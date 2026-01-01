Miro, innowacyjna przestrzeń do współpracy założona w 2011 roku, zrewolucjonizowała sposób współdziałania dla ponad 90 milionów użytkowników na całym świecie. Jej wpływ jest tak rozległy, jak nieskończone płótno, które oferuje. Baza klientów Miro obejmuje ponad 250 000 firm, z silną pozycją wśród przedsiębiorstw i marek z listy Fortune 500, takich jak Nike, IKEA i Deloitte.

W miarę jak Miro ewoluuje od prostego narzędzia do whiteboardingu do kompleksowej platformy współpracy – obejmującej generatywną sztuczną inteligencję, narzędzia do prototypowania, skalowalne szablony i głębokie integracje – zakres i poziom zaawansowania materiałów szkoleniowych musi dotrzymywać kroku. Dla Steve’a Sowreya, projektanta materiałów edukacyjnych w Miro, tworzenie jasnych i angażujących treści edukacyjnych jest kluczowe dla sukcesu klientów. Steve i jego zespół potrzebowali skalowalnego, wydajnego sposobu produkcji treści edukacyjnych bez poświęcania jakości ani spójności. Właśnie wtedy zwrócili się do HeyGen.

Nadążanie za planem rozwoju produktu

Zespół edukacyjny dba o to, aby funkcje nie tylko były wdrażane, ale też faktycznie trafiały do użytkowników, tworząc filmy i samouczki, które przekładają złożoność na jasną wartość. W miarę jak Miro rozwija się w segmencie klientów korporacyjnych, kluczowe jest, aby użytkownicy mieli do dyspozycji materiały wideo do onboardingu zespołów i wspierania współpracy. A żeby odblokować globalny zasięg, niezbędna jest lokalizacja.

Wraz z rozwojem produktu Miro rosły też wymagania wobec zespołu Steve’a. Tworzenie wysokiej jakości filmów w wielu językach i formatach stawało się coraz bardziej czasochłonne i zasobożerne. Tradycyjne metody nie nadążały za szybkim tempem realizacji roadmapy, a zlecanie produkcji na zewnątrz wiązało się z wysokimi kosztami i długim czasem oczekiwania. Dla Steve’a HeyGen okazał się odpowiedzią na potrzebę szybkości, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów jakości. Dzięki HeyGen Miro osiągnęło 10-krotny wzrost szybkości produkcji wideo i 5-krotny wzrost ogólnej zdolności tworzenia materiałów wideo, bez konieczności zwiększania liczby pracowników.

Nowy sposób dotarcia do ich globalnej bazy użytkowników

Dzięki ponad trzem dekadom doświadczenia w branży wideo Steve widział już wiele postępów, ale żaden nie był tak przełomowy jak HeyGen, który całkowicie zmienia sposób, w jaki pracujemy.

Zanim Miro zaczął korzystać z HeyGen, produkcja edukacyjnych materiałów wideo obejmowała wiele etapów i zespołów: pisanie scenariuszy, rezerwację studia, nagrywanie z udziałem lektorów oraz przekazywanie materiału do zespołu postprodukcyjnego. Jeśli w trakcie procesu cokolwiek się zmieniało — interfejs, ikona, treść czy nawet fryzura — oznaczało to konieczność ponownych nagrań i opóźnienia.

Avatary HeyGen całkowicie usprawniły ten proces. Teraz scenariusze można na bieżąco poprawiać, bez konieczności wracania do studia. Dzięki HeyGen Steve i jego zespół mogą po prostu zaktualizować transkrypcję w platformie i niemal natychmiast wygenerować wideo, w którym avatar prezentuje zaktualizowany tekst. Efekt tak dobrze oddaje oryginalny głos i sposób mówienia, że widzowie nawet nie zauważają różnicy. Sama ta elastyczność skróciła ich harmonogram produkcji o całe dni, a czasem nawet tygodnie. „Ponieważ funkcje głosowe HeyGen tak dokładnie odwzorowują naszych lektorów, możemy aktualizować ich kwestie w razie potrzeby, bez konieczności powrotu do studia” – dodaje Steve.

Poza samą szybkością, narzędzia tłumaczeniowe HeyGen otworzyły zupełnie nowe możliwości. Steve wspomina: „Przed HeyGen cały proces był zbyt skomplikowany, żeby skutecznie docierać do różnych krajów mówiących różnymi językami, poza dodawaniem napisów.” Teraz Miro może z łatwością tłumaczyć swoje filmy na 7 różnych języków, z dokładną synchronizacją ruchu ust i naturalną modulacją głosu. Narzędzia te są wykorzystywane także wewnętrznie. Steve pamięta sytuację, gdy przetłumaczyli jedno z wewnętrznych wideo testowych na język niderlandzki, a pracownicy byli przekonani, że występujący w nim kolega jest native speakerem niderlandzkiego.

Tworzenie filmów, które nadążają za tempem Miro

HeyGen nie tylko usprawnił proces produkcji – pomógł też całkowicie przeobrazić sposób, w jaki Miro edukuje, lokalizuje i skaluje treści, utrzymując je w zgodzie z rozwojem produktu. Projekty, które wcześniej wymagały rozbudowanej koordynacji i tygodni oczekiwania na realizację, mogą być teraz ukończone w ułamku tego czasu. Gdy terminy są napięte lub zmiany pojawiają się na ostatniej prostej, zespół Steve’a może zaktualizować treści bez najmniejszej przerwy w działaniu, dostarczając klarowne, wysokiej jakości materiały wideo, które wspierają adopcję funkcji wśród 90 milionów użytkowników Miro.

„W branży technologicznej wszystko zawsze dzieje się bardzo szybko. Zanim dotrzemy do etapu postprodukcji, zwykle coś już się zmieniło — przycisk, ikona, logo. Przed HeyGen oznaczało to ponowne nagrywanie — teraz po prostu aktualizujemy scenariusz w trakcie produkcji, co oszczędziło nam dni, jeśli nie tygodnie, czasu produkcyjnego.” –Steve Sowrey, Learning Media Designer, Miro

Ta nowo zdobyta elastyczność poszerzyła też grono osób, które mogą uczestniczyć w tworzeniu treści. Autorzy, którzy wcześniej zajmowali się wyłącznie pisaniem scenariuszy, teraz samodzielnie przygotowują pełne szkice wideo, co zatarło tradycyjne granice ról w zespole i zwielokrotniło jego możliwości produkcyjne bez potrzeby zwiększania liczby etatów.

Realizm i dokładność awatarów HeyGen podniosły poprzeczkę jakości, a nie ją obniżyły. Steve nieustannie dopracowuje ton i intonację, korzystając z silników głosowych i subtelnych korekt — dzięki czemu finalny materiał brzmi niemal nie do odróżnienia od nagrań na żywo. Jego osobisty wyznacznik jest prosty: jeśli widz nie jest w stanie stwierdzić, że to awatar, oznacza to, że praca została wykonana dobrze.

Na wyższym poziomie HeyGen umożliwia Miro dostarczanie spójnych, zlokalizowanych i profesjonalnych materiałów wideo na dużą skalę, wspierając szersze cele firmy w zakresie adopcji w segmencie enterprise, globalnej dostępności oraz szybszego onboardingu.