Anton Voroniuk is een docent digitale marketing die als eerste cursussen over HeyGen naar Udemy en Coursera. Als oprichter van een toonaangevend educatief merk bouwde Anton zijn bedrijf op heldere, boeiende en schaalbare videocontent. Maar de eisen van voortdurende contentcreatie waren niet vol te houden.

“Voor HeyGen was het produceren van professioneel ogende video’s een langdurig en complex proces,” zei Anton. “Van het schrijven van het script en opnemen tot monteren en nabewerking kon het uren, zo niet dagen duren om alles precies goed te krijgen.”

Dat veranderde allemaal met HeyGen. Dankzij de geavanceerde AI-avatars en intuïtieve videocreationtools vond Anton een manier om de productietijd drastisch te verkorten en zijn onderwijskundige impact op te schalen, zonder in te leveren op kwaliteit of consistentie.

Overstappen van handmatige videoproductie naar AI-gestuurde efficiëntie

Onderwijsmateriaal maken was vroeger een volledig handmatig proces. Voor elke cursus, Instagram Reel, webinar en promotievideo moest Anton zelf voor de camera staan. Dat betekende lampen opstellen, haar en make-up doen, filmen en daarna urenlang monteren.

“Ik ben iemand die zich intensief bezighoudt met het maken van cursussen en videostrategie,” zei Anton. “Maar HeyGen heeft mijn manier van werken volledig veranderd. Nu kan ik me richten op mijn ideeën, mijn scripts, en HeyGen de rest laten doen.”

Door gebruik te maken van HeyGen’s digitale avatars kon Anton af van het constant zelf voor de camera staan. Hij kon binnen enkele seconden gepolijste video’s opleveren, zonder nieuwe takes of opnames. “Dat is echt een lifesaver geweest,” zei Anton. “Zeker wanneer je content op grote schaal produceert.”

Videocontent opschalen over verschillende platforms en doelgroepen

Anton gebruikt HeyGen nu voor bijna elk onderdeel van zijn contentstrategie, van Udemy-cursussen en socialmediaberichten tot webinars en intro’s voor online conferenties. Hij heeft meerdere avatars gemaakt, elk met een eigen toon en gebruikssituatie: één formeel, één actief en een hoofdavatar die in alle content terugkomt.

“Zo maak ik mijn content in een paar seconden helemaal vanaf nul,” zei Anton. “Het geeft me de mogelijkheid om snel content van hoge kwaliteit te maken, zowel voor cursussen als voor klantwerk.”

Hij maakt gebruik van HeyGen’s mogelijkheid om meertalige video’s te produceren, waardoor het bereik van zijn cursussen wordt vergroot naar een wereldwijd publiek. “Ik heb AI-gegenereerde docenten gebruikt om lessen in meerdere talen te geven,” zei Anton. “Daardoor is mijn content veel toegankelijker geworden.”

Een van Antons favoriete functies is de mogelijkheid om HeyGen te gebruiken voor korte promo’s. Met de URL-naar-video-tool kan hij cursuspagina’s of podcastsegmenten razendsnel omzetten in strakke, professionele videoclips, ideaal voor sociale media en e-mailcampagnes.

Tijd besparen zonder in te leveren op kwaliteit

Terwijl HeyGen de visuals verzorgt, neemt Anton de creatieve leiding. Hij schrijft en verfijnt de scripts zelf en zorgt ervoor dat ze aansluiten bij zijn manier van lesgeven. Vervolgens genereert hij met een paar klikken een volledig afgewerkte video met zijn digitale dubbelganger.

Achter de schermen verkennen Anton en zijn team ook HeyGen om interactieve avatars en videoformaten te bouwen die klaar zijn voor automatisering. “We gebruiken het om podcastcontent op te knippen en opnieuw in te zetten als kortere video’s,” zei Anton. “Die mate van flexibiliteit is enorm.”

Hij werkt nog steeds met menselijke editors voor de laatste puntjes op de i, maar het grootste deel van de productie wordt nu afgehandeld door AI. “HeyGen laat me focussen op strategie, onderzoek en ideeën,” zei Anton. “Het is een creatieve doorbraak.”

Sinds hij HeyGen is gaan gebruiken, heeft Anton aanzienlijke verbeteringen gezien in zowel productiviteit als schaalbaarheid:

15,5 uur per week bespaard : Geautomatiseerde videoproductie heeft de tijd die aan handmatig werk werd besteed drastisch verminderd.

: Geautomatiseerde videoproductie heeft de tijd die aan handmatig werk werd besteed drastisch verminderd. Meer dan 1 miljoen bereikte studenten : AI-avatars helpen Anton zijn lessen op te schalen op Udemy, Coursera en meer.

: AI-avatars helpen Anton zijn lessen op te schalen op Udemy, Coursera en meer. Meertalige, platformklare content : Video’s worden nu aangepast voor verschillende talen en doelgroepen.

: Video’s worden nu aangepast voor verschillende talen en doelgroepen. Groter creatief bereik : Snel, professioneel afgewerkte content voor cursussen, Instagram Reels, conferenties en klantpromoties.

: Snel, professioneel afgewerkte content voor cursussen, Instagram Reels, conferenties en klantpromoties. Studenten de kracht geven om te creëren: Met de HeyGen-cursussen van Anton op Udemy geven cursisten aan dat ze videocontent 40x goedkoper en 8x sneller kunnen produceren.

“Het is meer dan alleen een tool; het is een echte gamechanger,” zei Anton. “Het stelt me in staat om met minimale inspanning professionele resultaten te leveren.”

Anton pleit nu voor het gebruik van AI-video in het onderwijs en het bedrijfsleven en moedigt andere makers aan om het potentieel te omarmen. “HeyGen loopt voorop in het vormgeven van de toekomst van AI-avatars,” zei Anton. “En ik zou niet enthousiaster kunnen zijn.”

Of je nu docent, contentmaker of ondernemer bent, Anton gelooft dat HeyGen de manier waarop je werkt kan transformeren. “Als je tijd wilt besparen, je boodschap wilt opschalen en je content professioneel wilt houden, dan is dit de weg vooruit.”