디지털 제품 수용으로 가는 가장 인간적인 길을 만들기

파인의 고객들은 주로 제품 주도 성장(PLG) 전략을 사용하여 고객을 확보하거나 확장합니다. “고객 지원을 비용 증가 없이 확장하는 것은, 사용자가 제품 뒤에 있는 이야기와 사용 방법을 이해해야 하는 복잡한 제품을 가진 고성장 야망을 가진 회사들에게 특히 중요합니다. 우리 고객들은 바로 그것을 달성하기 위해 가장 많이 사용되는 영업 및 CS 플레이북으로 파인 아바타를 훈련시킵니다,”라고 로만이 말했습니다.

“전통적인 제품 데모와 온보딩은 서면 가이드를 사용하지만, 이러한 도구들을 사용한 수년간의 경험으로 사람들의 참여를 이끌어내지 못한다는 것을 알게 되었습니다. 행동 모델을 통해 사람들이 다른 사람의 말에 더 주의를 기울인다는 것을 알고 있습니다,”라고 로만이 말했습니다. “우리는 좋은 온보딩과 사용자 활성화가 인간적인 접촉을 통해 이루어진다고 믿습니다. 그것이 바로 사용자와 고객들과의 유대감과 충성도를 형성하는 방법입니다.”

하나의 문제는 많은 제품 교육이 제품 외부에서 이루어진다는 것입니다. Pyne은 이 교육이 비디오를 통해 제품 내부에서 이루어지도록 합니다. 문제는 비디오 콘텐츠를 업데이트하는 데 오랜 시간이 걸린다는 것입니다.

“제품 비디오를 개별적으로 녹화하는 것은 엄청나게 더 많은 노력이 필요합니다. 이것이 잘 작동하고 전환을 촉진한다는 것을 알고 있지만, 상황이 변할 때마다 비디오를 제작하고 업데이트하는 것은 큰 부담이며, 특히 콘텐츠를 민첩하게 관리하고 싶다면 더욱 그렇습니다,”라고 로만이 말했습니다.

Pyne을 사용하면 사용자가 최고의 제품 전문가가 옆에 있는 것처럼 제품을 탐색할 수 있습니다. 이를 통해 회사는 복잡한 제품 경험을 단순화하고, 각 사용자에게 개인적인 접근을 통해 온보딩할 수 있으며, 온보딩 및 활성화 과정을 확장할 수 있습니다. 하지만 진정한 인간적인 접촉을 제공하기 위해, Pyne은 가능한 가장 생생한 아바타가 필요했습니다.

API가 있는 AI 비디오 플랫폼 선택하기

AI 생성 데모 에이전트 기능을 위한 아바타 솔루션을 찾을 때, Pyne은 Synthesia 및 다른 회사들을 조사했습니다. Roman은 어떤 아바타가 가장 잘 작동하는지 테스트하고 API가 없는 것들은 제외했습니다.

“우리는 고객들이 우리 플랫폼을 통해 데모를 즉시 업데이트할 수 있기를 원합니다. 그러기 위해서는 매끄러운 경험이 필요하기 때문에, 우리는 그들에게 API를 제공해야 했습니다.”라고 로만이 말했습니다. “API의 가치는 고객이 원하는 사용 사례를 가능하게 하는 것, 즉 온보딩과 활성화 흐름을 실험하는 것과 우리 플랫폼 사이의 마찰을 최대한 줄일 수 있다는 것입니다. 그게 바로 우리가 HeyGen을 선택한 이유입니다.”

HeyGen의 API는 아바타 비디오, 인터랙티브 아바타, 그리고 지역화를 어떤 디지털 경험에도 매끄럽게 통합합니다. Pyne은 사용자가 스크립트를 조정하여 데모를 몇 초 안에 업데이트하고, 다른 언어로 플로우를 번역하며, 미래의 모든 비디오를 위해 한 번에 아바타를 업로드할 수 있는 제품 기능을 이용합니다. 재촬영이나 제작 팀은 필요하지 않습니다.

파인은 또한 시장에서 가장 고품질이고 생생한 아바타를 제공하며 사용하기 가장 쉬웠기 때문에 HeyGen을 선택했습니다.

“고객들이 제품에 와서 AI 아바타를 보고는 ‘와, 이거 정말 다르다, 보는 것도 재밌다’라고 말해요,”라고 로만이 말했다. “이제 최종 사용자들은 더 긴 주의 집중 시간을 가지고 있으며, 정보를 더 빠르게 소비할 수 있습니다.”

고객 라이프사이클 전반에 걸쳐 사용자를 활성화

Pyne의 HeyGen 기반 플랫폼을 통해 회사들은 사용자 기반의 채택, 전환 및 참여를 촉진할 수 있습니다, 이에는:

온보딩이 더 빨라지고 가치 실현 시간이 4배 빨라짐

기존 제품 투어에 비해 참여도를 10배 높이기

전환율을 최대 2.3배까지 향상

사용자 유지율을 3배 향상시키기

“HeyGen이 우리에게 제공한 것은 이전에는 단순히 불가능했던 방식으로 사용자들과 소통할 수 있는 새로운 형식입니다,”라고 로만이 말했습니다. “우리는 이제 사람들이 현재 사람들을 온보딩하는 최고의 방법과 기술이 스스로 조건에 맞게 사람들을 온보딩할 수 있는 방법을 결합할 수 있습니다.”

- 로만 게우겔린, Pyne.ai의 CEO 겸 창립자