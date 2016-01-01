Zet korte invoer zoals product-URL's of een paar regels tekst om in een compleet advertentiescript. HeyGen's AI herkent uw belangrijkste voordelen en creëert een structuur die de aandacht trekt en klikken genereert.

Je kunt het script direct bewerken of een paar snelle varianten maken om verschillende aandachtstrekkers en oproepen tot actie te testen.