Filmy z premier produktów Opublikuj materiały startowe w dniu premiery. Filmy ogłaszające nowe produkty, które wyjaśniają, co nowego, pokazują wartość i zwiększają adopcję — tworzone w ciągu godzin, a nie miesięcy. Przykład zastosowania: Wygeneruj kompletny pakiet materiałów wideo na premierę (ogłoszenie, demo, FAQ) na czas wydania produktu, zamiast tygodnie później. Zweryfikowany wynik: Attention Grabbing Media skróciło czas produkcji z 3 dni do zaledwie kilku godzin, jednocześnie rozszerzając zasięg na ponad 10 nowych języków.

Ogłoszenia o nowych funkcjach Każde wydanie zasługuje na wideo. Twórz treści ogłaszające nowe funkcje, które są dostarczane razem z produktem, osadzane w informacjach o wydaniu, udostępniane w mediach społecznościowych i dystrybuowane do klientów. Przykład zastosowania: Twórz filmy ogłaszające nowe funkcje przy każdej iteracji sprintu, aby na bieżąco informować klientów o ciągłych usprawnieniach.

Treści wspierające sprzedaż Wyposaż dział sprzedaży w aktualne, angażujące treści. Prezentacje produktów , opisy przypadków użycia, porównania z konkurencją — treści, które pomagają domykać sprzedaż. Przykład zastosowania: Zbuduj kompletną bibliotekę wideo do wsparcia sprzedaży, obejmującą wszystkie produkty, persony i scenariusze konkurencyjne. Zweryfikowany wynik: Advantive osiągnęło 50% skrócenie czasu tworzenia treści, a produkcja nagrań lektorskich została zredukowana z kilku dni do 2–3 godzin.

Filmy produktowe Pomóż klientom zrozumieć, czym jest Twój produkt i dlaczego ma znaczenie. Filmy wyjaśniające na stronę internetową, do onboardingu i edukacji klientów. Przykład zastosowania: Twórz materiały wyjaśniające produkt dla każdego segmentu klientów, odpowiadające na ich konkretne problemy i sposoby wykorzystania.

Globalne premiery produktów Wprowadzaj produkt jednocześnie na wszystkie rynki. Lokalizuj wszystkie materiały go‑to‑market na potrzeby międzynarodowych premier bez osobnej produkcji dla każdego regionu. Przykład zastosowania: przetłumacz kompletny pakiet startowy na 15 języków na potrzeby globalnego wprowadzenia produktu. Zweryfikowany rezultat: Workday skrócił proces lokalizacji z tygodni do minut, tworząc treści w 10–15 językach na wideo.