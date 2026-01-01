Jak Reply.io zwiększyło obecność swojego CEO na TikToku dzięki HeyGen
Reply.io, założona w 2014 roku, to wielokanałowa platforma do angażowania sprzedaży dla wewnętrznych zespołów sprzedażowych i agencji, pomagająca im docierać do potencjalnych klientów.
W 2023 roku założyciel i CEO, Oleg Campbell, chciał rozwinąć swoją obecność w mediach społecznościowych, jednak cały jego czas pochłaniało zapewnienie bezproblemowego działania platformy do sales engagement. Aby wzmocnić wiarygodność Reply.io i zaprezentować jego ekspercką wiedzę branżową, zespół Olega odpowiedzialny za social media zaczął korzystać z HeyGen, by zwiększyć jego widoczność w mediach społecznościowych poprzez tworzenie angażujących treści, które podkreślają jego spostrzeżenia oraz innowacje technologiczne Reply.io.
Porozmawialiśmy z Anastasią Nak, menedżerką mediów społecznościowych Reply.io, która prowadzi kanały Olega. Od tego czasu jej zespół z powodzeniem wzmocnił obecność Olega na TikToku, wykorzystując realistyczne awatary HeyGen.
Wyzwanie
Początkowo uruchomienie planu działań w mediach społecznościowych dla ich prezesa wydawało się przytłaczające i kosztowne. Napięty grafik Olega pozostawiał bardzo mało czasu na nagrywanie, montaż oraz koordynację pracy zespołów produkcyjnych, które musiałyby spotykać się kilka razy w tygodniu, aby tworzyć treści na social media. Bez usprawnionego procesu zespół obawiał się, że prezentowanie przywództwa myślowego Olega w internecie przyniesie znikome rezultaty, co praktycznie uniemożliwiłoby utrzymanie regularnych, angażujących treści.
Jednak wszystko zmieniło się wraz z wprowadzeniem HeyGen. Platforma zapewniła zespołowi narzędzia do efektywnego tworzenia wysokiej jakości filmów przy minimalnym czasie poświęconym na akceptację ze strony Olega — i to przy ułamku dotychczasowych kosztów.
Rozwiązanie
Oleg chciał wdrożyć narzędzie, które pozwoliłoby jego zespołowi oszczędzać czas przy tworzeniu treści w mediach społecznościowych i pokazać, jak sztuczna inteligencja zmienia globalne interakcje.
HeyGen szybko stał się najbardziej opłacalnym i czasowo efektywnym rozwiązaniem dla Anastasiii i jej zespołu do tworzenia osobistych filmów TikTok Olega. HeyGen pozwala im generować kreatywne treści, jednocześnie znacząco zwiększając grono obserwujących Olega w mediach społecznościowych, i to wszystko bez konieczności jego bezpośredniego zaangażowania.
Po przetestowaniu kilku platform do generowania wideo opartych na sztucznej inteligencji zespół wybrał HeyGen, ponieważ oferował najbardziej realistyczne awatary i prosty w obsłudze proces tworzenia filmów.
Dzięki HeyGen zespół social media Reply.io może teraz tworzyć od 10 do 14 filmów tygodniowo, zmniejszając presję codziennych nagrań i umożliwiając lepsze dotarcie do odbiorców Olega. Przesyłając różnorodne awatary, mogą płynnie ulepszać swoje filmy, często bez świadomości widzów, że cokolwiek zostało zmienione.
Zespół Anastasiii nie musi już spędzać godzin na nagrywaniu filmów. Zamiast tego mogą skupić się na tym, co robią najlepiej — tworzeniu angażujących treści.
Rezultaty
Po 10 miesiącach korzystania z HeyGen zespół Olega odpowiedzialny za media społecznościowe odnotował imponujące rezultaty. Korzystanie z HeyGen nie tylko pozwoliło zespołowi zaoszczędzić nawet trzy godziny na każdym wideo, ale także przyniosło następujące wyniki na TikToku:
- Imponujące zaangażowanie: Ich najczęściej oglądany film na TikToku osiągnął 5,7 miliona wyświetleń dzięki HeyGen, a inne konsekwentnie przyciągają od 8 000 do 30 000 wyświetleń.
- Wzrost liczby obserwujących: W ciągu 10 miesięcy liczba obserwujących Olega na TikToku wzrosła do 200 000 obserwujących, z imponującymi 50 000 nowymi obserwującymi w ciągu pierwszych sześciu miesięcy korzystania z HeyGen.
- Większy ruch:Dzięki linkowi w swoim bio mogą teraz kierować więcej ruchu z TikToka niż z jakiejkolwiek innej platformy społecznościowej, co pozytywnie wpływa na ich biznes, przyciągając dodatkowych odwiedzających na ich stronę internetową i zwiększając ogólne zainteresowanie Reply.io.
„HeyGen okazał się dla nas niezwykle pomocny, zwłaszcza że był to nowy obszar dla wszystkich zaangażowanych. Nie sądzę, żeby wielu twórców publikowało codziennie jeden lub dwa filmy, które koncentrują się na AI i jednocześnie z niej korzystają. Na początku nie byliśmy pewni, jak bardzo nam się to uda. Nie mieliśmy żadnych viralowych filmów, dopóki nie zaczęliśmy używać HeyGen. Kiedy zaczęliśmy z niego korzystać, wszystko się zmieniło. Nasza liczba obserwujących wzrosła, a odbiorcy stali się znacznie bardziej zaangażowani w treści.”
Anastasiia Nak
Social Media Manager w Reply.io