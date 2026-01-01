Jak Reply.io zwiększyło obecność swojego CEO na TikToku dzięki HeyGen

Reply.io, założona w 2014 roku, to wielokanałowa platforma do angażowania sprzedaży dla wewnętrznych zespołów sprzedażowych i agencji, pomagająca im docierać do potencjalnych klientów.

W 2023 roku założyciel i CEO, Oleg Campbell, chciał rozwinąć swoją obecność w mediach społecznościowych, jednak cały jego czas pochłaniało zapewnienie bezproblemowego działania platformy do sales engagement. Aby wzmocnić wiarygodność Reply.io i zaprezentować jego ekspercką wiedzę branżową, zespół Olega odpowiedzialny za social media zaczął korzystać z HeyGen, by zwiększyć jego widoczność w mediach społecznościowych poprzez tworzenie angażujących treści, które podkreślają jego spostrzeżenia oraz innowacje technologiczne Reply.io.

Porozmawialiśmy z Anastasią Nak, menedżerką mediów społecznościowych Reply.io, która prowadzi kanały Olega. Od tego czasu jej zespół z powodzeniem wzmocnił obecność Olega na TikToku, wykorzystując realistyczne awatary HeyGen.