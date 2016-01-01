AI Videoadvertentiegenerator

Maak hoogwaardige videoreclames met kunstmatige intelligentie. HeyGen's AI Video Ad Generator zet uw productgegevens, reclametekst of script om in klaar-om-te-publiceren video's in enkele minuten. Geen camera, acteurs of bewerkingsvaardigheden nodig. Gewoon snelle, effectieve videoreclames die resultaten opleveren.

  • Genereer volledige videoadvertenties vanuit tekst of afbeelding
  • Maak 50-100 advertentieversies voor A/B-testen
  • Exporteer voor TikTok, Meta, YouTube en meer
-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze AI-avatarvideogenerator

Met deze tool kun je van een enkele foto een levensechte AI-avatar maken die echte uitdrukkingen, bewegingen en belichting nabootst voor gepolijste video's. Je kunt direct professionele clips genereren voor sociale inhoud, training of storytelling zonder camera's, crews of bewerkingsvaardigheden.

1

Select Avatar

2

Type your script

Selecteer een bestaande avatar
Step 1:Selecteer een bestaande avatar
Typ uw opdracht
Step 2:Typ uw opdracht
Klik gegenereerde video
Step 3:Klik gegenereerde video
Beoordelingen

Hoe maak je AI-videoreclames met HeyGen?

HeyGen bouwt automatisch uw videoreclame, van tekst tot de uiteindelijke video. U kunt in enkele minuten van idee naar live campagne gaan.

Stap 1

Voeg uw product of script toe

Upload uw productfoto/video, korte beschrijving of advertentietekst. De AI vindt kernpunten, toon en de intentie van het publiek.

Stap 2

Laat AI de advertentie maken

HeyGen creëert een volledig advertentiescript met visuals, ondertitels en achtergrondaudio. Het gebruikt bewezen advertentiestructuren en houdt de timing geoptimaliseerd voor aandacht.

Stap 3

Pas de stijl aan

Kies uw advertentieformaat zoals UGC, lifestyle of uitlegvideo. U kunt avatars, tekst, stem of kleuren aanpassen om bij uw merk te passen met slechts een paar klikken.

Stap 4

Genereren en Exporteren

De video is binnen enkele minuten klaar. Je kunt een voorvertoning bekijken, bewerken of snel variaties maken, en vervolgens exporteren in advertentieklare formaten voor TikTok, Meta, YouTube of Shopify.

videoreclamegenerator

Krachtige functies die onze AI-videoreclamegenerator doen opvallen


AI-videomaker

AI Scriptbouwer

Zet korte invoer zoals product-URL's of een paar regels tekst om in een compleet advertentiescript. HeyGen's AI herkent uw belangrijkste voordelen en creëert een structuur die de aandacht trekt en klikken genereert.

Je kunt het script direct bewerken of een paar snelle varianten maken om verschillende aandachtstrekkers en oproepen tot actie te testen.

een foto en een video van een vrouw met krullend haar
AI-videomaker

AI Visuele en Stem Creatie

HeyGen genereert automatisch visuals, voice-overs en avatars.
Stemmen klinken echt, het tempo voelt natuurlijk aan, en elke scène is getimed voor sterke kijkerbetrokkenheid.

Je kunt kiezen uit meer dan 175 talen en dialecten of je eigen gekloonde stem gebruiken voor consistentie.

een foto en een video van een vrouw met krullend haar
AI-videomaker

Advertentievariatiegenerator

Maak meerdere advertentieversies vanuit één invoer. HeyGen kan verschillende unieke combinaties van koppen, visuals en oproepen tot actie genereren.

Dit helpt je om creatieve ideeën sneller te testen en te ontdekken wat het beste werkt bij je publiek.

een foto en een video van een vrouw met krullend haar
AI-videomaker

Cross-Platform Output

Each ad is automatically formatted for TikTok, YouTube, Meta, and more.
You can export in vertical, square, or landscape formats without worrying about resizing or cropping. Every file is ready to upload or share right away.

een foto en een video van een vrouw met krullend haar
AI-videomaker

Merkconsistentie

Upload eenmalig uw logo, lettertypen en kleuren. HeyGen past ze automatisch toe op elke video, zodat uw merkuitstraling consistent blijft over de verschillende campagnes.

U kunt ook aangepaste sjablonen opslaan voor herhaaldelijk gebruik.

een foto en een video van een vrouw met krullend haar

Veelgestelde vragen over AI Video Ad Generator

Hoe maakt HeyGen videoreclames met behulp van AI?

HeyGen's AI-videoagent analyseert uw product, doelgroep en doelstelling, schrijft vervolgens een script, voegt beeldmateriaal toe en genereert stem en beweging om automatisch een volledige advertentie te produceren.

Welke soorten videoadvertenties kan ik genereren met AI?

Je kunt UGC-stijl, lifestyle, uitleg- of productdemo-advertenties maken. De AI past elk formaat aan om aan te sluiten bij je campagnedoelstelling en doelplatform.

Kan ik mijn productgegevens of catalogus uploaden om een door AI gegenereerde videoadvertentie te krijgen?

Ja. U kunt productinformatie importeren en HeyGen genereert automatisch advertentievideo's voor elk product, inclusief beeldmateriaal, tekst en voice-over.

Hoe aanpasbaar zijn deze AI-videoreclames?

Met HeyGen kun je direct de stem, toon, lay-out, ondertiteling en branding aanpassen om gepersonaliseerde varianten te creëren voor testen of targeting.

Hoeveel kost een AI-videoreclame in HeyGen?

HeyGen biedt betaalbare AI-videoreclames vanaf ongeveer $24 per maand, met realistische avatars, meertalige voice-overs en snelle productie, waardoor het een krachtig en kosteneffectief alternatief is voor traditionele videoproductie en studio's

Kan HeyGen A/B-testen op schaal uitvoeren?

Ja. De AI-videoreclamegenerator maakt meerdere versies van elke video met verschillende aandachttrekkers, oproepen tot actie of aanbiedingen, wat eenvoudig testen mogelijk maakt om te ontdekken wat het beste presteert.

Zijn de AI-videoreclames klaar voor gebruik op grote platformen?

Ja. Video's worden gerenderd in platformspecifieke formaten voor TikTok, Meta, YouTube en meer, geoptimaliseerd voor mobiele weergave, plaatsing van ondertitels en tijdsduurbeperkingen.

Kan ik het logo, de lettertypen en kleuren van mijn merk gebruiken in de AI-videoreclames?

Ja. Upload één keer uw merkkit, en HeyGen past automatisch uw logo, lettertypen en kleuren toe op elke video voor een consequente merkuitstraling.

Hoe lang duurt het om een AI-videoreclame te genereren?

De meeste advertenties worden in minder dan vijf minuten geproduceerd. Het proces is volledig geautomatiseerd, waardoor teams tientallen advertentievarianten in één sessie kunnen creëren.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Begin met creëren met HeyGen

Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.

