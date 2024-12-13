시간을 들여 편집하지 않고도 비디오에 자연스러운 입모양 동기화를 원하십니까?

HeyGen의 AI 립싱크를 사용하면, 여러분의 비디오 속 아바타나 실제 인물이 여러 언어로 유창하고 자연스럽게 말하게 할 수 있습니다.

HeyGen의 고급 AI 기술은 입 모양이 말하는 소리와 완벽하게 일치하도록 보장하여, 극도로 리얼한 말하는 아바타를 만들거나 실제 영상에 정확한 동기화로 더빙을 할 수 있습니다. 콘텐츠 제작자, 교육자, 마케터, 또는 영화 제작자이든, AI 립싱크는 여러분의 비디오에 완벽하고 자동화된 음성 동기화를 가져다 줍니다.