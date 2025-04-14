Schakel je diavoorstelling moeiteloos om tussen verticaal, vierkant en breedbeeld, zodat hij perfect past bij TikTok, Instagram Reels, YouTube of een groot scherm op een evenement. Zodra de montage goed oogt, exporteer je een complete MP4 in HD zonder watermerk: een professioneel resultaat, klaar om te posten, te mailen of af te spelen tijdens een bijeenkomst.