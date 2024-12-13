빠르고 명확하게 CEO 및 리더십 업데이트를 작성하세요

리더십 커뮤니케이션은 신속함과 명확성을 요구합니다. 전통적인 비디오 제작은 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸려, 시의적절한 업데이트를 공유하는 것이 어려울 수 있습니다. HeyGen은 이 과정을 단순화하여 경영진이 몇 분 안에 전문적이고 브랜드 이미지에 맞는 리더십 비디오를 제작할 수 있게 해줍니다.