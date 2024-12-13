혜택과 가치
스튜디오가 없어도 스튜디오 품질의 브랜드 비디오
설득력 있는 스토리텔링으로 신뢰와 신용을 구축하세요
사람들은 정적인 콘텐츠가 아닌 매력적인 이야기를 갈망합니다. 우리의 2025 AI 감성 보고서에 따르면, 54.2%가 프리미엄 AI 비디오가 신뢰를 강화한다고 언급했습니다. HeyGen을 사용하여 귀하의 비즈니스를 인간적으로 표현하고, 핵심 가치를 부각시키며, 블록버스터 예산 없이도 신뢰성을 구축하는 매혹적인 브랜딩 비디오 스토리텔링을 개발하세요.
글로벌 관심을 사로잡고 브랜드 인지도를 높이세요
현대 브랜드에게 글로벌 청중과의 연결은 필수적입니다. HeyGen을 사용하면 브랜딩 비디오를 170개 이상의 언어와 방언으로 만들고 번역하여 브랜드 인지도를 높이고 세계 어디에서나 메시지가 울림을 가지게 할 수 있습니다.
브랜드 인지도를 통해 행동을 유도하고 전환을 증가시키세요
잘 만들어진 브랜딩 비디오는 인지도를 높이는 것 이상의 효과를 가져옵니다; 그것은 행동을 자극합니다. 웹사이트 트래픽과 가입부터 구매 및 채용 활동에 이르기까지, HeyGen은 참여를 측정 가능한 비즈니스 성과로 전환하는 비디오를 제작하는 데 도움을 줍니다.
고객 사례
선도적인 브랜드들이 비디오를 활용하여 가시성을 높이는 방법을 알아보세요
브랜드 비디오를 만드는 방법
HeyGen을 이용하여
몇 분 안에 시작하세요 - 놀라운 브랜딩 비디오를 만들기 위해 전문 편집이나 대규모 제작 팀이 필요하지 않습니다.
프로모션 영상, 브랜드 스토리텔링, 마케팅 캠페인을 위해 준비된 레이아웃 중에서 선택하세요. 또는 빈 캔버스에서 시작하여 브랜드 키트를 사용해 모든 것을 일관되게 유지하세요.
메시징을 업로드하고 700개 이상의 생생한 AI 아바타 중에서 선택하여 브랜딩 비디오를 생동감 있게 만드세요. 진정성 있는 느낌을 위해 CEO나 팀 구성원의 디지털 트윈을 생성하세요.
HeyGen의 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스를 사용하여 텍스트, 글꼴 및 색상을 쉽게 조정하세요. 로고, 애니메이션, 추천사, 그리고 브랜드 요소를 삽입하여 세련된 결과물을 만드세요.
AI 기반 음성과 립싱크 기술을 사용하여 브랜딩 비디오를 170개 이상의 언어와 방언으로 변환하여 전 세계 관객들과 소통할 수 있도록 도와줍니다.
브랜딩 비디오가 준비되면, 이상적인 형식으로 내보내고 소셜 미디어, 웹사이트, 이메일 퍼널 또는 광고 네트워크에 배포하여 인지도와 참여도를 극대화하세요.
자주 묻는 질문
HeyGen은 큰 예산이나 긴 제작 주기 없이 전문적인 스토리텔링 콘텐츠와 시즐 릴을 제작할 수 있게 해주는 AI 기반 비디오 제작 플랫폼입니다. AI 아바타, 맞춤형 디자인, 그리고 즉각적인 번역 기능을 통해 몇 분 만에 고품질 브랜딩 비디오를 제작하고 게시할 수 있습니다.
HeyGen은 다음을 만드는 데 완벽합니다:
- 시즐 릴 – 브랜드를 역동적으로 보여주는 고에너지 비디오
- 브랜드 스토리텔링 – 회사의 미션, 비전, 그리고 가치를 공유하세요
- 제품 출시 영상 – 새로운 제품을 흥미로운 비디오 콘텐츠로 발표하세요
- 고객 성공 사례 – 추천사 및 사례 연구 강조
- 고용주 브랜딩 비디오 – 회사 문화를 소개하여 최고의 인재를 유치하세요
전통적인 제작 방식은 비용과 시간이 많이 들 수 있습니다. HeyGen의 AI 기반 접근 방식은 필름 크루, 배우, 후반 작업의 필요성을 없애주어 브랜딩 비디오를 빠르고 경제적으로 만들 수 있게 도와줍니다.
네! 브랜드 로고, 색상, 글꼴 및 시각적 요소를 추가하여 비디오가 브랜드 정체성과 일관되게 유지될 수 있습니다.
물론입니다! HeyGen의 AI 기반 번역 및 립싱크 기술은 170개 이상의 언어와 방언을 지원하여 전 세계 관객을 위한 브랜드 비디오 제작을 쉽게 할 수 있습니다.
아니요! HeyGen은 전문 비디오 편집자가 아닌 마케터, 크리에이티브 전문가, 그리고 비즈니스 리더를 위해 설계되었습니다. 플랫폼은 직관적이고 사용하기 쉬우며, 비디오를 사용자화하기 위한 간단한 드래그 앤 드롭 편집기를 제공합니다.
다양한 형식으로 내보내고 소셜 미디어 플랫폼, 웹사이트, 이메일 캠페인, 광고 채널 또는 내부 커뮤니케이션을 통해 공유하세요.
네! 700개가 넘는 생생한 AI 아바타 중에서 선택하거나 자신만의 디지털 트윈을 만들어 메시지를 개인화되고 매력적인 방식으로 전달하세요.
전통적인 방법으로는 몇 주나 몇 달이 걸리는 브랜딩 비디오를 몇 분 안에 완성할 수 있습니다.
HeyGen의 역동적인 비주얼과 고품질 브랜딩 비디오는 주목을 끌어, 브랜드 가시성을 높이고 신뢰성을 강화하며 전환 중심의 참여를 생성하는 데 도움을 줍니다.