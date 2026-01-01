はい。創業者はHeyGenを使って、素材をアップロードし、スクリプトを追加するだけで、プロダクトローンチ動画やプロダクトデモ動画を即座に作成できます。AIを活用した動画生成により、あらゆるチャネルでブランドイメージを完璧に保ったまま配信することが可能です。