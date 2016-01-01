Maak hoogwaardige videoreclames met kunstmatige intelligentie. HeyGen's AI Video Ad Generator zet uw productgegevens, reclametekst of script om in klaar-om-te-publiceren video's in enkele minuten. Geen camera, acteurs of bewerkingsvaardigheden nodig. Gewoon snelle, effectieve videoreclames die resultaten opleveren.
Met deze tool kun je van een enkele foto een levensechte AI-avatar maken die echte uitdrukkingen, bewegingen en belichting nabootst voor gepolijste video's. Je kunt direct professionele clips genereren voor sociale inhoud, training of storytelling zonder camera's, crews of bewerkingsvaardigheden.
Hoe maak je AI-videoreclames met HeyGen?
HeyGen bouwt automatisch uw videoreclame, van tekst tot de uiteindelijke video. U kunt in enkele minuten van idee naar live campagne gaan.
Upload uw productfoto/video, korte beschrijving of advertentietekst. De AI vindt kernpunten, toon en de intentie van het publiek.
HeyGen creëert een volledig advertentiescript met visuals, ondertitels en achtergrondaudio. Het gebruikt bewezen advertentiestructuren en houdt de timing geoptimaliseerd voor aandacht.
Kies uw advertentieformaat zoals UGC, lifestyle of uitlegvideo. U kunt avatars, tekst, stem of kleuren aanpassen om bij uw merk te passen met slechts een paar klikken.
De video is binnen enkele minuten klaar. Je kunt een voorvertoning bekijken, bewerken of snel variaties maken, en vervolgens exporteren in advertentieklare formaten voor TikTok, Meta, YouTube of Shopify.
Krachtige functies die onze AI-videoreclamegenerator doen opvallen
AI Scriptbouwer
Zet korte invoer zoals product-URL's of een paar regels tekst om in een compleet advertentiescript. HeyGen's AI herkent uw belangrijkste voordelen en creëert een structuur die de aandacht trekt en klikken genereert.
Je kunt het script direct bewerken of een paar snelle varianten maken om verschillende aandachtstrekkers en oproepen tot actie te testen.
AI Visuele en Stem Creatie
HeyGen genereert automatisch visuals, voice-overs en avatars.
Stemmen klinken echt, het tempo voelt natuurlijk aan, en elke scène is getimed voor sterke kijkerbetrokkenheid.
Je kunt kiezen uit meer dan 175 talen en dialecten of je eigen gekloonde stem gebruiken voor consistentie.
Advertentievariatiegenerator
Maak meerdere advertentieversies vanuit één invoer. HeyGen kan verschillende unieke combinaties van koppen, visuals en oproepen tot actie genereren.
Dit helpt je om creatieve ideeën sneller te testen en te ontdekken wat het beste werkt bij je publiek.
Cross-Platform Output
Each ad is automatically formatted for TikTok, YouTube, Meta, and more.
You can export in vertical, square, or landscape formats without worrying about resizing or cropping. Every file is ready to upload or share right away.
Merkconsistentie
Upload eenmalig uw logo, lettertypen en kleuren. HeyGen past ze automatisch toe op elke video, zodat uw merkuitstraling consistent blijft over de verschillende campagnes.
U kunt ook aangepaste sjablonen opslaan voor herhaaldelijk gebruik.
HeyGen's AI-videoagent analyseert uw product, doelgroep en doelstelling, schrijft vervolgens een script, voegt beeldmateriaal toe en genereert stem en beweging om automatisch een volledige advertentie te produceren.
Je kunt UGC-stijl, lifestyle, uitleg- of productdemo-advertenties maken. De AI past elk formaat aan om aan te sluiten bij je campagnedoelstelling en doelplatform.
Ja. U kunt productinformatie importeren en HeyGen genereert automatisch advertentievideo's voor elk product, inclusief beeldmateriaal, tekst en voice-over.
Met HeyGen kun je direct de stem, toon, lay-out, ondertiteling en branding aanpassen om gepersonaliseerde varianten te creëren voor testen of targeting.
HeyGen biedt betaalbare AI-videoreclames vanaf ongeveer $24 per maand, met realistische avatars, meertalige voice-overs en snelle productie, waardoor het een krachtig en kosteneffectief alternatief is voor traditionele videoproductie en studio's
Ja. De AI-videoreclamegenerator maakt meerdere versies van elke video met verschillende aandachttrekkers, oproepen tot actie of aanbiedingen, wat eenvoudig testen mogelijk maakt om te ontdekken wat het beste presteert.
Ja. Video's worden gerenderd in platformspecifieke formaten voor TikTok, Meta, YouTube en meer, geoptimaliseerd voor mobiele weergave, plaatsing van ondertitels en tijdsduurbeperkingen.
Ja. Upload één keer uw merkkit, en HeyGen past automatisch uw logo, lettertypen en kleuren toe op elke video voor een consequente merkuitstraling.
De meeste advertenties worden in minder dan vijf minuten geproduceerd. Het proces is volledig geautomatiseerd, waardoor teams tientallen advertentievarianten in één sessie kunnen creëren.
