Wykorzystanie stosu AI do skalowania działań marketingowych

Zespół marketingowy Tomorrow.io działa w szerokim zakresie, ale w szczupłej strukturze, składającej się zaledwie z pięciu osób. Aby konkurować z większymi organizacjami dysponującymi niemal nieograniczonymi zasobami marketingowymi, dyrektorka marketingu Kelly Peters wykorzystuje strategie oparte na sztucznej inteligencji oraz zaawansowane stosy technologiczne.

„Obsługujemy wiele różnych jednostek biznesowych. Musimy się wyróżniać, tak jak robi to każdy zespół marketingowy. Ale biorąc pod uwagę nasz rozmiar, musimy też być wyjątkowo zaradni” – powiedziała Peters. „Dlatego zamiast biernie reagować, mocno postawiliśmy na sztuczną inteligencję i w pełni ją wykorzystujemy.”

Zespół marketingowy Tomorrow.io w dużym stopniu opiera się na wideo. To kluczowy element ich strategii marketingowej, zarówno z perspektywy SEO, jak i zaangażowania odbiorców. Tradycyjna produkcja wideo jest jednak czasochłonna i wymaga koordynacji z kadrą zarządzającą, operatorami oraz rozbudowanej postprodukcji.

„Wiemy, że wideo będzie angażować ludzi lepiej i wywierać większy wpływ z perspektywy marki” – powiedział Peters. „Uważamy, że będzie ono kluczowe dla przyszłości marketingu.”

Aby przyjąć podejście bardziej w stylu ABM, zespół potrzebował sposobu na skalowanie spersonalizowanych treści na poziomie kont i poszczególnych osób oraz utrzymanie spójności w coraz szerszym zakresie materiałów. To właśnie doprowadziło ich do HeyGen.

Znalezienie odpowiedniej platformy dla swojej maszyny contentowej

Po korzystaniu z Synthesii zespół zdał sobie sprawę, że nie spełnia ona ich oczekiwań pod względem jakości awatarów. Tomorrow.io wybrało HeyGen ze względu na realistyczne awatary AI oraz możliwość tworzenia i wysyłania spersonalizowanych nagrań wideo z udziałem członków kadry zarządzającej.

„Jednym z wyzwań, z którymi mierzyliśmy się przed rozpoczęciem pracy z HeyGen, był zdecydowanie czas. Stworzenie naprawdę dobrego, profesjonalnie wyglądającego spotu lub wideo zajmuje tygodnie. Szukaliśmy sposobu, żeby ten czas znacząco skrócić” – powiedziała Madison Sofield, odpowiedzialna za strategię treści AI i tworzenie wideo w Tomorrow.io.

Obecnie HeyGen napędza codzienną „maszynę” contentową Tomorrow.io i bezproblemowo integruje się z ich procesami tworzenia treści. Zespół wykorzystuje platformę do produkcji materiałów wideo, które można ponownie wykorzystywać w różnych formatach – od filmów produktowych i nagrań z udziałem kadry zarządzającej, po posty w mediach społecznościowych i kampanie e‑mailowe.

„Większość zespołów marketingowych planuje treści pisane i na ich podstawie tworzy wideo. My natomiast planujemy treści wideo i zamieniamy je na materiały pisane” – powiedziała Ruth Favela, AI Marketing Manager. „Zrozumieliśmy, że dlaczego po prostu nie zacząć od wideo, które można przekształcić w wiele różnych treści?”

Na przykład Tomorrow.io korzysta z HeyGen, aby tworzyć awatary AI członków kadry kierowniczej, w tym CMO, oraz produkować spersonalizowane treści wideo dla kluczowych potencjalnych klientów. Zespół musi jedynie spotkać się z interesariuszem, aby określić cele, użyć ChatGPT lub Claude do napisania scenariusza, wprowadzić go do HeyGen, aby wygenerować wideo z awatarem, a następnie wyeksportować je do postprodukcji — wszystko z wykorzystaniem AI. Gotowe filmy są następnie integrowane z kanałami dystrybucji.

„Kiedy obejrzałam swój pierwszy film HeyGen, z jednej strony było to naprawdę super, ale z drugiej bardzo dziwne, bo w zasadzie stworzyłam wideo z moim szefem. Czułam się, jakbym miała ogromną władzę, ale jednocześnie było to świetne, bo od razu mogłam zrobić coś do naszych reklam” – powiedziała Madison.

Poza działaniami marketingowymi, awatary AI HeyGen znalazły zastosowanie w różnych działach, z potencjalnymi przypadkami użycia takimi jak moduły szkoleniowe czy filmy do obsługi klienta. „Nasz zespół marketingu stał się teraz swoistą latarnią przywództwa w obszarze AI marketingu, zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz” – powiedział Peters.

Przekształcanie wideo AI w zaawansowany marketing