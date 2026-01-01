スピードを落とさずに自分をスケールアップしよう
HeyGen は、スタートアップの創業者が限られた予算や時間を浪費することなく、ハイボリュームで高品質、かつスケーラブルな動画コンテンツを制作できるよう支援します。その分のリソースを、プロダクト開発や事業成長に集中させましょう。
逆境を力に変える強み
従来の動画制作は高額で時間もかかります。HeyGenなら、こうした障壁を取り除くことができます。
あらゆる場所に存在しなさい
あなたの顔と声をデジタルツインとボイスクローンで拡張しましょう。初日から、あらゆるチャネルで顧客・投資家・チームの前にあなた自身を届けることができます。
起動時の速度で移動
スクリプトやプロンプトを用意するだけで、創業者メッセージ動画、解説動画、SNS向けクリップ、トレーニング動画を数分で作成できます。スタジオも撮影クルーも必要ありません。
常にブランドらしく
Brand Kit を使ってフォント、色、ロゴ、テロップを固定し、最初の1本目からすべての動画の見た目を統一しましょう。
HeyGen が実現する、創業者主導の動画戦略
どんなアップデートにも動画が必要です。今なら、数か月ではなく数分で作れます。
創業者からのお知らせ
新機能の発表やマイルストーンの共有、チームの士気向上などを、CEOのビデオメッセージで行いましょう。あなたのデジタルツインで一度録画しておけば、その後はコミュニケーション動画を数分で量産できます。
製品解説
複雑な機能を、シンプルで見やすいデモに変えましょう。スクリーンショットの差し替えやスクリプトの編集を行い、いつでも再生成できるので、プロダクトデモ動画のサンプルを常に最新のビルドに合わせておくことができます。
ソーシャル動画
リーチと信頼を高めるショートクリップを発信しましょう。自動キャプションとワンクリックでのサイズ変更機能を使って、Product Hunt、LinkedIn、X、YouTubeショート、TikTok向けの1か月分の投稿を一気に作成できます。
G2で最も急成長しているプロダクトには理由があります
生産量を減らし、コミュニケーションを増やし、成長を加速する。これは実際にお客様が得ている成果です。
創業者に支持されている主な機能
デジタルツイン
自然な動きや表情で動画に登場する、自分そっくりのリアルなアバターを作成しましょう。お知らせ動画、イントロ、スタートアップの説明動画に最適です。
ボイスクローン
あなた本来の声を高い忠実度で再現。文を一つ編集したり、段落を更新したりしても、録り直すことなく、すべての動画で声のトーンとエネルギーの一貫性を保てます。
簡単な更新
スクリプトを編集して画面を差し替え、「生成」をクリックするだけ。新たな撮影も待ち時間も不要です。ドキュメント、ツアー、トレーニングを常に最新の状態に保ち、いつでも最高のプロダクトデモ動画を提供できます。
テンプレートと比率
リリースノート、投資家向けアップデート動画、機能紹介、ソーシャル用クリップなど、実績のあるレイアウトから始めましょう。ワンクリックで縦型・正方形・横長のいずれの形式にも書き出せます。
自動キャプションと字幕
あらゆるチャネル、会議、地域において、理解度とアクセシビリティを向上させます。
ブランドキット
ロゴ、ブランドカラー、フォント、テロップ、オープニング／エンディングスレートをアップロードして、動画全体のブランディングを統一しましょう。あなたの動画ライブラリ全体で、一貫した表現を維持できます。
アイデアから動画までを瞬時に
スタジオ撮影や撮り直しなしで、あなたらしい創業者の声を生かしたブランド動画を作成しましょう。
Certified to meet global security and compliance standards
リソース
必ず参加したいスタートアップイベント20選
2025年にサンフランシスコで開催される、必見のスタートアップイベント20選をチェックし、創業者がHeyGenのAI動画を活用してピッチやネットワーキング、フォローアップの拡大に役立てる方法を学びましょう。
スタートアップ向け資金調達プログラムと助成金
2025年版 サンフランシスコ・スタートアップ資金調達ガイドでは、各種分野を対象に、助成金、アクセラレーター、VCプログラムなどの最新情報を、支給額、締め切り、応募資格とあわせて紹介します。
35のVC、アクセラレーター、インキュベーター
この2025年版ガイドでは、サンフランシスコに拠点を置く有力VC（ベンチャーキャピタル）35社とアクセラレーター、インキュベーターを紹介し、創業者が事業拡大に最適な投資家や支援プログラムを見つけられるよう支援します。
よくある質問
HeyGen for Founders とは何ですか？
HeyGen for Founders は、AI を活用した動画生成により、スタジオ品質のファウンダー紹介、プロダクト紹介、チーム紹介動画を、スタートアップのリーダーが数分で作成できるようにするサービスです。
創業者は、最高のプロダクトデモ動画やプロダクト解説動画を作るために、HeyGen をどのように活用できるでしょうか？
創業者は、機能概要や投資家向けアップデート動画、ユーザーガイドなどを、スクリプトや簡単なプロンプトを使って、魅力的なデモ動画や解説動画に変換できます。
HeyGen では、どのようなタイプのスタートアップ向け動画が最も効果的ですか？
HeyGen は、スタートアップの認知度と一貫性を高める、創業者メッセージ動画、プロダクト解説動画、投資家向けアップデート動画、プロダクトローンチ動画などに最適なツールです。
HeyGenは、予算の小さい初期段階のスタートアップにも適していますか？
はい。HeyGen は高額な制作チームの代わりにスケーラブルな AI 動画ツールを提供し、スタートアップが時間とコストを削減しながら効果的にコミュニケーションできるよう支援します。
HeyGen はどのようにして創業者の肖像とデータを保護していますか？
HeyGen は SOC 2 Type II、GDPR、CCPA の基準を満たしており、すべてのデジタルツインと動画が常にプライベートで安全かつコンプライアンスに準拠した状態に保たれるようにしています。
スタートアップは、投資家向けアップデート動画を作成するために HeyGen をどのように活用できますか？
スタートアップは、通常の投資家向けレポートを、数分で魅力的な動画アップデートに変えることができます。HeyGen を使えば、創業者は一度録画するだけで、マイルストーンや指標、今後の目標をわかりやすく伝える、投資家向けの洗練された動画を自動生成できます。
HeyGen が他のスタートアップ向け動画作成ツールと違う点は何ですか？
HeyGenはAIを活用して、リアルなデジタルツインやブランド向けテンプレートを作成し、創業者が制作チームに頼ることなく、自社のブランドイメージに合ったスタートアップ向け説明動画、製品デモ、CEOメッセージ動画を制作できるようにします。
HeyGenは製品ローンチ用の動画やデモ動画の作成に役立ちますか？
はい。創業者はHeyGenを使って、素材をアップロードし、スクリプトを追加するだけで、プロダクトローンチ動画やプロダクトデモ動画を即座に作成できます。AIを活用した動画生成により、あらゆるチャネルでブランドイメージを完璧に保ったまま配信することが可能です。