혜택과 가치
AI 비디오를 활용한 리더십 커뮤니케이션 업데이트의 효율화
빠르고 명확하게 CEO 및 리더십 업데이트를 작성하세요
리더십 커뮤니케이션은 신속함과 명확성을 요구합니다. 전통적인 비디오 제작은 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸려, 시의적절한 업데이트를 공유하는 것이 어려울 수 있습니다. HeyGen은 이 과정을 단순화하여 경영진이 몇 분 안에 전문적이고 브랜드 이미지에 맞는 리더십 비디오를 제작할 수 있게 해줍니다.
임원진의 현실감 있는 AI 아바타를 통해 참여도를 높이세요
자신의 것을 포함한 생생한 AI 아바타를 사용하여 리더십 비디오를 세련되고 신뢰할 수 있는 방식으로 제작하세요. 자막, 모션 그래픽, 그리고 브랜딩 요소를 추가하여 CEO 메시지, 주주 업데이트, 위기 커뮤니케이션을 더욱 흥미롭고 접근하기 쉽게 만드세요.
모든 직원을 위한 리더십 업데이트를 개인화하고 번역하세요
HeyGen을 사용하여 170개 이상의 언어와 방언으로 메시징을 신속하게 업데이트하고, 스크립트를 수정하며, 리더십 비디오를 개인화하세요. 재촬영이나 비싼 제작 편집 없이 직원, 투자자 또는 대중을 위한 비디오를 맞춤 제작할 수 있습니다.
고객 사례
커뮤니케이션 팀이 리더십 업데이트를 전달하는 방법을 알아보세요
“HeyGen이 비디오 콘텐츠 제작 방식을 혁신하고 비디오를 커뮤니케이션 수단으로 활용하는 데 도움을 주었습니다. 이것은 커뮤니케이션을 훨씬 더 접근하기 쉽고 개인적으로 만들었습니다.”
리더십 업데이트를
HeyGen으로 만드는 방법
HeyGen에 로그인하여 몇 분 만에 전문적인 AI 생성 리더십 업데이트 비디오를 제작하세요.
임원 메시지, 회사 업데이트, 전략적 계획, 조직 변화를 위해 디자인된 다양한 사용 준비가 된 템플릿을 탐색해보세요. 리더십 메시지와 일치하는 템플릿을 선택하고 브랜드 키트를 즉시 적용하여 전문적이고 세련된 외관을 연출하세요.
리더십 업데이트 스크립트를 업로드하고 현실적인 AI 아바타를 선택하거나 직접 만들어 메시지를 명확하고, 흥미롭고, 권위 있게 전달하세요. 관련 시각 자료, 회사의 주요 이정표, 핵심 대화 포인트를 포함하여 메시지를 강화하세요.
HeyGen의 직관적인 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 텍스트, 색상 구성표, 글꼴 및 레이아웃을 조정하세요. 접근성과 명확성을 보장하기 위해 회사의 로고, 브랜딩 요소 또는 화면 자막을 추가하세요.
HeyGen의 에셋 라이브러리에서 애니메이션, 인포그래픽 및 미묘한 전환 효과를 사용하여 리더십 업데이트를 더욱 흥미롭게 만드세요. 시각적 단서를 사용하여 직원들과 이해관계자들에게 중요한 정보, 다가오는 목표 또는 회사 성과를 강조하여 정보를 제공하세요.
비디오 제작이 완료되면 선호하는 형식으로 내보내고 이메일, 내부 커뮤니케이션 플랫폼, 타운홀 미팅 또는 소셜 미디어를 통해 배포하여 메시지가 올바른 대상에게 도달하도록 하세요.
자주 묻는 질문
HeyGen은 임원 및 리더들이 직원, 주주, 이해관계자를 위한 전문적인 리더십 비디오를 제작할 수 있도록 돕는 AI 비디오 생성 플랫폼입니다. 전체 비디오 제작 팀이 필요 없이 리더십 커뮤니케이션을 간소화합니다.
HeyGen은 생방송 비디오 촬영, 비싼 제작 크루, 그리고 긴 편집 시간을 필요로 하지 않습니다. AI 아바타는 전문적이고 일관되게 메시지를 전달할 수 있어, 시기적절하고 효과적인 리더십 비디오를 보장합니다.
네! HeyGen은 브랜드의 톤과 리더십 정체성에 맞게 아바타 맞춤 설정을 가능하게 합니다. 리더들은 아바타를 선택하고, 외모를 조정하며, 어떤 대상이든 개인화된 리더십 비디오를 제작할 수 있습니다.
물론입니다. HeyGen을 사용하면 리더들이 위기 상황 소통 비디오를 신속하게 만들어 배포할 수 있어, 어려운 시기에 투명성과 명확성을 보장할 수 있습니다.
HeyGen을 사용하면 리더십 비디오를 빠르고 쉽게 업데이트할 수 있습니다. 스크립트를 수정하고 시각적 요소를 조정한 다음 몇 분 안에 새 버전을 생성하세요—다시 촬영하거나 광범위한 후반 작업이 필요 없습니다.
네, HeyGen 동영상은 내부 포털, 투자자 프레젠테이션, 이메일 커뮤니케이션, 웹사이트 및 소셜 미디어에 최적화하여 적합한 대상에게 도달할 수 있습니다.
HeyGen을 사용하면 임원들이 내용의 복잡성과 맞춤화 필요성에 따라 몇 시간 만에 전문적인 리더십 업데이트 비디오를 만들 수 있습니다.
전혀 그렇지 않습니다. HeyGen의 직관적인 인터페이스는 기술적인 전문 지식이 필요 없이 비즈니스 리더, 인사 팀, 그리고 기업 커뮤니케이터들이 비디오 제작을 간단하게 할 수 있게 해줍니다.
HeyGen은 CEO 업데이트, 투자자 브리핑, 직원 타운홀 미팅, 위기 커뮤니케이션, 조직 변화, 전략적 비전 메시지 등 명확하고 매력적인 리더십 커뮤니케이션이 필요한 어디에서나 이상적입니다.
HeyGen에 가입하고, AI 기반 비디오 도구를 탐색한 후, 오늘부터 직원, 투자자 및 이해관계자를 위한 영향력 있는 리더십 업데이트를 만들어 보세요.