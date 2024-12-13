AI를 활용한 영어에서 힌디어로의 비디오 번역 간소화

인공지능은 다국어 비디오 자막에 상당한 영향을 미쳤으며, 다국어 비디오를 위한 자막과 캡션 제작 방식을 변화시켰습니다. 이러한 혁신적인 도구들은 영어로 된 말을 빠르게 힌디어 자막으로 변환하여 비디오의 맥락과 감정을 그대로 유지합니다. 이 과정은 접근성을 높일 뿐만 아니라 정확하고 문화적으로 적절한 번역을 제공함으로써 시청자의 참여를 증가시킵니다. 정확한 영어에서 힌디어로의 번역을 달성하는 것은 인공지능 번역 기술 덕분에 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.