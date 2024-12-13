비디오를 위한 독특한 AI 아바타를 원하세요?

HeyGen의 나만의 아바타 만들기 기능을 사용하면, 현실적인 애니메이션 디지털 버전의 자신 또는 상상하는 어떤 캐릭터도 디자인할 수 있습니다. 브랜딩, 마케팅, 교육용 비디오, 가상 프레젠테이션에 완벽한 당신의 맞춤형 아바타는 175개 이상의 언어와 악센트로 말할 수 있어, 전 세계적인 소통을 수월하게 만듭니다.

고급 AI 맞춤 설정을 통해 얼굴 표정, 의상, 스타일을 조정하여 당신의 정체성이나 브랜드를 반영하는 아바타를 만들 수 있습니다. 카메라도, 배우도 필요 없이—오직 AI가 구동하는 비디오 제작입니다.