści. Aktualizacje produktowe, informacje o konkurencji, radzenie sobie z zastrzeżeniami — biblioteka materiałów sprzedażowych, która rozwija się wraz z Twoim produktem i rynkiem. Przykład zastosowania: Wprowadź nowe komunikaty produktowe dla całego zespołu sprzedaży, dostarczając filmy szkoleniowe tego samego dnia, w którym produkt trafia na rynek.

Wdrożenie nowego przedstawiciela Skróć czas wdrożenia dzięki uporządkowanym materiałom onboardingowym. Szkolenia z metodyki, dogłębne prezentacje produktu i przykładowe skrypty rozmów, które pomagają nowym przedstawicielom szybciej osiągać wyniki. Przykład zastosowania: Stwórz 30‑dniowy program onboardingowy, który nowi przedstawiciele mogą realizować we własnym tempie, z zachowaniem spójnej jakości.