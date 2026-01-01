Dostarczaj filmy z premierą produktu pierwszego dnia, a nie trzydziestego
Ogłoszenia nowych funkcji, prezentacje produktu, materiały sprzedażowe, pozycjonowanie względem konkurencji — twórz treści go‑to‑market, które są gotowe wraz z produktem, aktualizują się przy każdej zmianie produktu i docierają do każdego rynku w jego własnym języku.
- Natychmiast aktualizuj treści, gdy produkty się zmieniają
Problem marketingu produktu
Luka w treściach marketingu produktowego
Twój produkt wchodzi na rynek w przyszłym tygodniu. Zespół sprzedaży potrzebuje materiałów szkoleniowych. Marketing potrzebuje filmów na premierę. Dział wsparcia potrzebuje dokumentacji. A ty wciąż czekasz, aż produkcja skończy demo, o które prosiłeś w zeszłym miesiącu. Tradycyjne wideo nie nadąża za tempem rozwoju produktu — gdy treści są gotowe, funkcja zdążyła już się zmienić. Ciągle wybierasz między terminową wysyłką bez wideo a opóźnioną wysyłką z nieaktualnymi materiałami. W międzyczasie twoje globalne zespoły startują tylko z materiałami po angielsku, bo lokalizacja wydłuża harmonogram o kolejny miesiąc. Marketing produktowy staje się wąskim gardłem zamiast akceleratorem.
Rozwiązanie HeyGen
HeyGen zmienia Twój zespół marketingu produktowego w maszynę do tworzenia treści, która działa w tempie rozwoju produktu. Napisz swoje komunikaty — albo pozwól AI wygenerować je na podstawie dokumentów pozycjonujących — wybierz awatara AI i w kilka minut stwórz profesjonalne filmy produktowe. Materiały na dzień premiery są gotowe dokładnie na dzień premiery. Funkcja zmieniła się w wersji beta? Zaktualizuj skrypt i wygeneruj materiał ponownie. Globalne wdrożenie? Przetłumacz na ponad 175 języków z klonowaniem głosu i synchronizacją ruchu ust. Zbuduj kompletną bibliotekę treści go‑to‑market — ogłoszenia, dema, materiały enablementowe, porównania konkurencyjne — bez zależności produkcyjnych spowalniających Twój roadmap.
Wszystko, czego zespoły marketingu produktowego potrzebują, aby szybciej wprowadzać produkty na rynek
Kompleksowe narzędzia, procesy i analizy, które usuwają tarcia na etapie planowania, realizacji i wdrożenia, dzięki czemu zespoły dostarczają szybciej i z mniejszą liczbą przekazań między sobą.
Szybkie uruchamianie treści
Publikuj treści wideo w dniu premiery swojego produktu. Generuj zapowiedzi produktów, prezentacje funkcji i filmy launchowe w kilka minut — zamiast tygodni, których wymaga tradycyjna produkcja. Twój harmonogram wejścia na rynek nie jest już blokowany przez produkcję wideo.
• Twórz filmy z premier w kilka minut
• Brak zależności produkcyjnych
• Dostarczaj treści razem z produktem
Natychmiastowe aktualizacje treści
Produkty się zmieniają. Twoje treści też powinny. Gdy zmieniają się funkcje, aktualizują ceny lub modyfikuje się przekaz, zaktualizuj swój skrypt i wygeneruj materiał na nowo. Bez ponownych nagrań, bez koordynacji produkcji — treści, które zawsze nadążają za Twoim produktem.
• Aktualizuj skrypty i wygeneruj ponownie
• Brak konieczności ponownego nagrywania
• Zawsze aktualne komunikaty
Biblioteka wsparcia sprzedaży
Wyposaż swój zespół sprzedaży w treści, których potrzebuje, aby wygrywać. Prezentacje produktu, szczegółowe omówienia funkcji, pozycjonowanie względem konkurencji, radzenie sobie z zastrzeżeniami — kompletna biblioteka materiałów sprzedażowych, która aktualizuje się tak szybko, jak Twój produkt.
• Scentralizowana biblioteka treści
• Spójne komunikaty sprzedażowe
• Aktualizuj zgodnie ze zmianami w produkcie
Globalne wsparcie przy wdrożeniu
Wprowadzaj produkt na rynek wszędzie jednocześnie. Tłumaczenie wideo oparte na AI lokalizuje Twoje treści go-to-market na ponad 175 języków z klonowaniem głosu i synchronizacją ruchu ust. Twoje wdrożenie w regionie EMEA nie musi czekać, aż zakończy się wdrożenie w Ameryce Północnej.
• Klonowanie głosu zachowuje brzmienie Twojej marki
• Synchronizacja ruchu warg dopasowuje się do mimiki twarzy
• Jedno źródło, globalna dystrybucja
Filmy ogłaszające nowe funkcje
Każda funkcja zasługuje na porządne wprowadzenie. Twórz filmy ogłoszeniowe które wyjaśniają, co jest nowe, dlaczego ma to znaczenie i jak z tego korzystać — dostarczane razem z wydaniem funkcji, osadzone w informacjach o wydaniu i dystrybuowane we wszystkich kanałach.
• Filmy ogłoszeniowe do każdej wersji
• Osadzaj w informacjach o wydaniu
• Dystrybucja wielokanałowa
Treści dotyczące pozycjonowania konkurencyjnego
Wyposaż swój zespół w treści wideo, które wyróżniają się na tle konkurencji. Karty bitewne ożywają dzięki wideo z wyjaśnieniami, które dział sprzedaży może łatwo udostępniać, a klienci – bez trudu zrozumieć.
• Konkurencyjne filmy porównawcze
• Treści do kart bitewnych sprzedaży
• Pozycjonowanie skierowane do klienta
Od dokumentu pozycjonującego do filmu na premierę w 3 krokach
Zacznij od swojego przekazu
Wklej swój dokument pozycjonujący, opis funkcji lub ogłoszenie o premierze. Albo pozwól generatorowi skryptów AI stworzyć scenariusz wideo na podstawie opisu produktu. Zacznij od materiałów, które zespół product marketingu już przygotowuje.
Wybierz swojego prezentera
Wybierz awatara AI, który będzie reprezentował Twoją markę, lub stwórz spójnego rzecznika produktowego do wszystkich treści o produkcie. Dopasuj głos i styl wizualny do wytycznych swojej marki.
Generuj i dystrybuuj
Kliknij „Generuj”. W kilka minut masz profesjonalne wideo produktowe. Przetłumacz je na potrzeby globalnych premier jednym kliknięciem. Dystrybuuj je na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, e‑mailach, narzędziach wspierających sprzedaż oraz w notatkach do wydań.
Stworzone z myślą o wszystkich potrzebach marketingu produktowego
Filmy z premier produktów
Opublikuj materiały startowe w dniu premiery. Filmy ogłaszające nowe produkty, które wyjaśniają, co nowego, pokazują wartość i zwiększają adopcję — tworzone w ciągu godzin, a nie miesięcy.
Przykład zastosowania: Wygeneruj kompletny pakiet materiałów wideo na premierę (ogłoszenie, demo, FAQ) na czas wydania produktu, zamiast tygodnie później.
Zweryfikowany wynik: Attention Grabbing Media skróciło czas produkcji z 3 dni do zaledwie kilku godzin, jednocześnie rozszerzając zasięg na ponad 10 nowych języków.
Ogłoszenia o nowych funkcjach
Każde wydanie zasługuje na wideo. Twórz treści ogłaszające nowe funkcje, które są dostarczane razem z produktem, osadzane w informacjach o wydaniu, udostępniane w mediach społecznościowych i dystrybuowane do klientów.
Przykład zastosowania: Twórz filmy ogłaszające nowe funkcje przy każdej iteracji sprintu, aby na bieżąco informować klientów o ciągłych usprawnieniach.
Treści wspierające sprzedaż
Wyposaż dział sprzedaży w aktualne, angażujące treści. Prezentacje produktów, opisy przypadków użycia, porównania z konkurencją — treści, które pomagają domykać sprzedaż.
Przykład zastosowania: Zbuduj kompletną bibliotekę wideo do wsparcia sprzedaży, obejmującą wszystkie produkty, persony i scenariusze konkurencyjne.
Zweryfikowany wynik: Advantive osiągnęło 50% skrócenie czasu tworzenia treści, a produkcja nagrań lektorskich została zredukowana z kilku dni do 2–3 godzin.
Filmy produktowe
Pomóż klientom zrozumieć, czym jest Twój produkt i dlaczego ma znaczenie. Filmy wyjaśniające na stronę internetową, do onboardingu i edukacji klientów.
Przykład zastosowania: Twórz materiały wyjaśniające produkt dla każdego segmentu klientów, odpowiadające na ich konkretne problemy i sposoby wykorzystania.
Globalne premiery produktów
Wprowadzaj produkt jednocześnie na wszystkie rynki. Lokalizuj wszystkie materiały go‑to‑market na potrzeby międzynarodowych premier bez osobnej produkcji dla każdego regionu.
Przykład zastosowania: przetłumacz kompletny pakiet startowy na 15 języków na potrzeby globalnego wprowadzenia produktu.
Zweryfikowany rezultat: Workday skrócił proces lokalizacji z tygodni do minut, tworząc treści w 10–15 językach na wideo.
Pozycjonowanie konkurencyjne
Zawieraj więcej transakcji dzięki treściom wideo, które pozycjonują Twój produkt na tle alternatyw. Karty bitewne, treści porównawcze i komunikacja konkurencyjna, z których dział sprzedaży naprawdę może korzystać.
Przykład zastosowania: Twórz wideo battle cards dla 5 najważniejszych konkurentów, aktualizowane co kwartał wraz ze zmianami w otoczeniu konkurencyjnym.
Najszybciej rozwijający się produkt na G2 nie bez powodu
Od globalnych szkoleń po reklamy wideo, HeyGen umożliwia każdemu (tak, także Tobie) tworzenie wysokiej jakości, skalowalnych treści wideo na każdą potrzebę. Oto niektóre z korzyści, które nasi klienci cenią najbardziej:
Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość
Masz pytania? Mamy odpowiedzi
Czym są filmy marketingowe o produkcie?
Tworzenie wideo z wykorzystaniem AI polega na użyciu sztucznej inteligencji do generowania profesjonalnych filmów marketingowych bez tradycyjnych wymogów produkcyjnych. HeyGen łączy awatary AI, syntezę głosu i automatyczny montaż, aby zamieniać scenariusze w dopracowane materiały wideo — bez potrzeby użycia kamer, studiów czy ekip filmowych. Zespoły marketingowe mogą tworzyć filmy produktowe, treści do mediów społecznościowych oraz kreacje reklamowe w kilka minut zamiast tygodni.
Jak szybko tworzyć filmy z premierą produktu?
Napisz komunikaty na start lub wklej dokument z pozycjonowaniem. Wybierz awatara AI jako prezentera, dobierz styl wizualny i wygeneruj materiał. Większość filmów startowych powstaje w kilka minut. Gdy produkt zmienia się przed premierą (a tak jest zawsze), zaktualizuj scenariusz i wygeneruj wideo ponownie. Bez ponownych nagrań, bez koordynacji produkcji — treści gotowe dokładnie wtedy, gdy gotowy jest produkt.
Czy mogę aktualizować filmy, gdy produkt się zmienia?
Tak — to jedna z kluczowych przewag HeyGen w marketingu produktowym. Gdy funkcje się zmieniają, aktualizujesz ceny lub modyfikujesz komunikaty, po prostu zaktualizuj skrypt i wygeneruj wideo ponownie. Twoje treści pozostają na bieżąco z produktem, bez konieczności uruchamiania nowych cykli produkcyjnych. Zespoły zgłaszają radykalnie szybsze cykle aktualizacji w porównaniu z tradycyjnym wideo.
Jak mogę tworzyć treści wspierające sprzedaż za pomocą HeyGen?
Buduj swoją bibliotekę materiałów wspierających sprzedaż, tworząc wideo dla każdego produktu, persony, scenariusza konkurencyjnego i etapu procesu sprzedaży. Prezentacje produktów, objaśnienia funkcji, radzenie sobie z zastrzeżeniami oraz pozycjonowanie względem konkurencji — wszystko na podstawie skryptów, które Twój zespół marketingu produktowego już przygotowuje. Gdy produkty lub komunikaty się zmieniają, zaktualizuj treści i wygeneruj je ponownie, aby materiały sprzedażowe były zawsze aktualne.
Czy mogę lokalizować treści produktowe na potrzeby globalnych premier?
Tak. Stwórz treści produktowe w swoim głównym języku, a następnie użyj funkcji tłumaczenia HeyGen, aby wygenerować wersje w dowolnym z ponad 175 obsługiwanych języków. Tłumaczenie obejmuje klonowanie głosu (głos Twojej marki brzmi naturalnie w każdym języku) oraz synchronizację ruchu ust. Wejdź jednocześnie na rynki EMEA, APAC i LATAM zamiast robić to po kolei.
Jak szybko mogę tworzyć filmy do marketingu produktowego?
Większość filmów produktowych powstaje w ciągu kilku minut. Advantive odnotowało 50% skrócenie czasu tworzenia treści. Attention Grabbing Media skróciło produkcję z 3 dni do zaledwie kilku godzin. Przejście od tradycyjnych harmonogramów produkcji (od tygodni do miesięcy) do realizacji tego samego dnia oznacza, że Twoje materiały mogą trafić na rynek razem z produktem.
Czy mogę tworzyć filmy z ogłoszeniami nowych funkcji przy każdym wydaniu?
Tak. HeyGen obsługuje dynamiczną personalizację z polami zmiennych dla imion, firm i niestandardowych danych. Utwórz jeden szablon, a następnie wygeneruj tysiące spersonalizowanych wersji dla marketingu opartego na kluczowych klientach (account-based marketing), działań sprzedażowych lub kampanii angażujących klientów. Videoimagem stworzyło w ten sposób ponad 50 000 spersonalizowanych filmów dla AB InBev.
Jak mogę zachować spójność marki we wszystkich treściach produktowych?
Brand Kit HeyGen centralizuje Twoją tożsamość wizualną — zatwierdzone kolory, fonty, logotypy i wybór awatarów. Brand Glossary kontroluje wymowę nazw produktów, funkcji oraz specjalistycznego słownictwa. Niezależnie od tego, czy tworzysz wideo launchowe, materiały enablementowe czy treści do pozycjonowania konkurencyjnego, każde wideo zachowuje spójne standardy marki.
Czy wiele osób z mojego zespołu PMM może tworzyć treści?
Tak. HeyGen dla firm zawiera zespołowe przestrzenie robocze, w których marketerzy produktowi, menedżerowie ds. szkoleń i twórcy treści mogą współpracować. Wspólne biblioteki zasobów zapewniają wszystkim dostęp do zatwierdzonych elementów marki i szablonów. Ustawienia administracyjne gwarantują spójność komunikatów, jednocześnie umożliwiając Twojemu zespołowi tworzenie treści na dużą skalę.
Jakie rodzaje treści marketingowych o produktach mogę tworzyć?
HeyGen obsługuje praktycznie każdy format wideo do marketingu produktowego: ogłoszenia premier, demonstracje funkcji, filmy wyjaśniające produkt, materiały wspierające sprzedaż, pozycjonowanie konkurencyjne, studia przypadków klientów, filmy o zastosowaniach, przewodniki integracyjne, wyjaśnienia dotyczące cen i wiele więcej. Jeśli Twój zespół ds. marketingu produktowego potrzebuje treści wideo, HeyGen może je tworzyć w tempie, jakiego wymaga Wasza mapa drogowa.
Jak to wypada w porównaniu z tradycyjną produkcją wideo?
Tradycyjna produkcja wideo produktowego wymaga przygotowania scenariusza, storyboardu, koordynacji z udziałem aktorów, nagrań i montażu — zazwyczaj co najmniej 4–8 tygodni. Pomnóż to przez liczbę języków potrzebnych do globalnych premier. HeyGen dostarcza porównywalną jakość w ciągu minut lub godzin, z natychmiastowym tłumaczeniem na dowolny język. Zespoły marketingu produktowego po raz pierwszy raportują terminową publikację materiałów na premierę, z możliwością ich bieżącej aktualizacji wraz z rozwojem produktów.
Czy treści mojego produktu są bezpieczne?
HeyGen posiada certyfikat SOC 2 Type II i jest zgodny z RODO. Twoje treści są szyfrowane zarówno w trakcie przesyłania, jak i podczas przechowywania. Dla zespołów marketingu produktowego pracujących nad materiałami przedpremierowymi lub treściami o charakterze konkurencyjnym, HeyGen oferuje funkcje bezpieczeństwa klasy enterprise, w tym integrację z SSO oraz scentralizowane zarządzanie dostępem. Nie wykorzystujemy Twoich treści do trenowania naszych modeli AI.
Przestań wybierać między dotrzymaniem terminu a wykorzystaniem wideo. Generuj profesjonalne materiały produktowe w kilka minut, aktualizuj je przy każdej zmianie produktu i wprowadzaj kampanie globalnie bez opóźnień związanych z lokalizacją. Dołącz do zespołów marketingu produktowego w firmach takich jak HubSpot, Miro oraz innych przedsiębiorstwach, które przyspieszyły swoje działania go‑to‑market.
