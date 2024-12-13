AI 아바타
부담 없이 비디오 제작을 확장하세요
일정을 조율하거나 실제 배우를 고용하는 번거로움 없이 고품질의 비디오를 제작한다고 상상해보세요. HeyGen의 Create AI Avatars 도구를 사용하면 다양한 청중과 연결되는 개성 있는, 매력적인 콘텐츠를 원활하게 생성할 수 있으며, 제작 시간과 비용을 대폭 줄일 수 있습니다.
AI 아바타는 배우, 장소, 그리고 대규모 스태프가 필요 없어 전통적인 비디오 제작에 비해 비용 효율적인 대안을 제공합니다. HeyGen을 사용하면, 고품질의 비디오를 요구에 맞춰 생성할 수 있어, 생산 과정을 간소화하고 확장 가능하게 만듭니다. 이러한 유연성은 효율적으로 콘텐츠를 제작할 수 있게 해주며, AI 아바타는 24/7로 이용 가능하여 브랜드를 일관되게 대표할 수 있습니다.
AI 아바타
모든 시청자에게 말을 거는 개인 맞춤형 아바타
HeyGen의 AI 아바타는 자연어 처리 및 기계 학습을 포함한 첨단 기술을 활용하여 인간과 같은 상호작용을 시뮬레이션합니다. 이 아바타들은 자연스러운 반응을 해석하고 생성하여, 몰입감 있는 시청자 경험을 만듭니다. 상호작용이 증가함에 따라 HeyGen의 AI는 배우고 적응하여 사용자 참여를 최적화하기 위해 지속적으로 반응을 미세 조정합니다. 이 플랫폼은 기존 마케팅 도구와 원활하게 통합되어 콘텐츠를 개인화하고 성과를 추적하기 쉽게 만듭니다. 분석 도구를 사용하면 아바타 참여도, 전환율 및 기타 메트릭을 모니터링하여 비디오 전략을 정제하고 전반적인 효과를 향상시킬 수 있습니다.
AI 아바타
더 똑똑한 아바타, 더 현명한 전략
- 비용 효율성: 배우와 제작진을 고용하는 데 드는 비용을 절약하면서도 대규모로 고품질의 비디오를 제작할 수 있습니다.
- 빠른 처리 시간: 몇 주가 아닌 몇 분 만에 비디오를 생성하여, 신속한 콘텐츠 제작이 필요한 기업에 이상적입니다.
- 일관된 브랜드 목소리: 아바타가 매번 동일한 품질과 어조로 비디오 상호작용을 제공함으로써 모든 비디오 상호작용에서 신뢰할 수 있는 브랜드 이미지를 유지합니다.
HeyGen의 AI 아바타는 특정 대상층에 맞게 외모, 목소리, 언어 등을 사용자 정의할 수 있게 해줍니다. 이러한 개인화 수준은 시청자와 공감대를 형성하는 지역화된 콘텐츠를 가능하게 하여, 당신의 메시지가 관련성 있고 영향력 있는 것으로 만듭니다. 일률적인 접근법과 달리, 맞춤형 아바타는 각 시청자에게 기억에 남는 경험을 제공합니다.
어떻게 작동하나요?
4단계로 나만의 커스텀 AI 아바타를 만드세요
짧은 비디오로부터 여러분만의 맞춤형, 말할 준비가 된 디지털 자아까지.
아바타 유형
아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.
자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.
디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.
아바타 IV
아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.
AI 아바타 FAQ
AI 아바타란 무엇인가요?
AI 아바타는 인공지능을 사용하여 만들어진 사람의 초현실적 디지털 표현입니다. 이 아바타들은 인간과 같은 말투, 얼굴 표정, 그리고 제스처를 구사할 수 있어, 확장 가능한 비디오 제작, 가상 커뮤니케이션, 디지털 콘텐츠에 이상적입니다.
At HeyGen, our AI avatars are built with consented data from real actors and talent. We ensure ethical AI practices by compensating actors for each video generated with their likeness, combining cutting-edge generative AI with responsible content creation.
AI 아바타 생성기란 무엇인가요?
인공 지능 아바타 생성기는 텍스트를 생생한 비디오 콘텐츠로 변환하는 강력한 도구입니다. HeyGen을 사용하면 카메라, 배우 또는 편집 소프트웨어 없이도 스튜디오 품질의 비디오를 즉시 만들 수 있습니다.
마케팅 비디오, 교육 모듈, 제품 설명, 또는 소셜 미디어 콘텐츠를 제작하든—HeyGen의 AI 아바타 생성기가 모든 작업을 더 빠르고 대규모로 수행하는 데 도움을 줍니다.
AI 아바타를 무료로 만들 수 있나요?
네, HeyGen은 AI 아바타 생성, 음성 추가, 짧은 비디오 제작을 위한 무료 버전을 제공합니다. 프리미엄 플랜은 HD 및 4K 렌더링, 맞춤 설정, 상업적 사용과 같은 고급 기능을 잠금 해제합니다.
나나 팀원을 위한 맞춤형 아바타를 만들 수 있나요?
물론이죠. HeyGen을 사용하면 개인 맞춤형 AI 아바타를 쉽게 만들 수 있습니다. 안내하는 과정을 따라 짧은 보정 비디오를 녹화하기만 하면, 우리의 AI가 당신(또는 당신의 팀원)과 똑같이 말하는 생생한 디지털 버전을 생성해냅니다.
개인화된 온보딩, 고객 지원, 내부 커뮤니케이션 및 브랜드 콘텐츠에 이상적입니다—대규모로.
게다가, 수백 가지의 목소리 옵션과 아바타를 짝지을 수 있으며 심지어 자신의 목소리 복제본을 업로드할 수도 있습니다.
👉 맞춤형 아바타 만들기에 대한 전체 가이드를 읽어보세요 →
HeyGen으로 AI 아바타 비디오를 어떻게 만들 수 있나요?
HeyGen을 사용하기 시작하는 것은 빠르고 간단합니다:
- 무료 HeyGen 계정에 가입하세요
- 기본 아바타를 선택하거나 직접 커스텀 아바타를 만드세요
- 대본을 작성하세요—우리의 AI 아바타가 완벽한 입모양 동기화로 목소리를 내줄 겁니다
- 비디오를 사용자화하십시오 시각적 요소, 배경 음악, 애니메이션 및 브랜딩으로
- Export or publish your video anywhere: email, website, LMS, or social media
비디오를 하나 만들든 천 개를 만들든, HeyGen은 전에 없던 고품질 콘텐츠 제작을 확장할 수 있게 도와줍니다.
HeyGen AI 아바타는 여러 언어를 지원하나요?
네, HeyGen 아바타는 175개 이상의 언어와 방언을 구사하여 전 세계적인 커뮤니케이션, 교육, 고객 참여에 이상적입니다.
다국어를 지원하는 우리의 아바타가 어떻게 작동하는지 이 데모 비디오에서 확인하세요.