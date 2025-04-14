Maak in enkele minuten online een professionele diavideo van je foto’s, videoclips en muziek. Geen opnames, geen bewerkingssoftware, geen ontwerpvaardigheden nodig. Kies een template, voeg je media toe en deel je video overal.
Functies van de Video Slideshow Maker
Foto’s en videoclips combineren
Upload je foto’s en videoclips en sleep ze vervolgens in elke gewenste volgorde op één tijdlijn om vloeiende diavoorstellingen te maken. De editor voegt stilstaande beelden en videofragmenten samen tot één visueel verhaal, en je kunt elke stilstaande foto tot leven brengen met image to video.
Muziek en AI-voice-over toevoegen
Drop in a track from the stock music library or upload your own background music to set the mood. For narrated slideshows, the editor can generate AI voiceover from your written script in seconds, so you never have to record a single line of audio.
Templates, Transitions, and Effects
Begin met een reeks diavoorstelling-videosjablonen voor bruiloften, verjaardagen, reizen of zakelijke doeleinden en pas vervolgens in één klik de stijl aan met overgangen en motion‑effecten. Verander een statische presentatie in een geanimeerde presentatie, stel het tempo bij en voeg premium titelkaarten en tekst toe.
Resize and Export Watermark-Free
Schakel je diavoorstelling moeiteloos om tussen verticaal, vierkant en breedbeeld, zodat hij perfect past bij TikTok, Instagram Reels, YouTube of een groot scherm op een evenement. Zodra de montage goed oogt, exporteer je een complete MP4 in HD zonder watermerk: een professioneel resultaat, klaar om te posten, te mailen of af te spelen tijdens een bijeenkomst.
Narrate Slideshows in 175+ Languages
Make one slideshow, then reach every audience worldwide. The AI video translator regenerates your voiceover and captions in more than 175 languages with accurate timing, so you can share videos with AI narration in each market without rebuilding the whole project.
Verzamel foto’s en filmpjes van de grote dag, zet ze onder een mooi nummer en maak een gedenkwaardige montage die gasten graag willen bekijken. Deel de link tijdens de receptie of stuur hem naar familieleden die er niet bij kunnen zijn.
Maak een respectvol eerbetoon van een leven vol foto’s. Voeg een zachte soundtrack en een gesproken herinnering toe met de AI‑stemgenerator en deel het vervolgens snel tijdens de dienst of privé met dierbaren.
Pull together party photos, candid clips, and a favorite track to create a slideshow in minutes. Resize it for a phone screen or a TV, then send it to the group chat the same day.
Verander een camerarol vol reisfoto’s en je beste videoclips in een terugblik die je blijft herbekijken. Kies een template, voeg je media toe, zet er muziek onder en plaats een gelikte reisvideo op social media.
Gebruik diavideo’s om een productlancering, retailcollectie of woningaanbod te presenteren zonder filmploeg. Upload een slide-deck in de PPT-naar-video-flow, voeg een voice-over toe en publiceer vervolgens een verkoopklare promotievideo.
Maak één slideshow en publiceer vervolgens video’s met AI-voice-over in elke markt die je bedient. Genereer de ondertiteling opnieuw in elke taal, pas het formaat aan voor Reels of Shorts en bereik volgers wereldwijd zonder de video elke keer opnieuw te hoeven maken.
Hoe de videoslideshowmaker werkt
Maak in vier stappen een diavoorstellingvideo met een eenvoudige handleiding, van ruwe foto’s tot een afgewerkte, deelklare video die je overal kunt plaatsen.
Sleep je foto’s, videoclips en alle muziek of audio die je in de diavoorstelling wilt gebruiken erin.
Stel de volgorde in, kies hoe lang elke foto in beeld blijft en voeg met één klik overgangen tussen dia’s toe.
Kies een soundtrack, genereer een AI-voice-over op basis van je script en voeg titels of ondertiteling toe.
Pas het formaat aan voor je platform, exporteer een HD-MP4 zonder watermerk en plaats of verstuur de slideshow overal.
A video slideshow maker helps you create engaging slideshow videos from photos and video clips, with music, transitions, and timing. You upload your media, arrange the order, add a soundtrack or voiceover, then export a finished MP4 to share.
Ja. Je bepaalt zelf de exacte volgorde door dia’s te verslepen en je kiest hoeveel seconden elke foto of clip in beeld blijft. Niets ligt vast, dus je kunt het tempo precies afstellen zodat het aansluit op de muziek of voice-over voordat je exporteert.
Upload je foto’s en plak vervolgens je script, zodat de tekst-naar-video engine gesproken scènes rond elke afbeelding maakt. Pas de volgorde en timing aan, voeg muziek toe, en de slideshow neemt het maakwerk uit handen zodat je razendsnel een afgewerkte video samenstelt.
Most tools stop at photos, music, and transitions. As a slideshow maker with music and AI voiceover, HeyGen also regenerates the whole video in more than 175 languages, and every export is watermark-free, so one project can reach a global audience.
Ja. Makers geven aan dat ze veel tijd besparen zodra filmen en monteren wegvallen, waardoor het makkelijker wordt om regelmatig content te maken. Onderwijzer Anton Voroniuk bespaarde 15,5 uur per week en verlaagde de productiekosten met een factor 40 nadat hij overstapte op HeyGen, terwijl hij meer dan een miljoen studenten bereikte.
Als gratis slideshowmaker stelt HeyGen je in staat om diavideo’s te maken en te exporteren zonder kosten, en downloads zijn volledig zonder watermerk. Daarnaast zijn er betaalde abonnementen beschikbaar die langere video’s, hogere resolutie en extra talen bieden naarmate je behoeften groeien.
Beide opties werken. Kies het perfecte nummer uit de ingebouwde bibliotheek of upload je eigen liedje, knip de audiotrack op lengte en balanceer deze met je voice-over. De audio blijft gesynchroniseerd wanneer je dia’s opnieuw rangschikt of de timing aanpast.
Ja. Voeg stilstaande foto’s en videoclips toe aan dezelfde tijdlijn en de editor voegt ze samen tot één doorlopende diavoorstelling. Combineer staande en liggende media zonder beperkingen, verfraai alles met overgangen en exporteer het soepel in elke beeldverhouding die je kiest.
Selecteer de ruimte tussen twee dia’s en kies een overgang, zoals vervagen of schuiven, en pas deze vervolgens toe op het hele project of dia voor dia. Voeg beweging toe aan stilstaande foto’s zodat ze pannen en zoomen, waardoor je creatieve controle krijgt over de stijl van elke scène.
Exporteer verticaal 9:16 voor TikTok, Reels en Shorts, vierkant 1:1 voor feedberichten of breedbeeld 16:9 voor YouTube en presentaties. Wissel op elk moment van beeldverhouding en de diavoorstelling wordt automatisch opnieuw gekadreerd, zodat het eruitziet alsof een professional het heeft gemaakt, zonder alles opnieuw op te bouwen.
Ja. Combineer foto’s uit iemands hele leven met een rustige soundtrack en een optionele gesproken herinnering, en exporteer vervolgens een video om tijdens een dienst af te spelen of privé te delen. Je kunt het project later opnieuw openen en bijwerken als er meer foto’s opduiken.
Houd rekening met de gelegenheid. Een diavoorstelling van vijf minuten bevat meestal 45 tot 60 foto’s met een paar korte videoclips en drie tot vijf seconden per stilstaand beeld, al kun je de lengte aanpassen aan jouw verhaal. Je kunt op elk moment media toevoegen of verwijderen en de timing wordt automatisch bijgewerkt.
De editor werkt in elke browser, zodat je kunt bouwen op een telefoon, tablet of computer. Upload populaire bestandsformaten zoals JPG, PNG, HEIC en MP4, en exporteer een voltooide MP4 plus een SRT-ondertitelingsbestand voor toegankelijkheid.
Nee. De slideshowmaker draait in je browser, dus je hoeft niets te downloaden of te installeren. Je kunt als gast beginnen, en met een gratis account kan elke gebruiker projecten opslaan, het videomakerproces opnieuw openen en verdergaan waar hij of zij was gebleven.
Ja. Een breed scala aan designtemplates, vloeiende overgangen en AI-voice-overs zorgen ervoor dat je AI-slideshowvideo’s indruk maken en de aandacht vasthouden. Stem de uitstraling af op je merk, zodat het eindresultaat professioneel geproduceerd aanvoelt in plaats van haastig in elkaar gezet.
Ja. Open het project opnieuw in de AI‑video-editor om foto’s te vervangen, de muziek aan te passen, de voice-over te herschrijven of de timing te corrigeren en exporteer het vervolgens opnieuw. Opgeslagen versies houden het bewerken snel, zodat het bijwerken van een diavoorstelling slechts enkele minuten kost in plaats van dat je helemaal opnieuw hoeft te beginnen.
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